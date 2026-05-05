México investiga posibles delitos de seguridad nacional tras muerte de dos presuntos agentes de la CIA

El gobierno mexicano abrió una investigación por posibles delitos de seguridad nacional tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses presuntamente vinculados a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en un operativo antidrogas realizado en el estado de Chihuahua (norte de México), un caso que ha generado tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.

La Fiscalía General de la República de México (FGR) informó que citará a declarar a cerca de 50 personas que participaron en el operativo, ocurrido a mediados de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue localizado un presunto laboratorio de drogas sintéticas.

De acuerdo con autoridades mexicanas, los dos estadounidenses fallecieron junto con dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en un accidente vehicular cuando regresaban de la operación. Sin embargo, las circunstancias del despliegue y la participación de personal extranjero han encendido alertas sobre posibles violaciones a la legislación mexicana.

Investigación por presencia de agentes extranjeros

El vocero de la FGR, Ulises Lara López, señaló que una de las líneas de investigación se centra en determinar si la participación de los ciudadanos estadounidenses, identificados por reportes como posibles agentes de inteligencia, incurrió en delitos relacionados con la seguridad nacional.

Según explicó, la fiscalía ha solicitado información a distintas autoridades para verificar si los agentes contaban con acreditaciones oficiales y autorización para operar en México, así como si las autoridades estatales tenían conocimiento de su presencia.

La ley mexicana establece restricciones claras sobre la actuación de agentes extranjeros en el país, prohibiendo operaciones sin autorización expresa del gobierno federal. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó inicialmente que su administración no tenía conocimiento previo de la participación de personal estadounidense en labores de campo.

Posteriormente, autoridades federales confirmaron que los agentes no estaban acreditados formalmente, lo que ha intensificado la controversia y elevado la posibilidad de sanciones legales.

Hoy rendimos homenaje a dos hombres que dedicaron su vida a proteger la paz y la seguridad de Chihuahua.



Honramos la memoria del Comisario Maestro Pedro Román Oseguera Cervantes y del Oficial Manuel Genaro Méndez Montes, quienes sirvieron con valentía, lealtad y un profundo… pic.twitter.com/faKtlFukrp — Maru Campos (@MaruCampos_G) April 21, 2026

Impacto político y tensiones internas

El caso también ha tenido repercusiones políticas a nivel estatal. La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció la creación de una unidad especial para investigar lo ocurrido, en medio de diferencias con autoridades federales sobre el manejo del caso.

Por su parte, el entonces fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia días después de que se hicieran públicas inconsistencias en la información inicial proporcionada sobre el operativo.

La FGR ha subrayado que es la única autoridad competente para investigar posibles delitos en materia de seguridad nacional y aseguró que llevará a cabo una indagatoria “exhaustiva” para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Analistas en Estados Unidos señalan que el incidente podría afectar la cooperación bilateral en materia de seguridad, particularmente en operaciones conjuntas contra el narcotráfico, un pilar clave de la relación entre ambos países.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso pone bajo escrutinio los mecanismos de coordinación entre agencias de ambos países y abre un debate sobre los límites de la colaboración en seguridad en un contexto marcado por la lucha contra el crimen organizado y la soberanía nacional.

Sigue leyendo:

Sheinbaum pide “aclarar” operativo con agentes de EE.UU. en México tras renuncia de fiscal de Chihuahua

Gobierno de México asegura que uno de los agentes de la CIA ingresó como visitante al país

Trump afirma que México está “perdido” y necesita el apoyo de EE.UU. tras muerte de agentes de la CIA en Chihuahua