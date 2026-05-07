Google Fitbit Air ya es oficial: la pulsera sin pantalla que quiere reinventar cómo cuidas tu salud

Google acaba de presentar oficialmente este jueves 7 de mayo el Fitbit Air, y lo que parece a primera vista una simple pulsera de actividad esconde mucho más de lo que cualquiera esperaría.

No tiene pantalla, es pequeñísima y cabe prácticamente en la palma de la mano, pero en su interior concentra sensores de última generación capaces de ofrecerte una visión profunda de tu salud las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Google no solo está lanzando un dispositivo wearable más, está replanteando por completo lo que significa llevar uno en la muñeca.

El diseño de la Fitbit Air parte de una premisa muy concreta: la pantalla puede ser una distracción. Por eso, este pequeño módulo — que Google llama “pebble” — se sienta discretamente en tu muñeca sin interrumpirte con notificaciones ni destellos. Todos tus datos de salud los encuentras cuando quieres y donde quieres, directamente en la aplicación Google Salud desde tu smartphone. La idea es que el dispositivo desaparezca de tu conciencia para que tú puedas vivir el momento, y que la tecnología trabaje en silencio mientras tú entrenas, duermes o te reúnes con amigos.

Todo lo que mide sin que lo notes

Aunque no se vea, la Fitbit Air está llena de tecnología. Incluye un monitor de frecuencia cardiaca óptico, un acelerómetro de tres ejes, sensores rojos e infrarrojos para medir la saturación de oxígeno (SpO2) y un sensor de temperatura cutánea que detecta variaciones y las refleja en la app. Además, incorpora un motor de vibración para alertas táctiles .

Uno de sus puntos más llamativos es la detección automática de entrenamientos. La Fitbit Air reconoce actividades comunes sin que tengas que tocar nada, y con el tiempo aprende de tus patrones para mejorar esa detección. También puedes iniciar un workout desde la app de Google Salud o incluso tomar una foto al equipo del gimnasio para que el Google Health Coach te guíe con una rutina personalizada. Esta función, potenciada con inteligencia artificial, convierte al dispositivo en algo mucho más parecido a un entrenador personal que a un simple contador de pasos.

El seguimiento de salud cubre frecuencia cardiaca continua, variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV), fases del sueño, alertas de fibrilación auricular (AFib), SpO2 y temperatura corporal, entre otras métricas. No se trata de datos superficiales: Google apuesta por un enfoque holístico en el que el sueño tiene el mismo peso que el ejercicio para entender tu bienestar general.

Batería que aguanta el ritmo, diseño que no pesa

Uno de los mayores problemas de cualquier wearable es que se queda sin batería en el peor momento posible. Con hasta 7 días de autonomía, la Fitbit Air soluciona ese problema de raíz. Y si un día se te olvida cargarla y te quedas al 0%, la función de carga rápida te da energía para un día completo en solo 5 minutos. Nada mal para los que siempre van con el tiempo justo.

El módulo en sí es extraordinariamente pequeño: 34,9 mm de largo, 17 mm de ancho y 8,3 mm de altura, con un peso de apenas 5,2 gramos sin correa y 12 gramos con ella . Es tan ligero que Google diseñó la experiencia pensando en que te lo puedes dejar puesto mientras duermes sin ni siquiera notarlo. Y si usas un Pixel Watch durante el día, puedes pasarte a la Fitbit Air por la noche para el seguimiento del sueño sin perder un solo dato.

La carcasa está fabricada con policarbonato reciclado y plástico PBT, y el embalaje usa materiales 100% libres de plástico, un detalle que refleja el compromiso de Google con la sostenibilidad .

En cuanto a resistencia, la Fitbit Air aguanta hasta 50 metros bajo el agua, así que nadar, ducharte o entrenarte bajo la lluvia no será ningún problema .

Colores, correas, precio y disponibilidad

La Fitbit Air está disponible en 5 colores, incluyendo uno de edición especial diseñado en colaboración con Stephen Curry Crédito: Google | Cortesía

La Fitbit Air llega en cuatro opciones de color, cada una con su personalidad:

Obsidiana con hebilla de acero inoxidable negro mate

con hebilla de acero inoxidable negro mate Frambuesa con hebilla dorada champagne pulida

con hebilla dorada champagne pulida Lavanda con hebilla plateada pulida

con hebilla plateada pulida Gris niebla con hebilla plateada pulida

Además, Google ofrece varias opciones de correa para adaptar el dispositivo a tu estilo o actividad favorita. La Performance Loop Band, fabricada con materiales reciclados, viene incluida en la caja y es microajustable y transpirable. La Active Band de silicona es perfecta para entrenamientos intensos o actividades al aire libre. Y si lo tuyo es el estilo casual, la Elevated Modern Band transforma el tracker en una pulsera que bien podría pasar por joyería.

Hay además una edición especial co-diseñada con Stephen Curry en marrón “rye” y naranja, con un recubrimiento resistente al agua y un interior con estampado inspirado en las rayas de los circuitos de atletismo para mejorar la ventilación durante el ejercicio intenso.

El precio de lanzamiento es de $99.99 dólares, e incluye 3 meses de prueba gratuita de Google Health Premium, que da acceso completo al Google Health Coach desde el primer día. Las correas adicionales están disponibles a partir de $34.99 dólares. La Edición Especial tendrá un precio de $129.99 dólares y estará disponible físicamente a partir del 26 de mayo en Estados Unidos. Los pedidos anticipados ya están abiertos desde hoy mismo.

Para usarla necesitas la app Google Salud en un teléfono con Android 11 o superior o iOS 16.4 o superior, y una cuenta de Google . La sincronización es vía Bluetooth 5.0 con un alcance de hasta 9 metros .

Con la Fitbit Air, Google está apostando fuerte por democratizar el monitoreo de salud avanzado sin cobrar suscripciones obligatorias recurrentes ni exigir hardware costoso. A $99.99 dólares, entra con fuerza al mercado de los wearables sin pantalla y pone en jaque a competidores como Whoop, que cobra mucho más por hardware y suscripción. La propuesta es directa y difícil de ignorar.

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