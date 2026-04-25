Gobierno de México asegura que uno de los agentes de la CIA ingresó como visitante al país

El gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, emitió un comunicado de prensa en el que expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de cuatro personas —dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses— durante el accidente ocurrido en Chihuahua el pasado 19 de abril.

“El Gobierno de México refrenda su respeto y consideración hacia las personas fallecidas, así como su acompañamiento institucional a sus familias y a las autoridades correspondientes”, señala la nota.

Asimismo, informó que, de acuerdo con los registros migratorios disponibles, una de las personas extranjeras ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y la otra con pasaporte diplomático.

“Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”, añade el comunicado.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/eNWvD6l4om — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 25, 2026

Además, se precisó que el Gobierno de México, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa dentro del territorio nacional.

“En ese sentido, se realizan las revisiones correspondientes en coordinación con las autoridades locales competentes y con la Embajada de Estados Unidos en México”.

Por último, el comunicado reitera que no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional.

“La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y sin subordinación”.

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