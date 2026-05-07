Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 7 al 13 de mayo

Jueves 07

Franco Escamilla en el Youtube

El estandupero mexicano Franco Escamilla es parte del festival Netflix Is A Joke, que tiene lugar en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood). Trae su show en español, “1995”. Jueves 7 de mayo a las 8 pm. Boletos desde $112. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Willie Birch en el CAAM

Willie Birch: Stories to Tell es la primera retrospectiva del artista Willie Birch, y reúne obras que abarcan desde 1968 hasta la actualidad. Se exhibe en el California African American Museum (600 State Dr., Exposition Park, Los Angeles). Termina el 21 de octubre. Entrada gratuita. Informes caamuseum.org.

Foto: Cortesía de CAAM

Viernes 8

Son Mayor en la LA Plaza

La banda Son Mayor es la encargada de poner el ritmo en la serie Summer of Salsa, que se realiza en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles). Viernes 8 de mayo de 6 a 11 pm. Entrada gratuita con previa reservación. Informes lapca.org.

Foto: Cortesía de LAPCA

Noches de trova en Eagle Rock

Jorge Negrete, César Castro y Esteban León son los intérpretes que son parte de las Noches de Trova, que tendrá lugar en el Center for the Arts Eagle Rock (2225 Colorado Blvd., Los Angeles). Viernes 8 de mayo a las 9 pm. Boletos $35. Entrada solo con reservación. Informes (323) 997-5825.

Jazz en LACMA

La serie Jazz at LACMA (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta a la Lao Tizer Band, que interpretará su nuevo lanzamiento “Amplify”. Viernes 8 de mayo de 6 a 8 pm. Entrada gratuita. Informes lacma.org.

Sábado 9

Festival de cometas en el LA State Historic Park

El LA State Historic Park (1245 N. Spring St., Los Angeles) presenta por sexta ocasión el Festival de Cometas de Clockshop, que reune a miles de personas que disfrutan de esta recreación. Habrá talleres, actuaciones en vivo, presentación de obras de artistas y puestos de comida. Sábado 9 de mayo de 2 a 6 pm. Entrada gratuita. Informes clockshop.org.

Foto: Mary Costa

La Estrella de los Bailes en SeaWorld

El festival Viva la Música de SeaWorld (500 SeaWorld Dr., San Diego), que celebra la música, la comida y la cultura latinas, presenta a la banda La Estrella de los Bailes, una tecnobanda originaria de Villa Corona, Jalisco, México. Sábado 9 y domingo 10 de mayo. Show incluido con el pago de entrada al parque. Boletos desde $60. Informes seaworld.com.

Festival de libro en el museo japonés

El Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles) presenta a autores e ilustradores de libros infantiles en el Festival de Libros Infantiles Nikkei. El evento forma parte del Mes de la Herencia de los Asiático-Estadounidenses, los Isleños del Pacífico y los Nativos Hawaianos. Sábado 9 de mayo de 9 am a 3 pm. Boletos $10; gratis menores de 18 años. Informes janm.org.

Foto: Archivo Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Domingo 10

Rodrigo y Gabriela en el YouTube

Los rockeros mexicanos Rodrigo y Gabriela están celebrando con el 20th Anniversary Tour sus dos décadas de carrera. Llegarán al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) para presentar sus temas más exitosos. Domingo 10 de mayo a las 8 pm. Boletos desde $30. Informes ticketmaster.com.

Crédito: Cortesía

Coro infantil en iglesia de Pasadena

Para continuar con una tradición, Los Angeles Children’s Chorus presenta su Concierto de Primavera que celebra la esperanza y la alegría a través de la música en la Pasadena Presbyterian Church (585 E. Colorado Blvd., Pasadena). Domingo 10 y domingo 17 de mayo a las 7 pm. Boletos desde $15. Informes lachildrenschorus.org.