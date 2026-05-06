Horóscopo de hoy para Géminis del 6 mayo de 2026

Harás un despliegue de tus encantos y enamorarás a todos con tu simpatía. Si estás acompañado, alégrate, porque tu pareja te hará una propuesta generosa. Si estás soltero, mira a tu alrededor y, entre todos tus pretendientes, elige al que tenga el perfil más alegre.

Horóscopo de amor para Géminis Si eres vulnerable de alguna forma y necesitas afecto y ternura de tu pareja, muéstrale exactamente cómo te sientes y encontraras que no podrá resistirse a ti. Si no tienes pareja, o si tu relación no va muy bien, estarás disponible fácilmente para otro prospecto.

Horóscopo de dinero para Géminis Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.