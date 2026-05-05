Muere estudiante tras caída de un árbol en el patio de una escuela primaria de Massachusetts

Un estudiante murió tras resultar gravemente herido cuando un árbol colapsó sobre un área de juegos en la Winthrop Elementary School, en la ciudad de Melrose, Massachusetts.

El incidente ocurrió el lunes por la tarde, según confirmaron confirmó el Departamento de Bomberos de Melrose a la filial de ABC News en Boston, WCVB-5.

Imágenes aéreas difundidas por medios estadounidenses mostraron el árbol caído sobre una estructura recreativa infantil dentro del recinto escolar.

Autoridades confirman el fallecimiento

La superintendente de las escuelas públicas, Cari Berman, y la alcaldesa Jennifer Grigoraitis emitieron un comunicado conjunto el martes en el que confirmaron la muerte del menor.

“Es con profunda tristeza que compartimos que el estudiante que resultó gravemente herido ha fallecido”, indicaron en el mensaje oficial, en el que también expresaron condolencias a la familia afectada.

El comunicado precisó que otras dos personas —otro estudiante y un adulto— que también resultaron heridas en el incidente ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

Las autoridades locales activaron recursos de apoyo psicológico y programas de manejo del duelo, instando a estudiantes, familias y personal educativo a hacer uso de estos servicios ante el impacto emocional del suceso.

Condiciones climáticas y evaluación del árbol

Testigos señalaron que al momento del accidente se registraban fuertes ráfagas de viento en la zona. Sin embargo, representantes de la comunidad indicaron que el árbol, ubicado en una propiedad cercana vinculada a la histórica Phineas Upham House, había sido inspeccionado recientemente sin mostrar signos de riesgo.

Las autoridades continúan evaluando las circunstancias del hecho, mientras la comunidad de Melrose enfrenta una jornada de duelo marcada por la tragedia.

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