Shakur Stevenson está dispuesto a bajar de categoría para buscar un título mundial

El escenario boxístico actual presenta un posible cambio de rumbo para una de sus figuras más destacadas. Tras haber incursionado en la división de las 140 libras, el boxeador Shakur Stevenson manifestó su iniciativa para regresar a las 135 libras si existe una oportunidad directa por un campeonato del mundo.

Esta posibilidad surge después de un periodo de transición en el que el atleta de Newark perdió su estatus de monarca en el peso ligero debido a cuestiones administrativas y de reglamentación interna de los organismos.

La trayectoria reciente de Shakur Stevenson estuvo marcada por su ascenso al peso superligero, donde logró coronarse tras vencer a Teófimo López. No obstante, el despojo de su anterior cinturón en el peso ligero generó dudas sobre su permanencia en dicha categoría.

Ahora, la perspectiva de enfrentar a campeones establecidos parece ser el incentivo necesario para que el pugilista realice el sacrificio físico de bajar de peso nuevamente en el corto plazo.

Teofimo Lopez breaks down his loss to Shakur Stevenson 🥊#InsideTheRing | Latest episode LIVE NOW on The Ring’s YouTube 📺 pic.twitter.com/1eEYGKCQbu — InsideRingShow (@InsideRingShow) May 6, 2026

Interés en el campeonato de la FIB

Durante una entrevista reciente, el deportista puso su atención en la división que dominó anteriormente. El enfoque de Shakur Stevenson se centra específicamente en el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El interés por este cinturón nace de la competitividad que percibe en los actuales monarcas y de la relevancia que tendría para su historial deportivo recuperar un trono en una división tan disputada como la de los ligeros.

“Me encantaría que esa pelea se hiciera realidad. Creo que Raymond Muratalla es un gran boxeador, sin duda veo en su estilo muchas cosas buenas; es alto, tiene buen alcance y una derecha potente”, dijo Stevenson en una entrevista para The Agnew Podcast.

El análisis realizado por Shakur Stevenson sobre sus posibles rivales demuestra un respeto técnico por la actual oposición en las 135 libras. El boxeador destacó las cualidades físicas de los campeones vigentes, señalando que los estilos de pelea actuales representan desafíos interesantes para su propia técnica defensiva y ofensiva. Esta disposición al combate sugiere que las negociaciones podrían iniciarse si las condiciones contractuales resultan favorables para ambas partes.

El panorama frente a Raymond Muratalla

La situación de Raymond Muratalla, actual poseedor de la corona de la FIB, facilita la viabilidad de este enfrentamiento. Dado que el campeón no cuenta con una defensa obligatoria inmediata en su calendario próximo, el equipo de Shakur Stevenson ve una ventana abierta para concretar la pelea.

Muratalla viene de defender su título con éxito ante Andy Cruz, consolidándose como un rival de nivel para cualquier contendiente que aspire al liderazgo de la categoría.

La decisión final de Shakur Stevenson dependerá de la evolución de las conversaciones entre los promotores y de la confirmación de las fechas de combate.

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