Emblemático restaurante mexicano de Los Ángeles celebra 70 años con homenaje especial

Autoridades de Los Ángeles rindieron homenaje a la familia propietaria del emblemático restaurante Casa Vega al bautizar una intersección de Sherman Oaks como “Vega Square” durante una ceremonia celebrada el Cinco de Mayo.

El acto, celebrado en la intersección de Ventura Boulevard y Fulton Avenue, reconoció las contribuciones que la familia Vega ha hecho durante décadas al panorama gastronómico y cultural de la ciudad.

“Casa Vega es lo mejor de Los Ángeles, un legado familiar forjado a base de trabajo duro, cultura y corazón, y el lugar donde se sirve una de las comidas mexicanas más deliciosas de nuestra ciudad”, dijo la alcaldesa Karen Bass. “Lo que comenzó con una familia de inmigrantes de Tijuana se ha convertido en una institución muy querida que, durante casi 70 años, ha unido a la gente y fortalecido nuestra comunidad”.

La alcaldesa Bass y la concejal Mónica Rodríguez se encontraban entre los asistentes a la celebración, junto con Christy Vega, propietaria y directora ejecutiva de Casa Vega, hija del fundador Ray Vega.

Los orígenes de Casa Vega

La presencia de la familia Vega en Los Ángeles se remonta a 1936, cuando, según la familia, Rafael y María “Mary” Vega abrieron Café Caliente en la calle Olvera, contribuyendo así a la implantación de restaurantes de propiedad mexicana en la ciudad en una época en la que aún no eran tan populares ni abundantes.

Fundado en 1956, el restaurante se ha convertido en un lugar popular de reunión, conocido por su cocina tradicional y por haber aparecido en películas y producciones televisivas a lo largo de los años.

“Lo que hace que esto sea aún más significativo es lo que representa más allá de nosotros mismos”, dijo Christy Vega, propietaria del restaurante, a la multitud que acudió al acto. “Se trata de las familias latinas, las pequeñas empresas y las personas que, día a día, han convertido Los Ángeles en la ciudad que es hoy”.

La alcaldesa Karen Bass, junto a la familia Vega y la concejal Mónica Rodríguez. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

La alcaldesa Bass ayuda a presentar la nueva Vega Square y celebra con la familia. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Este reconocimiento se produce en un momento en el que la familia Vega atraviesa una etapa de expansión y reflexión. En marzo, el restaurante inauguró el Ray Vega Patio, un espacio de comedor al aire libre de unos 280 metros cuadrados.

Casa Vega… Érase una vez en Hollywood

El restaurante también es famoso por haber atraído durante mucho tiempo a figuras de Hollywood y volvió a ser objeto de atención tras aparecer en la película de Quentin Tarantino de 2019 “Once Upon a Time in Hollywood”, y también ha aparecido en episodios de la familia Kardashian, entre otros programas de televisión.

Pero más allá de la fama, su negocio, que cumple 70 años este año, es una representación de la comunidad inmigrante y de lo que significa lograr el sueño americano.

“Aunque Vega Square lleva el apellido de nuestra familia, hoy se trata realmente de rendir homenaje a mi padre: a lo que construyó, a lo que representaba y a los valores que nos transmitió a todos, así como a mis abuelos, que abrieron su restaurante en 1936”, dijo Vega. “Casa Vega siempre ha sido algo más que un restaurante. Se trata de la familia, la tradición y la creación de un lugar donde la gente se sienta como en casa”.

Adelante tras superar la pandemia

Christy Vega, propietaria del restaurante Casa Vega. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Como muchos negocios en la ciudad, Casa Vega no solo fue perjudicada por la pandemia, que llevó a muchos restaurantes y negocios a tener que cerrar sus puertas por completo, sino que ha tenido que lidiar con las redadas de inmigración, la cuales han afectado bastante a todo tipo de negocio, ya que mucha gente tiene miedo de salir a comer con tanta frecuencia como antes.

“He visto cómo los restaurantes de toda la ciudad han atravesado dificultades tras la pandemia y siguen luchando por sobrevivir para mantener abiertos estos puestos de trabajo que permiten que las personas y sus familias ganen la vida”, dijo la concejal Rodríguez. “Por eso es importante rendir homenaje a negocios tradicionales como Casa Vega y a todos los angelinos que, con su esfuerzo, han creado puestos de trabajo y espacios donde las familias pueden celebrar sus momentos más preciados”.

Tras la ceremonia, Casa Vega abrió sus puertas para ofrecer un brunch especial de Cinco de Mayo, con un menú festivo y cócteles, dando inicio a una celebración que se prolongaría durante todo el día con música de mariachi y más. Al terminar, Vega dijo que el día era muy especial y emotivo, ya que la hacía reflexionar sobre todo lo que su familia ha vivido tras mantener en marcha su negocio.

“Mis abuelos y mi padre vinieron a Los Ángeles desde Tijuana con un sueño. Y, como tantas otras familias de inmigrantes, lo que él construyó no fue solo para nosotros, sino también para esta ciudad”, dijo Vega. “Gracias a nuestra comunidad, que llena nuestras sillas cada día, y a mi padre, cuya visión seguimos llevando adelante”.