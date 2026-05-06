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Horóscopo de hoy para Géminis del 6 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 6 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Harás un despliegue de tus encantos y enamorarás a todos con tu simpatía. Si estás acompañado, alégrate, porque tu pareja te hará una propuesta generosa. Si estás soltero, mira a tu alrededor y, entre todos tus pretendientes, elige al que tenga el perfil más alegre.

Horóscopo de amor para Géminis

Si eres vulnerable de alguna forma y necesitas afecto y ternura de tu pareja, muéstrale exactamente cómo te sientes y encontraras que no podrá resistirse a ti. Si no tienes pareja, o si tu relación no va muy bien, estarás disponible fácilmente para otro prospecto.

Horóscopo de dinero para Géminis

Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.

Horóscopo de sexo paraGéminis

El egotismo está en tu mente y si fuera a tu manera ¡el sexo sería más frecuente! Tienes una atracción magnética, casi mágica por tu pareja y tu pareja está salvajemente atraída a ti. Te gusta tratar diferentes posiciones. ¿Qué será, suave o rudo, la mesa de la cocina o en las escaleras? Usa tu imaginación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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