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Horóscopo de hoy para Capricornio del 6 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 6 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

No permitas que los enredos o estímulos cotidianos se conviertan en un dolor de cabeza o en una fuente de preocupación. Conéctate con tu mundo interior e intenta registrar tus verdaderas necesidades. Solo podrás ayudarte y ayudar a otros cuando encuentres un camino de calma.

Horóscopo de amor para Capricornio

Por mucho tiempo has dejado sin hacer las cosas que te prometiste a ti mismo. No lo dudes más, empieza a disfrutar la vida al máximo. Empezando una relación, visitando a un amigo o a tu pareja, existe gente interesante cerca que espera a ser descubierta y tu autoconfianza hace que parezcas aún más atractivo.

Horóscopo de dinero para Capricornio

La suerte está de tu lado en lo que respecta al dinero, puedes seguir adelante con una inversión. Sal al mundo mézclate con otras personas y en el momento correcto notarás cuando aparece la oportunidad correcta. Se cuidadoso y no tientes mucho a tu suerte.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tú y tu pareja están haciéndolo bien en lo que se refiere al departamento de hacer el amor. Permite que tu pareja te consienta. De vez en cuando, deja que tu amante te muestre que es lo que quiere. No seas muy sumiso, ¡un estilo dominante también puede ser muy erótico!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Capricornio Horóscopo de hoy
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