Sheinbaum asegura que colaboran con EE.UU. pero reitera que la soberanía no se negocia

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nuevamente retomó el caso de los dos agentes de la CIA que fallecieron en Chihuahua.

“El tema central es la presencia de agentes extranjeros en un operativo en un estado de la República sin haber solicitado los permisos que establece la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”, indicó la mandataria.

“En eso todas y todos deberían de ser muy firmes, porque hay algo que no se negocia: se llama soberanía y principios“, puntualizó.

Aunque Sheinbaum dejó en claro que sí hay coordinación y colaboración con el gobierno de Estados Unidos, se deben acatar los principios establecidos en la Carta Magna.

🇲🇽 La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que los gobiernos estatales que quieran colaborar en materia de seguridad con otros países, debe ser conforme a la Constitución y las leyes, y tener autorización del Gobierno de México.@MaruCampos_G @Claudiashein @OHarfuch pic.twitter.com/U5C6lfdgK0 — Marco Antonio Olvera (@MarcoA_Olvera) April 24, 2026

“La soberanía no se negocia. Se colabora, se coordina, pero en el marco de nuestras leyes”, declaró.

Además, agregó que no se trata de desestimar la labor del Gobierno de Chihuahua en materia de seguridad, sino de aclarar la situación de los agentes extranjeros que estaban en territorio mexicano sin permiso ni aviso.

“Todos los gobernadores, todos los presidentes municipales que quiera tener relación con un gobierno extranjero tienen que cumplir la ley sí o sí porque la soberanía no se negocia. Es nuestro principio y estoy segura de que el pueblo de México está con eso”, aseveró.

Por último, indicó que al pueblo de México “le ha costado sangre” la defensa de la soberanía. “La defensa de la Patria nos ha marcado desde la independencia, entonces el injerencismo es algo que no debería permitir ningún mexicano, mexicana y la defensa de la soberanía es algo que está en nuestra Constitución, pero corre por nuestras venas y así debe ser”, expresó.

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