Trump amenaza a la UE con nuevos aranceles si no elimina barreras comerciales antes del 4 de julio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la presión sobre la Unión Europea (UE) al lanzar un ultimátum comercial que podría intensificar las tensiones económicas entre Washington y Bruselas en pleno año electoral.

Trump aseguró que sostuvo una “excelente conversación telefónica” con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien le advirtió que el bloque europeo tiene hasta el próximo 4 de julio para cumplir con el acuerdo comercial alcanzado el año pasado en Escocia o enfrentar nuevos aumentos arancelarios.

“He estado esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial”, escribió el mandatario republicano en Truth Social. “Se prometió reducir los aranceles a cero, tal como se acordó. De lo contrario, los aranceles subirán inmediatamente a niveles mucho más altos”, agregó.

La nueva fecha límite coincide con la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, una fecha que Trump ha utilizado como símbolo político en varios de sus discursos recientes.

El mandatario ya había amenazado días atrás con elevar del 15% al 25% los aranceles aplicados a automóviles y camiones europeos, argumentando que Bruselas no ha cumplido completamente con lo pactado en el llamado “Acuerdo de Turnberry”, firmado durante una reunión entre ambos líderes en Escocia en julio de 2025.

"I had a great call with The President of the European Commission, Ursula von der Leyen. We discussed many topics, including that we are completely united that Iran can never have a Nuclear Weapon… A promise was made that the EU would deliver their side of the Deal and, as per… pic.twitter.com/Io1wbIktFr — The White House (@WhiteHouse) May 7, 2026

Europa busca ganar tiempo mientras continúan las negociaciones

Aunque el tono de Trump mantuvo la presión sobre los europeos, funcionarios comunitarios interpretaron el nuevo plazo como una extensión que permitiría avanzar en la ratificación interna del acuerdo comercial.

Las negociaciones dentro de la Unión Europea enfrentan resistencia política y divisiones entre varios Estados miembros. Durante la madrugada del jueves, representantes europeos sostuvieron más de seis horas de conversaciones sin lograr consenso para aprobar definitivamente el texto comercial.

El acuerdo contempla que la Unión Europea elimine la mayoría de los aranceles sobre productos industriales estadounidenses, mientras Washington mantendría un techo de gravámenes del 15% sobre gran parte de las exportaciones europeas, incluyendo automóviles, productos farmacéuticos, semiconductores y madera.

Sin embargo, algunos sectores europeos mantienen reservas por la política exterior de Trump y sus recientes declaraciones sobre Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca. Legisladores del Parlamento Europeo buscan introducir salvaguardas que permitan suspender el pacto si Washington amenaza intereses estratégicos europeos.

Von der Leyen confirmó que la conversación con Trump fue “constructiva” y afirmó que ambas partes continúan trabajando para cerrar el acuerdo antes de julio.

Irán y la seguridad global también dominaron la llamada

Además del conflicto comercial, ambos líderes discutieron la situación en Medio Oriente y coincidieron en rechazar cualquier posibilidad de que Irán obtenga armamento nuclear.

Trump aseguró que Washington y Bruselas están “totalmente unidos” respecto a que Teherán “nunca podrá poseer un arma nuclear”. El presidente estadounidense sostuvo que un régimen que “asesina a su propio pueblo” no debe tener acceso a armas capaces de provocar una destrucción masiva.

Von der Leyen también destacó la coordinación entre Estados Unidos y la Unión Europea frente a la crisis regional y advirtió que los riesgos para la estabilidad internacional continúan creciendo.

El nuevo pulso comercial ocurre en un momento delicado para la economía global, con mercados atentos a las posibles consecuencias de otra escalada arancelaria entre dos de las mayores potencias económicas del mundo.

Mientras tanto, Trump mantiene su estrategia de presión directa sobre aliados y rivales comerciales por igual, en una campaña que busca reforzar su imagen de negociador duro de cara a las elecciones legislativas y consolidar el apoyo de sectores industriales estadounidenses.

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