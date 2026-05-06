Mejores y peores protectores solares de 2026





Las pruebas de CR de más de 100 protectores solares de marcas como Coppertone, Eucerin, Black Girl y La Roche-Posay muestran que la protección varía mucho. Además, no siempre puedes confiar en el SPF que aparece en la etiqueta.

CR ha probado protectores solares en loción, aerosol y barra.

By Trisha Calvo

En las pruebas realizadas por CR a 130 protectores solares, la mayoría presentó un factor de protección solar (SPF) promedio inferior al indicado en la etiqueta. El SPF es una medida de la protección frente a los rayos ultravioleta B del sol, los cuales constituyen la causa principal de las quemaduras solares.

Al utilizar protector solar, deberías poder tener la certeza de que realmente estás recibiendo el nivel de protección prometido en la etiqueta. No obstante, un protector solar que no alcanzó el SPF indicado en nuestras pruebas aún puede proteger eficazmente contra las quemaduras solares y otros daños cutáneos causados ​​por la exposición al sol; por ello, nuestros expertos siguen recomendando el uso de protector solar como algo absolutamente esencial. Incluso el protector solar con el peor desempeño en nuestras pruebas resulta mejor que no usar ningún tipo de protección.

Los resultados de nuestras pruebas para medir la eficacia de los protectores solares contra los rayos UVA son más alentadores. Los rayos UVA son los principales responsables del envejecimiento cutáneo. (Tanto la exposición a los rayos UVA como a los UVB contribuye al desarrollo del cáncer de piel). Muchos de los productos evaluados ofrecieron una protección contra los rayos UVA calificada como muy buena o excelente.

Nuestras calificaciones de marcas como Coppertone, Eucerin, Black Girl y La Roche-Posay ofrecen 20 recomendaciones con una variedad de precios, formatos de aplicación (lociones, aerosoles, lociones faciales y barras) y tipos (químicos y minerales).

Esto es lo que necesitas saber sobre los protectores solares, cómo realizamos nuestras pruebas y qué productos ocuparon los primeros (y los últimos) puestos en nuestras evaluaciones.

La verdad sobre el SPF

¿Cómo es posible que tantos protectores solares parezcan tener un rendimiento inferior al SPF que se indica? La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), organismo que regula los protectores solares, exige a los fabricantes que analicen sus productos para determinar el SPF. (Las pruebas de SPF de CR se basan en estas pruebas, pero no son idénticas. Consulta la sección “Cómo evalúa CR los protectores solares” para obtener más información sobre nuestros métodos de análisis).

Los fabricantes no tienen que reportar sus resultados a la FDA, pero deben presentarlos si la agencia lo solicita. Es más, a los fabricantes solo se les exige evaluar el SPF de los protectores solares antes de que sus productos salgan al mercado o cuando estos son reformulados. No necesariamente se somete a prueba cada lote producido. Esto significa que, la mayoría de las veces, la eficacia de un protector solar ha sido verificada únicamente por el fabricante y por cualquier laboratorio de pruebas que este utilice, y no por el gobierno.

Estos vacíos en la normativa son una de las razones por las que CR evalúa los protectores solares. Esto es lo que hemos aprendido a lo largo de las décadas que llevamos evaluándolos:

• Ningún protector solar bloquea el 100% de los rayos UVB, y las diferencias entre los niveles de SPF no son tan grandes como podrías pensar. Un SPF15 filtra el 93% de los rayos UVB. Existe un salto significativo en la protección contra los rayos UVB entre el nivel 15 y el 30: el SPF 30 bloquea el 97% de los UVB. El SPF 50 e incluso el SPF 100 ofrecen solo una protección ligeramente mayor, protegiendo contra el 98% y el 99% de los rayos UVB, respectivamente.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan un SPF de 15 como mínimo, mientras que la Academia Estadounidense de Dermatología recomienda un SPF de 30 o superior. CR solo evalúa protectores solares con un SPF indicado en la etiqueta de 30 o superior.

Entre los productos que no alcanzaron el SPF declarado en su envase durante nuestras pruebas, cerca de dos tercios obtuvieron un promedio de SPF 15 o superior. Aproximadamente una quinta parte de ellos obtuvo un promedio de SPF 30 o superior.

• Aunque sugerimos utilizar uno de nuestros protectores solares recomendados, cualquier producto con una puntuación general (Overall Score) de 61 o superior ofrecerá una protección aceptable.

• El SPF de un protector solar es solo un indicador de la protección que este ofrece. Igual de importante es la cobertura de amplio espectro, lo que significa que el producto protege tu piel tanto de los rayos UVA como de los UVB. Aproximadamente el 70% del total de los protectores solares obtuvieron las máximas calificaciones en nuestra prueba de rayos UVA y brindan una protección de muy buena a excelente.

• La mayoría de las personas utiliza menos de la mitad de la cantidad de protector solar que debería. Cuando aplicas solo la mitad de la cantidad necesaria, obtienes únicamente la mitad de la protección SPF; por ejemplo, un SPF 30 se convierte automáticamente en un SPF 15. Si además usas un producto que no alcanza el SPF indicado en la etiqueta y no aplicas suficiente cantidad, podrías terminar con muy poca protección. Así, un protector solar SPF 30 mal aplicado que en pruebas alcanza solo SPF 15 podría dejarte con un SPF de 7 u 8 si usas muy poco.

Si vas con traje de baño, necesitarás aproximadamente una onza de loción para cubrir todo tu cuerpo. Esta cantidad equivale, más o menos, al volumen de un vaso tequilero. O bien, puedes verlo de la siguiente manera: utiliza aproximadamente una cucharadita por cada parte o zona del cuerpo que no esté cubierta por la ropa: 1 cucharadita para el rostro, la cabeza y el cuello; 1 para cada brazo; 1 para cada pierna; 1 para el pecho y el abdomen; y 1 para la espalda y la parte posterior del cuello.

La imagen de la derecha muestra el aspecto que tiene una onza de protector solar —la cantidad necesaria para cubrir el cuerpo cuando se lleva traje de baño— en la palma de la mano. La mayoría de las personas utiliza aproximadamente la mitad de esa cantidad (mostrada a la izquierda).

Photo: Consumer Reports

• Volver a aplicar el protector solar de forma adecuada también es importante. El protector solar se degrada naturalmente con el paso del tiempo; por ello, debes volver a aplicarlo cada dos horas, o inmediatamente después de nadar o de haber sudado mucho.

• El protector solar nunca tuvo el objetivo de ser utilizado como la única defensa contra los rayos UV. Intenta evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad, entre las 10 a.m. y las 4 p.m. Y cuando te encuentres al aire libre (especialmente durante ese horario) cúbrete, usa un sombrero de ala ancha y busca la sombra siempre que sea posible.

Los mejores protectores solares en loción

Una ventaja de usar loción es que puedes ver fácilmente la cantidad que estás aplicando.

Coppertone Water Babies Lotion SPF 50

This is a thin lotion with a slight floral and baby powder scent. It left a sheen and a lot of greasy film on testers’ skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

La Roche-Posay Anthelios Kids Lotion SPF 50

Testers describe this sunscreen as having a plastic (“beach ball”) scent reminiscent of fragrance-free products. It left a sheen and a draggy film on testers’ skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

Supergoop Play Everyday Lotion SPF 50

This lotion left a sticky, tacky, draggy feel with a sheen finish on testers’ skin and had a moderate citrus menthol smell. It’s water-resistant for 80 minutes.

Coppertone Every Tone Sunscreen Lotion SPF 50

This lotion has a moderate chemical, rubbery scent reminiscent of fragrance-free products. It rubbed in quickly but left a slight white cast and a notable, greasy, draggy feel on testers’ skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

Eucerin Advanced Hydration Lotion SPF 30

This is a thin lotion that leaves a greasy, draggy film and a sheen on the skin. The aroma is plastic (“beach ball”) and chemical, reminiscent of fragrance-free products. It’s water-resistant for 80 minutes.

La Roche-Posay Anthelios Melt-In Milk Lotion SPF 60

This is a thin, runny lotion with a slight plastic scent that’s sometimes associated with fragrance-free products. It left a moderate amount of greasy film and a slight sheen on testers’ skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

Dermalogica Sport Protection Lotion SPF 50

This lotion has a plastic and clay smell reminiscent of fragrance-free products. It left a slight greasy film on testers’ skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

Equate (Walmart) Ultra Lotion SPF 50

This lotion has a tropical/coconut smell with baby powder notes. It left a sheen and a sticky, slightly greasy film on testers’ skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

Los mejores protectores solares en aerosol

Los protectores solares en aerosol son populares por su comodidad. Sin embargo, su aplicación puede ser problemática, ya que no se puede medir la cantidad con la misma precisión que con un protector solar en loción. Rociar el protector solar en las manos y luego aplicarlo en el cuerpo ayuda a asegurar una mejor cobertura. También puedes sostener la boquilla cerca de la piel y rociarla hasta que brille, luego, frota el protector solar.

Nunca te rocíes el protector en la cara, ya que podría entrar en contacto con los ojos o inhalarse. En lugar de eso, rocíalo en las manos y frótalo en la cara. Los aerosoles pueden ser inflamables, así que asegúrate de mantenerte alejado de cualquier fuente de calor, como una parrilla, cuando lo uses.

Consumer Reports recomienda aplicar una loción en lugar de un aerosol en los niños, pero si decides usar uno, ten mucho cuidado al aplicarlo. Es más probable que los niños inhalen el vapor, así que lo mejor es rociarlo en tus manos y frotarlo sobre la piel de tu hijo. Como mínimo, haz que los niños cierren los ojos y la boca y giren la cabeza mientras lo rocías.

Eucerin Advanced Hydration Spray SPF 50

This spray has a plastic (“beach ball”) smell reminiscent of fragrance-free products, and it left a slight draggy film on testers’ skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

Black Girl Sunscreen Kids Spray & Play SPF 50

This spray has an herbal, medicinal scent that leaves a greasy, draggy residue on testers’ skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

Trader Joe’s Spray SPF 50+

This spray has a slight plastic aroma sometimes associated with fragrance-free products, and it left a very slight film on testers’ skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

Neutrogena Beach Defense Water + Sun Protection Spray SPF 50

This spray has a moderately strong tropical, fruity aroma and leaves a slight greasy film and a notable sheen on the skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

Black Girl Sunscreen Make It Glow Spray SPF 30

This spray has a plastic smell sometimes associated with fragrance-free products and a sharp alcohol note that dissipates quickly, according to testers. It rubbed in quickly and left a notable sheen and a nondescript film on testers’ skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

Sun Bum Premium Spray SPF 50

This spray has a slight coconut/tropical scent and leaves a slightly oily film on skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

Los mejores protectores solares faciales

Los protectores solares faciales y las cremas hidratantes con protección solar utilizan los mismos ingredientes filtradores de rayos UV que los protectores solares corporales. Puedes usar un protector solar corporal en el rostro, pero algunos protectores solares faciales están formulados para ser ligeros y absorberse rápidamente. Aunque un protector solar facial puede funcionarte mejor desde el punto de vista cosmético, muchos no son resistentes al agua. Esto puede ser importante cuando nadas o sudas, así que revisa la etiqueta para asegurarte de que estás comprando un producto que se ajuste a tus necesidades.

Biore UV Aqua Rich SPF 50 Daily Moisturizer

This lightweight lotion has a citrus and lemongrass aroma. It is not water-resistant.

Vacation Crystal SPF 50 Invisible Face Gel

This gel absorbs quickly and has a distinctly velvety, silky, siliconelike feel that leaves skin soft to the touch. A slight, greasy residue remains after application. Although marketed as fragrance-free, it carries a mild medicinal and chemical scent that dissipates almost completely within about 10 minutes. It’s water-resistant for 80 minutes.

Black Girl Sunscreen Make It Matte Gel SPF 45

This gel has a plastic smell sometimes associated with fragrance-free products. Testers noted that it rubs in quickly but leaves a greasy film on the skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

La Roche-Posay Toleriane Double Repair Face Moisturizer SPF 30

This lotion has a fragrance-free aroma profile (a plastic- clay scent) and a greasy, sticky skin feel. It is not water-resistant.

Los mejores protectores solares en barra

Resulta difícil cubrir grandes zonas del cuerpo con protectores solares en barra. Se usan mejor para retocar zonas del rostro, como la nariz o las mejillas, o áreas que suelen olvidarse, como las orejas, la línea del cabello y el empeine de los pies. Ninguno de los protectores en barra en las pruebas de CR se destacó entre los mejor calificados, pero estos dos son los que obtuvieron las puntuaciones más altas.

Banana Boat Sport Ultra Roll-On SPF 60+

This roll-on sunscreen has a clay and plastic aroma sometimes associated with fragrance-free products. It rubs in quickly, leaving a slight waxy film on the skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

EltaMD UV Stick SPF 50+

This mineral (zinc oxide) roll-on sunscreen has a clay aroma. It glides on smoothly, leaving a very slight waxy film on the skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

Los peores protectores solares en las pruebas de CR

Puedes encontrar opciones mejores que estos cinco productos, los cuales obtuvieron puntuaciones bajas en nuestras pruebas: entre 16 y 18 puntos sobre 100. Y si tienes la firme intención de comprar productos de estas marcas, hay que destacar que algunas de ellas fabrican otros protectores solares que obtuvieron resultados mucho mejores en nuestras pruebas que estos.

• La loción Black Girl Sunscreen Kids Lotion SPF 50, la loción Coppertone Kids Tear Free Lotion SPF 50 y la bruma Soleil Toujours Clean Conscious Antioxidant Mist SPF 50 ofrecieron una protección deficiente contra los rayos UVA y una protección SPF apenas aceptable. Las lociones obtuvieron un resultado de SPF 13 en las pruebas, mientras que el aerosol alcanzó un SPF 14.

• La protección contra los rayos UVA de la loción Australian Gold Botanical Mineral SPF 30 Lotion fue aceptable, pero su protección SPF resultó deficiente, registrando un valor de SPF 4 en las pruebas.

• Uno de los protectores solares más caros de nuestras pruebas recibió una de las calificaciones más bajas. La crema hidratante JLo Beauty That Big Screen SPF 30, de $55 por 1.7 onzas, ofreció una protección deficiente tanto contra los rayos UVA como en términos de SPF, registrando un valor de SPF 8 en las pruebas.

Cómo elegir el protector solar adecuado para ti

Si bien la protección sobresaliente es lo primero que se debe considerar al elegir un protector solar, hay otros factores importantes a considerar.

Precio

Nuestras calificaciones incluyen el precio por envase y el precio por onza para que puedas evaluar los costos al elegir un protector solar.

Químico vs. Mineral

Todos los protectores solares con las puntuaciones más altas de CR contienen ingredientes químicos activos, como la avobenzona. Algunas personas prefieren usar un protector solar mineral (o natural), con óxido de zinc, dióxido de titanio o ambos. Sin embargo, nuestras pruebas a lo largo de los años han demostrado que los protectores solares minerales no ofrecen tanta protección contra los rayos dañinos del sol. En nuestras pruebas, los protectores solares minerales obtuvieron una puntuación de entre 18 y 55 sobre 100. Si buscas un protector solar mineral, te sugerimos elegir uno con la puntuación más alta. (Consulta los mejores protectores solares minerales).

Aroma y sensación

Para muchas personas, el aroma y la sensación del protector solar en la piel son tan importantes como la protección UV que proporciona. Por eso, además de nuestras pruebas de rendimiento, nuestros panelistas sensoriales capacitados también evalúan el aroma y la sensación de los protectores solares. Las pruebas sensoriales no se tienen en cuenta en nuestra puntuación general, ya que las preferencias de las personas son subjetivas. Por ejemplo, no podemos determinar si un protector solar con aroma tropical es mejor que uno con un aroma de playa clásico. Sin embargo, nuestros panelistas describen objetivamente el aroma y la sensación de cada protector solar que probamos para que puedas elegir el mejor producto para ti.

Los evaluadores sensoriales de CR analizan los protectores solares en cuanto a su aroma y sensación al aplicarlos.

Photo: John Walsh/Consumer Reports

Cómo evalúa CR los protectores solares

Solo probamos protectores solares de amplio espectro con SPF 30 (el mínimo recomendado por los dermatólogos) o superior. La mayoría de los protectores solares son resistentes al agua. Sin embargo, dado que algunos protectores solares faciales están diseñados para uso diario (no solo para nadar o sudar), algunos de los que probamos no son resistentes al agua. Hemos marcado claramente cuáles lo son (y por cuánto tiempo) y cuáles no en nuestras calificaciones.

CR utiliza un protocolo de prueba basado en el que la Administración de Alimentos y Medicamentos exige a los fabricantes de protectores solares. Al igual que con otros productos que probamos y que cumplen con estándares gubernamentales o de la industria, utilizamos esos estándares como punto de referencia y desarrollamos nuestra propia metodología para identificar diferencias en su rendimiento y ofrecer a los consumidores una evaluación comparativa.

“Compramos los protectores solares para nuestras pruebas directamente de las tiendas, tal como lo harían los consumidores”, dice Susan Booth, quien supervisa nuestras pruebas de protectores solares. “Usamos tres muestras de cada producto, preferiblemente con diferentes números de lote”.

Para el SPF, probamos los protectores solares en tres personas, menos de lo que exige el protocolo de la FDA, pero utilizamos un análisis estadístico para verificar nuestros resultados.

Para comprobar el SPF de los protectores solares resistentes al agua, un técnico aplica una cantidad estándar de cada protector solar en un rectángulo de 2×3 pulgadas en la espalda de cada panelista. A continuación, los panelistas se sumergen en una bañera con agua durante 40 u 80 minutos, según la afirmación de resistencia al agua del producto. (Realizamos la prueba después de la inmersión solo para protectores solares resistentes al agua, ya que si un protector solar se mantiene en la piel húmeda, debería mantenerse en la piel seca). Después, secciones más pequeñas del rectángulo se exponen a cinco o seis intensidades de luz ultravioleta de un simulador solar durante un tiempo determinado, según la rapidez con la que la piel del panelista se queme sin protección. (También utilizamos un protector solar de referencia con rendimiento comprobado para garantizar la precisión de la prueba). Aproximadamente un día después, un técnico capacitado examina las zonas en busca de enrojecimiento y determina el SPF.

La prueba de protectores solares no resistentes al agua implica los mismos pasos (aplicar el protector solar, exponer la piel a la luz ultravioleta y examinar la piel al día siguiente), excepto la inmersión en agua.

Para que un protector solar se etiquete como de amplio espectro, la FDA exige que proteja contra los rayos UVA y UVB. Para comprobar la protección UVA, aplicamos protector solar en placas de plástico, las sometemos a luz UV y medimos la cantidad de rayos UVA y UVB que absorben. Esta información se utiliza para calcular nuestra puntuación UVA.

Esta prueba es similar a la prueba de longitud de onda crítica que la FDA exige a los fabricantes de protectores solares para etiquetar sus productos como de amplio espectro. Sin embargo, se trata de una prueba de aprobado/reprobado, y así como se puede pasar una prueba con una calificación A o D, algunos protectores solares ofrecen una protección mucho mejor contra los rayos UVA que otros. La prueba que utilizamos, similar a la que se utiliza en otros países, nos permite medir el grado de protección UVA que proporciona un protector solar.

Nuestras calificaciones se desarrollan a partir de los resultados promedio de todas las pruebas de SPF y UVA en un protector solar en particular, así como de la variación del SPF promedio probado en CR con respecto a lo que aparece en la etiqueta.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.