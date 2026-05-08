Empleados de cruceros Disney fueron arrestados por delitos de pornografía infantil

Varios empleados de cruceros de Disney fueron detenidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en relación con una investigación sobre material de explotación sexual infantil, según informes.

Medios como Variety y 10 News informaron que la CBP detuvo a 28 personas tras abordar ocho cruceros atracados en San Diego entre el 23 y el 27 de abril.

“Tras abordar los buques e interrogar a 26 tripulantes sospechosos de Filipinas, uno de Portugal y uno de Indonesia, los agentes confirmaron que 27 de los 28 sujetos estaban involucrados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de material de explotación sexual infantil o pornografía infantil”, declaró la CBP en un comunicado difundido por ambos medios.

La agencia indicó que las personas detenidas están siendo repatriadas a sus países de origen.

El diario The New York Post informó que uno de los cruceros abordados por las autoridades era de Disney.

“Tenemos una política de tolerancia cero ante este tipo de comportamiento y cooperamos plenamente con las autoridades”, declaró un portavoz de Disney Cruise Line a People.

Si bien la mayoría de estas personas no pertenecían a nuestra línea de cruceros, quienes sí lo eran ya no trabajan para la compañía.

10 News informó que un pasajero a bordo del Disney Magic grabó un video de agentes deteniendo a varios empleados del barco.

“No fue hasta que se dieron la vuelta que se pudo leer en la parte de atrás, donde dice Aduanas y Protección Fronteriza, pero aún así decía, ya sabes, policía u oficial”, declaró el pasajero, Dharmi Mehta, a 10 News.

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