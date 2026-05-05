Tiroteo en centro comercial de Dallas, Texas, deja dos muertos

Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas el martes luego de que un hombre abriera fuego en el centro comercial K Towne Plaza, al norte de Dallas, confirmó la policía de Carrollton.

Tras el ataque, el tirador fue detenido, anunció Roberto Arredondo, jefe de policía de Carrollton, quien aseguró que la agresión fue directa y no al azar, ya que las víctimas conocían al sujeto.

“No sabemos exactamente de qué trató la reunión, pero entendemos que se trataba de una relación comercial”, señaló.

El sospechoso fue arrestado

Las autoridades informaron que el sospechoso fue arrestado luega de una persecución a pie. Arredondo dijo que se abrió una investigación para esclarecer los motivos del ataque.

Un video difundido en redes sociales mostró a agentes armados mientras pasaban frente a las puertas del centro comercial. Entre las fuerzas del orden presentes se encontraban miembros del FBI y de otra agencia federal.

UPDATE: Two people are dead and three others hospitalized after a suspect opened fire during a business meeting at K Towne Plaza in Carrollton, Texas, police said; the suspect, Seung Han Ho, was taken into custody following a foot pursuit.



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¿Dónde se encuentra Carrollton?

Carrollton, ubicada a 20 millas al norte de Dallas, cuenta con una comunidad coreana significativa. Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE.UU., más de 4,000 de sus más de 130,000 habitantes son de ascendencia coreana.

En las últimas dos décadas, la inversión de empresarios coreanos ha consolidado un próspero barrio en la ciudad, conocido por sus grandes superficies comerciales, como el supermercado H-Mart, y una amplia oferta de restaurantes coreanos que incluyen desde pollo frito hasta postres de hielo raspado.

Carrollton también alberga diversas iglesias coreanas, desde bautistas hasta presbiterianas.

La policía continúa recopilando información sobre el tiroteo mientras se determinan los cargos contra el agresor.

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