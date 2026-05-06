Hallan sin vida a bloguera de lifestyle y a su esposo en casa rodante de Florida: investigan posible homicidio-suicidio

Una pareja fue encontrada sin vida dentro de su casa rodante en el Ocean Pond Campground, en la localidad de Olustee, en Florida, tras una alerta de vecinos preocupados por la falta de contacto.

Las víctimas fueron identificadas como Anissa Osborne, de 56 años, y su esposo Christopher Osborne, de 51. Ambos presentaban heridas mortales por arma de fuego, según reportes preliminares de las autoridades obtenidos por News 4 Jax.

Hipótesis principal: homicidio-suicidio

Investigadores consideran como principal línea de investigación un homicidio-suicidio, en el que el hombre habría disparado contra su esposa antes de quitarse la vida.

El caso es atendido por la oficina del sheriff del condado, junto con el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida y la oficina del médico forense, que continúan recabando evidencias para esclarecer lo ocurrido.

La pareja llevaba aproximadamente 15 años de matrimonio y residía en una casa rodante, estilo de vida que Anissa compartía activamente en redes sociales. En sus publicaciones, ambos mostraban una relación cercana, con mensajes afectivos y escenas cotidianas en el campamento donde trabajaban como anfitriones.

Familiares y conocidos describieron a Anissa como una persona “alegre” y “espontánea”, mientras que allegados a Christopher señalaron que solía expresar públicamente su amor por su esposa.

Familiares cuestionan la versión oficial

Pese a la hipótesis de las autoridades, miembros de la familia han manifestado su dificultad para aceptar esa posibilidad. Algunos allegados afirmaron que la relación parecía estable y que no existían señales evidentes de conflicto.

“Eran una pareja muy querida”, expresó una familiar, quien calificó el hecho como “profundamente trágico” y difícil de comprender.

El caso permanece bajo investigación mientras se analizan las circunstancias que rodearon las muertes. Las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre posibles antecedentes o factores que pudieran haber influido en el desenlace.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero