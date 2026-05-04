Canelo Álvarez reveló por qué no se quedó en la pelea de Benavídez

La presencia de Saúl Álvarez en la T-Mobile Arena generó una gran expectativa entre los asistentes a la cartelera del pasado fin de semana. Sin embargo, el boxeador mexicano decidió abandonar el recinto antes del inicio del combate estelar entre David Benavídez y Gilberto Ramírez.

Esta acción provocó reacciones negativas por parte de un sector del público, que manifestó su descontento mediante abucheos en diversas ocasiones durante la velada.

El motivo principal de la asistencia de Canelo Álvarez fue brindar apoyo directo a su compañero de equipo y compatriota, Jaime Munguía.

El peleador estuvo presente en la zona de ring side para observar cómo Munguía lograba imponerse por decisión unánime ante Armando Reséndiz. Tras concluir ese enfrentamiento específico, el tapatío consideró que su objetivo en el inmueble de Las Vegas se había cumplido satisfactoriamente.

Las declaraciones tras abandonar el recinto

En una entrevista concedida a Fight Hub TV a su salida del lugar, Canelo Álvarez aclaró que no tenía el propósito de presenciar la pelea principal de la noche. El boxeador fue enfático al señalar que su compromiso era exclusivamente con el equipo de trabajo que lo acompaña habitualmente.

“Solo vine a ver a Jaime Munguía”, dijo el tapatío y según publicó el portal mencionado.

Esta breve declaración de Canelo Álvarez buscó desestimar cualquier otra interpretación sobre su ausencia durante el triunfo de Benavídez.

A pesar de los retos públicos lanzados por ‘El Monstruo Mexicano’ tras su victoria por nocaut técnico en el sexto asalto, el campeón indiscutido de las 168 libras mantuvo su postura de no profundizar en temas que no formaran parte de su agenda inmediata.

El desempeño de Benavídez y la ausencia del tapatío

Mientras Canelo Álvarez se retiraba de la arena, David Benavídez ejecutaba una actuación dominante frente a Gilberto “Zurdo” Ramírez. El peleador de ascendencia mexicana logró derribar a su oponente en dos ocasiones, demostrando que su velocidad es un factor determinante en el peso crucero.

La victoria de Benavídez le permitió capturar títulos mundiales en una tercera división de peso, consolidando su estatus como uno de los nombres más relevantes del momento.

La decisión de Canelo Álvarez de no observar este desempeño ha sido interpretada por los aficionados como una señal de desinterés hacia un posible enfrentamiento directo.

Por su parte, Benavídez ha expresado que mantiene la esperanza de concretar esa pelea en el futuro, aunque los planes actuales del equipo de Saúl parecen estar orientados en otras direcciones deportivas y comerciales para el cierre del año.

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