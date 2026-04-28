Alcaldesa de Seattle abandona una conferencia de prensa al escuchar varios disparos

Katie Wilson, alcaldesa de Seattle, suspendió una conferencia de prensa al escuchar varias detonaciones de arma de fuego y de inmediato fue escoltada para abandonar el sitio donde se encontraba.

Mientras la demócrata de 43 años daba a conocer en el Centro Comunitario de Yesler un plan dirigido a que las escuelas públicas de Seattle ofrecieran desayuno y almuerzo gratuitos a todos los estudiantes, así como la ampliación de los servicios de guardería, el ambiente se enrareció ante los sonidos de potentes disparos.

El detective Brian Pritchard, portavoz de la policía de Seattle, emitió una declaración donde señala como el reloj apenas había rebasado las 17:10, cuando fue necesario evacuar de inmediato a la alcaldesa, pues, aunque todavía se desconoce si los disparos están relacionados con el evento donde participaba, por seguridad se implementó un operativo para llevarla a un sitio donde no hubiera tantas personas.

Están a punto de cumplirse cuatro meses desde que Wilson asumió la alcaldía y aunque no existe ningún indicio de que se planeara algún atentado en su contra, el tiroteo ocurrido el sábado por la noche en Washington, donde fue necesario evacuar al presidente Donald Trump de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, todavía tiene los nervios a flor de piel de muchas personas.

Están a punto de cumplirse cuatro meses desde que Katie Wilson asumió la alcaldía. (Crédito: Lindsey Wasson / AP)

Las autoridades locales dieron a conocer que una llamada realizada al 911 reportó varios disparos y cristales rotos solicitando acudir al recinto a la brevedad.

Al respecto, la oficina de la alcaldesa, confirmó que se habían escuchado disparos mientras ella trataba de exponer un proyecto en beneficio de la comunidad estudiantil.

El detective Brian Pritchard aclaró que ninguna de las personas congregadas para escuchar el mensaje de Katie Wilson resultó herida.

Además, dio a conocer que la policía busca a entre tres y cuatro personas a bordo de un sedán oscuro, esto debido a que existen indicios apuntando hacia ellos como presuntos responsables de las detonaciones.

Cabe señalar que, en noviembre del año pasado, la actual alcaldesa se proclamó vencedora de las elecciones por un margen de 0.73 puntos porcentuales, lo que. representó la disputa electoral más reñida en Seattle desde 1906.

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