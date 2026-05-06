“No puedo permitirlo”: el presidente de Canarias se enfrenta al gobierno de Madrid y rechaza recibir el crucero con hantavirus

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no está dispuesto a que el crucero MV Hondius, donde se detectaron varios casos de hantavirus, atraque en un puerto de la isla de Tenerife tal y como anunció el gobierno de España.

“No puedo permitir que entre en Canarias”, afirmó, en declaraciones a la emisora de radio Onda Cero.

El presidente de la comunidad autónoma respondió así al anuncio del gobierno de Pedro Sánchez, que indicó que el crucero atracará el sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife.

El ejecutivo español especificó que los 14 pasajeros españoles serán puestos en cuarentena en Madrid y los extranjeros serán evacuados a sus países de origen.

El MV Hondius se encuentra anclado cerca de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África, con unas 150 personas bajo “estrictas medidas de precaución”, según la empresa operadora.

Tres pasajeros han muerto y otros tres con síntomas fueron evacuados este miércoles para recibir atención médica en los Países Bajos.

El crucero zarpó desde Argentina hace alrededor de un mes en un viaje a través del océano Atlántico.

BBC:

“No nos han dado información”

Clavijo, líder del partido regionalista Coalición Canaria, argumentó que no se ha consultado a su gobierno sobre la decisión de enviar allí el MV Hondius, una medida que el gobierno de España habría acordado con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aseguró desconocer “cuál es el acuerdo de la OMS con el gobierno de España” y que aún no tiene claro “cuál es el estado de los pasajeros, el contagio o la propia cepa”.

“Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias”, declaró a la agencia EFE.

El dirigente autonómico también alegó que “no tiene sentido” que, si los pasajeros “están técnicamente sanos”, tengan que desembarcar en Canarias para su repatriación.

“¿Por qué, si lo que se quiere proceder es a una repatriación, no se hace, en este caso, en el puerto de Praia (Cabo Verde) o en el aeropuerto de Praia, y se somete al viacrucis a todos estos pasajeros a una navegación de tres días hasta llegar a un puerto canario?”, afirmó.

Getty Images: El MV Hondius está fondeado frente a las islas africanas de Cabo Verde.

También argumentó que el hospital Nuestra Señora de La Candelaria de Santa Cruz de Tenerife carece del protocolo adecuado para atender este caso.

“Ahora mismo no tenemos ninguna petición de activación para nada y, como no sabemos nada, no podemos prever nada, obviamente”, alegó.

Clavijo exigió “lealtad, información y colaboración” al gobierno de Pedro Sánchez y le exigió que comparta información sobre “qué está pasando en ese buque, el nivel de contagio, la cepa…” de cara a tomar una decisión.

Quiénes quedan en el crucero

Tras las evacuaciones médicas, permanecen a bordo del MV Hondius 146 personas, incluido el cuerpo del pasajero alemán fallecido el 2 de mayo.

Antes de las evacuaciones, la compañía había informado de que en el crucero viajaban 61 tripulantes y 88 pasajeros.

Entre los viajeros y los trabajadores suman 23 nacionalidades distintas.

Entre los pasajeros, los británicos constituían el grupo más numeroso, con 19 personas a bordo.

En la tripulación predominan los ciudadanos filipinos, con 38 personas trabajando en el barco.

También hay nacionales de Estados Unidos, España, Nueva Zelanda, India, Bélgica, Irlanda y Japón, entre otros países.

Según la OMS, el barco permanece fondeado frente a Cabo Verde desde comienzos de mayo bajo estrictas medidas sanitarias.

Getty Images: Tres pacientes fueron evacuados este miércoles para recibir atención médica en Países Bajos.

Qué se sabe hasta ahora

Las autoridades sanitarias internacionales tratan de esclarecer cómo comenzó el contagio y cuál es el verdadero alcance de la situación.

El barco, operado por la compañía Oceanwide Expeditions, permanece frente a Cabo Verde bajo estrictas medidas de precaución tras semanas de incidentes médicos.

La OMS ha confirmado hasta ahora tres casos de hantavirus relacionados con el crucero e investiga otros cinco sospechosos.

Un ciudadano neerlandés falleció el 11 de abril a bordo del barco. Las autoridades no han logrado determinar si estaba contagiado.

Su esposa, que estaba siendo trasladada para acompañar el cadáver, murió el 26 de abril y posteriormente se confirmó que padecía hantavirus.

La OMS ha confirmado en total tres contagios de hantavirus asociados al crucero: además de la mujer neerlandesa fallecida, figura un pasajero británico evacuado a Sudáfrica, que permanece hospitalizado en cuidados intensivos, y un ciudadano suizo que regresó previamente a su país y recibe tratamiento en un hospital de Zúrich.

La tercera muerte relacionada con el barco ocurrió el 2 de mayo, cuando un ciudadano alemán falleció también a bordo del MV Hondius. Las autoridades tampoco han confirmado si estaba infectado con el virus.

Getty Images: Los pasajeros y tripulantes del MV Hondius llevan más de un mes dentro del crucero.

A esos casos se suman otros cinco sospechosos. Tres fueron evacuados recientemente del barco: un médico británico de 56 años, un miembro neerlandés de la tripulación de 41 años y un ciudadano alemán de 65 años que, según Oceanwide Expeditions, mantenía una relación estrecha con el pasajero alemán fallecido el 2 de mayo.

La compañía informó de que dos de los evacuados se encuentran en estado grave.

Mientras tanto, las autoridades continúan realizando pruebas a otros pasajeros y tripulantes que presentan síntomas compatibles con la enfermedad.

Cómo pudo surgir el brote

Las autoridades sanitarias todavía desconocen dónde se originó exactamente el brote y si el virus ha podido afectar a personas que no se encontraban en el MV Hondius.

La OMS sospecha que la primera persona infectada pudo haber contraído el virus antes de embarcar.

El organismo también señaló que, aunque el hantavirus suele transmitirse a través de roedores, en este caso podría haberse producido contagio entre personas debido al contacto extremadamente cercano entre algunos pasajeros.

“Algunas personas en el barco eran parejas y compartían camarotes, por lo que había un contacto bastante íntimo”, explicó Maria Van Kerkhove, responsable de la OMS.

BBC:

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