Sheinbaum señala violación a la Constitución de México por presencia de agentes de la CIA en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó a autoridades de Chihuahua de cometer “una falta” al permitir la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional sin coordinación previa con el Gobierno federal, tras un operativo antidrogas que derivó en un accidente fatal.

La mandataria afirmó: “Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal”, al referirse a la colaboración solicitada por instancias locales con agencias de Estados Unidos.

El caso se originó luego de un operativo realizado el domingo para desmantelar laboratorios de drogas sintéticas. En el regreso de dicha operación, dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente automovilístico.

Aunque la Fiscalía estatal aseguró que los agentes eran “instructores de la Embajada de EE.UU. que se encontraban realizando labores de entrenamiento”, dos fuentes citadas por CNN indicaron que en realidad pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y colaboraban en operaciones antidrogas.

Sheinbaum subrayó que la investigación sigue en curso para determinar si la solicitud provino del gobierno estatal o de la fiscalía de Chihuahua.

Tren Felipe Ángeles, un tren del pueblo de México https://t.co/r7eeJRmky4 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 23, 2026

La presidenta fue enfática al atribuir la responsabilidad principal a las autoridades locales: “La falta es de ellos al pedir la colaboración”, dijo, al tiempo que agregó que también debió existir notificación por parte del gobierno estadounidense, encabezado por el embajador Ronald Johnson,

Asimismo, recalcó que este tipo de acciones contravienen el marco legal vigente:

“Está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional (…) Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración”.

De acuerdo al artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional, se permite el ingreso temporal de agentes extranjeros únicamente para intercambio de información dentro de acuerdos bilaterales. En tanto, el artículo 71 limita sus funciones a tareas de enlace, prohibiendo que ejecuten leyes o acciones operativas.

Además, el artículo 40 constitucional, reformado en abril de 2025, establece que México no permitirá injerencias extranjeras en investigaciones sin autorización expresa del Estado mexicano.

En este contexto, la gobernadora María Eugenia Campos y el fiscal César Jáuregui fueron llamados a comparecer ante el Senado para explicar las condiciones de la colaboración.

Sheinbaum indicó también que intentó comunicarse con Campos y que se prevé una reunión con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para abordar el tema.

La presencia de agentes extranjeros en México ha sido históricamente polémica. El expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó reformas para limitar su actuación, postura que Sheinbaum ha mantenido al rechazar cualquier operación directa de fuerzas extranjeras en territorio nacional.

El episodio ocurre en medio de presiones del gobierno de Trump para intensificar el combate a los cárteles, incluyendo propuestas de intervención directa que México ha rechazado por considerarlas violatorias de la soberanía

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