Jaime Munguía se siente confiado y quiere unificar cinturones supermediano

Jaime Munguía volvió a la cima y conquistó un nuevo cetro de campeón el pasado fin de semana en Las Vegas, al vencer a Armando Reséndiz.

Con este nuevo título en su poder, Jaime Munguía ha establecido una ruta clara para su carrera profesional, centrando sus esfuerzos en la categoría de las 168 libras. El pugilista manifestó que su prioridad inmediata es la defensa del cinturón y la búsqueda de peleas que le permitan concentrar más títulos de la división.

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Durante un encuentro con los medios de comunicación en su ciudad natal, el deportista explicó que el plan de trabajo para el cierre de año aún está en desarrollo.

El equipo de Jaime Munguía se mantiene a la espera de los resultados de otros combates internacionales para definir quién será el siguiente oponente en el cuadrilátero. La intención es concretar enfrentamientos que resulten competitivos y generen interés genuino entre los seguidores de este deporte a nivel global.

👑 Fresh off reclaiming his super middleweight title, Jaime Munguía says "Of course!" to WBC champ Carlos Adames' challenge to move up to 168 pounds. Munguía, who Adames claims previously dodged him at 160, states he's ready for those big fights. pic.twitter.com/MVAWmCZiTx — Visit NoSmokeBoxing.com 🥊 (@NoSmokeBoxing) May 6, 2026

Planes de unificación en las 168 libras

El panorama de la división supermediano presenta diversos campeones en organismos como la FIB y el CMB, además del título que se disputará próximamente en Egipto para la OMB.

Ante este escenario, Jaime Munguía señaló que no tiene una preferencia específica por algún rival, mostrando disposición para enfrentar a peleadores de diferentes estilos técnicos. El objetivo principal del equipo es consolidar su posición como el referente absoluto de la categoría mediante la unificación de los cetros disponibles.

📋 The Ring’s latest super middleweight rankings:



Jaime Munguia enters the rankings in the 5th spot after his impressive win over Armando Resendiz 👏



Could we see Munguia defend his title on the Canelo vs Mbilli undercard in September in Riyadh? 🤔 pic.twitter.com/uEwDyNiXQJ — Ring Magazine (@ringmagazine) May 5, 2026

“Yo creo que ahorita vamos a estar en las 168 (libras). Obviamente es el objetivo, tratar de unificar los títulos, pero vamos a ver qué es lo que viene para septiembre”, dijo Munguía en declaraciones con medios de Tijuana.

La posibilidad de enfrentar a otros monarcas como Osleys Iglesias o el ganador del duelo entre Hamzah Sheeraz y Alem Begic forma parte de las opciones que se analizan. Respecto a los estilos de sus posibles contrincantes, Jaime Munguía indicó que se siente preparado para medirse tanto con guardias zurdas como derechas, destacando que el nivel de los oponentes actuales garantiza combates de alta exigencia técnica.

“Cualquiera de los dos, son peleadores altos, muy similares, nada más que uno es zurdo y uno es derecho. Yo creo que son muy buenas peleas, sin duda cualquiera de las dos puede ser un buen tiro”.

“No tengo un oponente en mente, pero hay bastante tela de dónde cortar en las 168. Hay peleas muy interesantes, entonces vamos a ver qué es lo que viene y obviamente lo que sea más atractivo para el público”, cerró Munguía.

Finalmente, el boxeador reiteró que su enfoque se mantiene firme en la división de los supermedianos, descartando de momento cualquier cambio de peso.

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