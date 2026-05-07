Zurdo Ramírez reaparece tras ser noqueado por Benavídez y quiere revancha

Tras el reciente enfrentamiento en Las Vegas donde perdió sus títulos de peso crucero, el boxeador sinaloense Gilberto Ramírez decidió romper el silencio a través de sus plataformas digitales.

En una publicación reciente, el Zurdo Ramírez compartió sus reflexiones sobre el desenlace del combate ante David Benavídez y la forma en que planea retomar su carrera profesional. A pesar de la contundencia del resultado, el peleador mostró una postura de respeto hacia su oponente y evitó generar controversias innecesarias.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

El deportista mexicano se pronunció sobre el incidente del codazo ocurrido durante el sexto asalto, el cual fue captado por las cámaras de transmisión.

No obstante, el Zurdo Ramírez prefirió no utilizar este hecho como una justificación para el desenlace de la pelea. Su mensaje principal se centró en reconocer el desempeño de David Benavídez, subrayando que en el boxeo profesional lo que cuenta es el resultado final sobre el cuadrilátero.

Declaraciones sobre el desempeño en el ring

A través de su cuenta oficial de Instagram, el peleador expresó que el dolor de la derrota es una experiencia real con la cual debe convivir en estos momentos. El Zurdo Ramírez fue claro al otorgar crédito total a su rival por la preparación demostrada durante toda la velada. En su mensaje, instó a los aficionados a no restar méritos a la victoria de Benavídez, independientemente de los incidentes técnicos que pudieron ocurrir durante el intercambio de golpes.

“Sin excusas. Le doy crédito a Benavídez por el peleador que fue esa noche. Su éxito no llegó de la noche a la mañana, y eso solo me motiva más”, dijo el fajador de Sinaloa en sus redes sociales.

El ex campeón unificado de las 200 libras admitió que el desarrollo del evento no coincidió con el plan de trabajo establecido previamente por su equipo. Sin embargo, el Zurdo Ramírez utilizó sus redes para enfatizar que este tropiezo no representa el final de su trayectoria deportiva. Por el contrario, manifestó su intención de analizar los errores cometidos para regresar a las competencias con una mejor preparación técnica y física.

El objetivo de una posible revancha

Dentro de sus declaraciones, el boxeador dejó abierta la posibilidad de encontrarse nuevamente con “El Monstruo Mexicano” en el futuro. El Zurdo Ramírez aseguró que estará listo para demostrar su calidad si surge la oportunidad de una segunda pelea.

Su intención es limpiar su imagen deportiva y recuperar el terreno perdido en la división de los pesos crucero, donde recientemente había logrado unificar coronas mundiales.

“Tomen nota… voy a volver. Y si algún día compartimos ese ring de nuevo, estaré mejor preparado y obtendré mi revancha”, cerró Ramírez.

Por el momento, el Zurdo Ramírez confirmó que se tomará un periodo de descanso para convivir con su familia y disfrutar de la temporada de verano.

El boxeador agradeció las muestras de apoyo y afecto recibidas por parte de sus seguidores tras el resultado adverso. La planificación de su retorno al gimnasio comenzará una vez que concluya este tiempo de recuperación personal y emocional.

Sigue leyendo: