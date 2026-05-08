Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de mayo de 2026
LEO
08 de mayo del 2026
No andes gastando dinero en tonterías nomás porque traes el antojo atravesado o porque viste algo bonito en internet y ya sientes que lo necesitas para vivir. A ti se te va el dinero como agua entre los dedos y luego andas bien preocupado o preocupada haciendo cuentas hasta con los chicles del carro. Ponte las pilas porque vienen gastos fuertes relacionados con familia y cuestiones del hogar. No es momento de jugarle al millonario ni de querer impresionar gente que ni te quiere ni te paga las cuentas. Aprende a ahorrar aunque sea un poquito porque más adelante vas a agradecer haber guardado aunque sea para los tacos y la gasolina.
Traes una energía bien rara en cuestiones del amor. Vas a recordar muchísimo a una persona del pasado y no precisamente porque la sigas queriendo, sino porque algo pasará que te hará revivir momentos que creías enterrados. Un mensaje, una canción, una foto o hasta un perfume te va a mover fibras que ni sabías que seguían vivas. No te confundas, no significa que debas regresar ahí. Hay personas que solo regresan para ver si todavía tienen poder sobre ti y tú ya no estás para andar recogiendo migajas emocionales. Aprende a cerrar ciclos con dignidad y sin necesidad de andar revisando redes sociales como detective privado.
Vienen cambios importantes en tu estado de ánimo. Un día vas a amanecer con ganas de conquistar el mundo y al otro no vas a querer ni contestar mensajes. Relájate, no todo mundo tiene que entender tus procesos. Has cargado demasiadas cosas emocionales y tu cuerpo ya empezó a resentirlo. Necesitas dormir más, tomar agua y dejar de tragarte todo lo que sientes porque luego explotas con quien menos culpa tiene. No te hagas el fuerte o la fuerte todo el tiempo, también se vale decir “ya no puedo”.
Hay posibilidades muy fuertes de un viaje, incluso fuera del país o a un lugar que desde hace tiempo traías en mente. Ese viaje no solo será para distraerte, también te servirá para abrir los ojos y darte cuenta de que hay más vida afuera de tu rutina y de tus dramas. Conocerás personas que te harán sentir valorado o valorada y eso te devolverá mucha seguridad. Aprovecha cualquier oportunidad que se presente porque este mayo viene cargado de cambios buenos si sabes moverte inteligente.
En cuestiones de amistades vas a descubrir quién sí y quién nomás estaba contigo por conveniencia. Hay personas muy falsas a tu alrededor que sonríen enfrente de ti pero atrás andan soltando veneno como víbora de jardín. No cuentes tus planes ni tus éxitos antes de tiempo porque hay mucha envidia disfrazada de amistad. Ponte más perra o más perro con quien quiera hacerte menos o exhibirte. Ya estuvo bueno de quedarte callado para evitar problemas. A veces es necesario poner límites aunque la gente se ofenda.
Un familiar podría presentar problemas de salud y eso te pondrá bastante sensible. No te asustes de más porque poco a poco las cosas van a mejorar, pero sí será importante que estés presente y apoyes más. También recordarás mucho a alguien que ya no está físicamente contigo. Su energía se hará presente mediante sueños o señales muy extrañas. No ignores esas corazonadas porque esa persona sigue cuidándote desde donde está.
En el dinero vienen oportunidades nuevas y una propuesta que podría dejarte ganancias importantes. Tú sigue trabajando calladito o calladita y deja que los resultados hablen por ti. Hay sueños que parecían imposibles y este mes comenzarán a tomar forma. Ya no pongas tu felicidad en manos de nadie porque el amor dejará de ser tu prioridad por un tiempo. Ahora vas a enfocarte más en vivir, crecer, viajar y darte la vida que mereces. Y qué bueno, porque ya era hora de que pensaras más en ti y menos en quien ni las gracias te da.
VIRGO
08 de mayo del 2026
Ya deja de vivir adelantándote a tragedias que ni han pasado. Tú solito o solita te haces películas mentales dignas de telenovela de las nueve y luego terminas agotado sin que haya sucedido absolutamente nada. Aprende a vivir tu presente porque mientras te preocupas por el mañana se te está yendo la vida, las oportunidades y hasta las ganas de disfrutar. Traes mucho estrés acumulado y eso ya se está reflejando en tu humor, en tu cara y hasta en cómo le contestas a la gente. No todo lo puedes controlar y entre más rápido lo entiendas más paz vas a encontrar.
En cuestiones del amor ya bájale tres rayitas a eso de andar creyendo promesas vacías. Si alguien ya te engañó dos veces y sigues ahí esperando que cambie, entonces el problema ya no es la otra persona, eres tú por seguir permitiendo lo mismo. La gente cambia cuando quiere, no cuando tú ruegas, lloras o te aferras. Este mayo te hará abrir los ojos de una manera bastante fuerte porque descubrirás cosas que te harán reaccionar. Hay una persona que te trae muy apantallado o apantallada, pero detrás de esa sonrisa bonita y esos mensajitos lindos hay muchas inseguridades y mentiras escondidas. No confundas atención con amor ni calentura con destino.
Y hablando de calentura, cuidado con andar aflojando la entrepierna nomás porque te hablaron bonito o te invitaron unos tacos y dos cervezas. Tú eres de los que se encariñan rápido después del delicioso y luego terminas imaginando bodas mientras la otra persona apenas y recuerda tu apellido. No entregues sentimientos donde solo hay ganas pasajeras. Aprende a disfrutar sin clavarte tanto porque después el golpe emocional te dura más que la emoción del momento.
Si estás soltero o soltera, vienen oportunidades muy buenas para divertirte, salir, conocer personas y volver a sentirte deseado o deseada. Ya no te escondas ni te encierres tanto. Te hace falta reír, arreglarte más y recordar el cuerpazo y la actitud que tienes. Que te valga mauser el qué dirán. La gente siempre va a hablar, si haces porque haces y si no haces porque no haces. Tú vive como te dé tu gana mientras no dañes a nadie. Eso sí, cuidado con meterte en triángulos amorosos porque podrías terminar siendo el plato fuerte del chisme.
En cuestiones laborales vienen cambios importantes y aunque al principio te van a sacar de tu zona de confort, terminarán beneficiándote muchísimo. Se ve movimiento de dinero, pagos atrasados que por fin llegan y oportunidades de crecimiento. Incluso podrías comenzar a pensar en un negocio o proyecto que antes te daba miedo iniciar. Hazlo. Este es un buen momento para arriesgarte, pero hazlo con inteligencia y no contando tus planes a todo mundo porque traes mucha gente envidiosa alrededor.
Ten muchísimo cuidado con accidentes, caídas o problemas relacionados con carros. No manejes enojado o distraído porque podrías llevarte un susto muy fuerte. También evita andar haciendo maromas o cargando cosas pesadas porque tu espalda y piernas van a resentir muchísimo el cansancio acumulado. Tu cuerpo ya te está pidiendo descanso y tú sigues como si fueras robot. Aprende a escucharlo antes de que te obligue a parar.
Hay familiares que te van a necesitar muchísimo en estos días. Una situación dentro de casa hará que tengas que estar más presente emocionalmente. A veces andas tan enfocado en tus problemas que se te olvida que también hay gente que necesita un abrazo, una llamada o simplemente sentirse escuchada. No descuides a quienes sí han estado contigo en las buenas, malas y peores.
También vienen chismes y personas hipócritas queriendo meterse en tu vida para sacarte información o provocar problemas. Tú mantente inteligente y no cuentes de más. Hay gente que te sonríe de frente pero por detrás te avienta pura mala vibra. Aprende a poner límites y a mandar directito a la fregada a quien venga a quitarte paz. Ya no estás para cargar problemas ajenos ni para salvar gente que ni siquiera quiere salvarse sola.
Tus números de la suerte son el 05, 19 y 27, y tu color será el verde olivo. Ponte algo de ese color aunque sea una pulsera o una prenda porque atraerás estabilidad y claridad mental. Mayo viene a enseñarte que primero estás tú, luego tú y después también tú. Y qué bueno, porque ya era hora de dejar de resolverle la vida a los demás mientras la tuya la tenías toda patas pa arriba.
LIBRA
08 de mayo del 2026
Una salida fuera de la ciudad te va a caer como anillo al dedo porque ya necesitabas despejarte de tanta preocupación y tanto drama que traes cargando. Andas bien saturado o saturada de problemas, pendientes, gente metiche y pensamientos que no te dejan dormir en paz. Ese viaje o escapadita será clave para que vuelvas a sentir emoción por la vida y hasta podría revivirse la llama del amor con alguien que ya dabas por perdido o perdida. Si tienes pareja, aprovecha para salir de la rutina porque últimamente parecen compañeros de cuarto más que novios. Mucha costumbre, mucho “al rato” y poca pasión. Así empiezan las relaciones a enfriarse y luego andan llorando porque alguien más llegó a prender el boiler emocional.
Vienen días bastante pesados en cuestiones laborales y trámites. Papeles, firmas, documentos y asuntos que se habían quedado atorados por fin comenzarán a moverse, pero también te van a traer bastante estrés. Respira hondo y no hagas berrinches antes de tiempo. Hay cosas que se van a resolver aunque parezca que todo está patas pa arriba. Eso sí, revisa bien lo que firmas porque podrías cometer un error por andar confiando demasiado o por no leer las letras chiquitas. Tú eres bien de “sí, sí, luego veo” y después ahí andas con el Jesús en la boca.
Viejos amores regresan como cucarachas cuando prendes la luz. Una persona del pasado volverá a buscarte, pero no porque haya cambiado o porque ahora sí te valore, sino porque sabe que contigo siempre tuvo un lugar seguro. No te confundas ni caigas otra vez en las mismas historias. Hay heridas que apenas iban sanando y esa persona podría abrirlas nomás por egoísmo. Tú ya no estás para andar recogiendo pedazos de nadie ni para resolver problemas emocionales ajenos. Aprende a poner límites y no dejar que te manipulen con recuerdos bonitos o promesas que ya te hicieron mil veces.
En cuestiones económicas debes cuidar muchísimo lo que has construido porque hay personas muy abusivas a tu alrededor que podrían intentar aprovecharse de ti. No prestes dinero que no te sobra y no cuentes tus planes antes de realizarlos. Traes mucha envidia alrededor y eso se siente bien pesado. Hay gente que te sonríe pero en el fondo quisiera verte fracasar. Tú sigue trabajando calladito o calladita y deja que los resultados hablen solos.
La monotonía está siendo tu peor enemiga en el amor. Si tienes relación, urge meterle chispa, creatividad y hasta un poquito de locura porque el aburrimiento ya anda rondando bien fuerte. No todo puede ser trabajo, responsabilidades y dormir viendo series. Necesitan volver a conquistarse, hablar más, tocarse más y dejar de asumir que el amor se mantiene vivo nomás porque sí. Una relación es como las plantas, si no la riegas se seca y luego ni llorando revive. Cambien de rutina, hagan algo diferente, dense tiempo de calidad porque si siguen igual podrían entrar en una etapa de cansancio emocional bastante complicada.
Una amistad del pasado regresará arrepentida, con la cola entre las patas y queriendo volver a entrar a tu vida como si nada hubiera pasado. Tú sabrás si merece otra oportunidad, pero no olvides cómo te hizo sentir en su momento. La gente rara vez cambia por completo. Escucha mucho tu intuición porque va a estar más despierta que nunca y te ayudará a distinguir quién sí viene con buenas intenciones y quién solo regresa por conveniencia.
Necesitas hacer limpieza mental y espiritual urgentemente. Traes pensamientos bien negativos que te están drenando la energía. Deja de imaginar tragedias y de pensar que todo te va a salir mal. A veces eres tú quien se pone el pie solito. Haz cosas que te den paz, sal más, prende una veladora, escucha música bonita, limpia tu espacio y rodéate de gente que te haga sentir ligero o ligera. Cuando cambies tu manera de pensar, cambiará también la manera en que la vida te responde.
Tus números de la suerte son el 11, 24 y 39, y tu color será el azul cielo. Mayo viene a enseñarte que no puedes seguir cargando con personas, recuerdos y situaciones que solo te roban energía. Ya es momento de pensar más en ti y menos en quien jamás ha movido un dedo por verte feliz.
ESCORPIÓN
08 de mayo del 2026
Traes una energía bien pesada encima y no es cuento ni exageración. Últimamente te sientes cansado o cansada aunque duermas, sin ganas de hacer muchas cosas y hasta de malas por cualquier tontería. Necesitas darte una buena limpia porque cargas demasiadas envidias, corajes y malas vibras pegadas como chicle en zapato nuevo. Hay gente que te observa demasiado y no precisamente porque te admire, sino porque quisiera tener lo que tú tienes o ser como tú. Prende una veladora blanca, báñate con agua y sal, abre las ventanas de tu casa y deja que se vaya toda esa energía estancada porque te está bloqueando caminos, sueños y hasta oportunidades de dinero.
En cuestiones del amor viene movimiento fuerte. Una amistad comenzará a verte con otros ojos y te va a andar echando los perros descaradamente. Tú ya te habías dado cuenta, nomás que te haces el o la disimulada porque también te gusta la atención. El problema es que podrías terminar confundiendo cariño con necesidad emocional y luego acabar metiéndote en un enredo bastante complicado. Ve despacio y no entregues el corazón tan rápido nomás porque te hablan bonito o porque te mandan mensajitos de buenos días. Hay personas que saben perfectamente cómo envolverte porque conocen tus debilidades emocionales.
Si sigues esperando llamada o mensaje de cierta persona que ya ni mueve un dedo por ti, ya mejor suelta eso de una vez. Esa persona anda viviendo su vida mientras tú sigues haciéndote ideas y buscando señales donde no las hay. A veces el silencio también es una respuesta y bastante clara. No vale la pena seguir dañándote por alguien que ya dejó muy claro que no piensa regresar o que solo aparece cuando se siente solo o aburrido. Tú mereces alguien que te busque con ganas, no por costumbre ni por ratos.
Ten mucho cuidado con tu alimentación porque vienen problemas fuertes en el estómago. Infecciones, dolores, inflamación y malestares por andar tragando a deshoras o comiendo cualquier cosa en la calle. Tu cuerpo ya te está pidiendo un cambio y tú sigues haciéndote de la vista gorda. También presta atención a los riñones y a dolores de espalda y piernas porque podrían intensificarse bastante en estos días. Toma más agua y deja un poco las bebidas que sabes perfectamente que te hacen daño. Ya no tienes quince años para aguantar desveladas, excesos y mugrero sin consecuencias.
En la familia habrá preocupación por un accidente o situación complicada que podría vivir un familiar cercano. No será tan grave como parece al principio, pero sí te pondrá bastante sensible. A veces te haces el fuerte o la fuerte y aparentas que nada te afecta, pero por dentro te cargas emociones bien pesadas que luego terminas desquitando con quien menos culpa tiene. Aprende a expresar lo que sientes antes de explotar como olla de presión.
Si tienes pareja, vienen momentos bastante tensos por culpa de celos, inseguridades y problemas que no se han hablado claramente. Tú y tu pareja traen muchas cosas guardadas y eso ya está afectando la relación. Aquí la clave será la comunicación directa y sin rodeos. Nada de indirectas en redes sociales ni caritas molestas esperando que el otro adivine qué pasa. Hablen de frente o de lo contrario las dudas comenzarán a destruir poco a poco lo que todavía queda entre ustedes. También cuidado con mentiras pequeñas porque cuando se descubren terminan convirtiéndose en problemas enormes.
En lo económico vienen oportunidades buenas, pero necesitas dejar de gastar en cosas innecesarias por puro impulso emocional. Tú eres de los que se ponen tristes y luego quieren comprarse medio internet para sentirse mejor. Contrólate porque más adelante vendrán gastos importantes relacionados con hogar o familia. Se visualiza también una propuesta laboral o proyecto que podría ayudarte muchísimo si te animas a salir de tu zona cómoda.
No des segundas oportunidades a quien ya te demostró lo poco que le importabas. A veces eres muy intenso o intensa para amar y por eso te cuesta trabajo soltar, pero esta etapa viene a enseñarte que primero estás tú, después tú y al final también tú. Cuando aprendas a cuidar tu paz mental, tus emociones y tu dignidad, todo comenzará a acomodarse de una manera impresionante.
Tus números de la suerte son el 03, 17 y 28, y tu color será el negro. Mayo viene a sacudirte emocionalmente para que por fin abras los ojos y entiendas que mereces mucho más de lo que has estado aceptando.
PISCIS
08 de mayo del 2026
Ponte bien vivo o viva con las compras porque últimamente andas gastando dinero como si fueras heredero de una fortuna y luego terminas contando monedas para completar la gasolina o los antojos del fin de semana. Tú eres bien emocional para comprar; si te sientes triste compras, si te sientes feliz compras y si te enojas también compras. Ya bájale dos rayitas porque vienen gastos importantes relacionados con casa, familia o cuestiones personales que no vas a poder evitar. No es momento de andar aflojando dinero en cosas inútiles nomás porque estaban “en oferta” o porque sentiste que las merecías. Claro que te las mereces, pero primero aprende a organizarte porque después el estrés económico te trae peor que perro en periférico.
Se aproxima un reencuentro con amistades que hace muchísimo no veías y eso te va a mover emociones bien fuertes. Te vas a dar cuenta de cuánto extrañabas ciertas conversaciones, ciertas risas y hasta momentos simples que antes dabas por hecho. A veces te clavas tanto en el trabajo, en tus problemas o en andar resolviéndole la vida a medio mundo, que se te olvida alimentar las relaciones que sí valen la pena. Aprovecha esos encuentros porque podrían ayudarte muchísimo a recuperar energía y recordar quién eras antes de tanto golpe emocional.
Vienen días bastante buenos para ti, pero solo si te decides de una vez por todas a soltar lo que te está frenando. Y no hablo nomás de personas, también de pensamientos, culpas, recuerdos y hasta objetos que sigues guardando por pura nostalgia. Tú eres muy de aferrarte a lo que ya terminó y luego te preguntas por qué no avanzas. Mayo viene a enseñarte que no puedes llenar tu vida de cosas nuevas mientras sigas cargando basura emocional del pasado. Haz limpieza en tu cuarto, en tu mente y en tu corazón.
Traerás un cambio importante en tu carácter. Poco a poco comenzarás a reaccionar distinto ante situaciones que antes te destruían. Sí, a veces te pones medio insoportable o contestas bien golpeado a las personas, pero eso ha sido consecuencia de tantas traiciones y decepciones que has vivido. Ya aprendiste que no todo mundo merece acceso a tu lado noble y eso no tiene nada de malo. El problema es que a veces pagas justos por pecadores y terminas alejando gente que sí te quiere bien. Aprende a distinguir entre quien viene a dañarte y quien solo intenta acercarse de corazón.
Un familiar va a necesitar muchísimo de tu atención y apoyo en estos días. Puede ser por problemas emocionales, económicos o de salud. No te hagas el ocupado o la ocupada porque esa persona realmente necesitará sentir tu apoyo. A veces crees que ayudar significa resolverle todo a los demás, pero muchas veces basta con escuchar y estar presente.
En el amor andas jugando con fuego y la tentación podría ponerte en una situación bastante complicada. Hay alguien rondándote que despierta muchísimas ganas y curiosidad, pero si tienes pareja debes pensar bien las cosas antes de cometer un error del que luego podrías arrepentirte muchísimo. No confundas emoción momentánea con amor verdadero. Tú sabes perfectamente cuando algo solo es calentura disfrazada de conexión emocional. No dañes a quien ha estado contigo solo por un rato de adrenalina.
También debes dejar de querer controlar absolutamente todo. Tú quieres manejar situaciones, personas y emociones a tu manera, y cuando algo no sale como esperabas te frustras horrible. Entiende que no puedes controlar la vida de los demás ni obligar a nadie a actuar como tú quieres. Quien realmente te ame lo hará con tus defectos, tus dramas y hasta con tus arranques de intensidad emocional.
Posibilidades de viaje comienzan a visualizarse y ese cambio de aire te caerá de maravilla. Incluso podría tratarse de algo que se venía planeando desde hace tiempo y que por fin comenzará a tomar forma. Ese viaje traerá claridad mental y hasta oportunidades nuevas en cuestiones laborales o sentimentales.
Tus números de la suerte son el 07, 18 y 30, y tu color será el morado. Mayo llega para enseñarte que dejar ir también es una forma de amor propio y que a veces para avanzar hay que soltar hasta aquello que parecía imposible olvidar.
ACUARIO
08 de mayo del 2026
La soledad nunca ha sido realmente tu problema, el detalle es que a veces te pega la nostalgia bien feo y te da por extrañar personas, momentos y hasta versiones tuyas que ya no existen. Tú eres de los que pueden estar solos y aún así seguir adelante, pero cuando te entra la pensadera te hundes en recuerdos y ahí es donde te haces pedazos solito o solita. Ya deja de romantizar lo que te lastimó y entiende que hay personas que por más que ames simplemente ya cumplieron su ciclo en tu vida. No te aferres a lo que ya se fue porque mientras volteas hacia atrás se te están escapando oportunidades muy buenas enfrente de ti.
Vienen cambios muy fuertes en tu vida y aunque al principio te van a sacar de onda, terminarán acomodando muchas cosas que traías todas revueltas. Después de tanta sufridera, decepción y noches de andar pensando hasta las tres de la mañana, por fin comenzarás a ver un poco de luz. Te costó mucho salir adelante y aunque todavía hay heridas que no terminan de sanar, ya no eres la misma persona ingenua de antes. Ahora piensas más las cosas, analizas más a la gente y ya no entregas el corazón tan rápido. Y qué bueno, porque antes dabas demasiado por personas que apenas y daban el mínimo por ti.
Un amor a distancia podría aparecer o hacerte una visita inesperada. Esa persona viene a mover emociones que creías dormidas y te hará sentir cosas bastante intensas. El problema es que tú tiendes a hacerte historias demasiado rápido y luego terminas ilusionándote de más. Disfruta el momento y deja que las cosas fluyan sin presionar ni querer ponerle nombre a todo desde el primer día. A veces lo bonito está en disfrutar sin tanto drama ni tanta expectativa.
Ten mucho cuidado con caídas, golpes o accidentes porque andarás medio distraído o distraída. Podrías darte un santo fregadazo por andar pensando en otras cosas o por traer la cabeza en la luna como acostumbras. También cuida muchísimo tus piernas, tobillos y espalda porque cualquier movimiento mal hecho podría ocasionarte una lesión que te retrasaría algunos planes importantes. Ya no estás para andar creyéndote inmortal ni para descuidar tu cuerpo.
En cuestiones familiares se aproxima organización de boda, fiesta o reunión importante que traerá mucho movimiento y emociones encontradas. Habrá reencuentros, chismes y hasta tensiones familiares que podrían incomodarte, pero también servirán para darte cuenta de quién sí te aprecia y quién nomás aparece cuando hay comida gratis y ambiente. Tú mantente tranquilo o tranquila y evita engancharte en problemas ajenos porque luego terminas absorbiendo energías que ni te corresponden.
En el dinero debes ponerte muchísimo más responsable porque podrías atrasarte con pagos o compromisos importantes. No te hagas pato con tarjetas, préstamos o mensualidades porque después el problema se hace más grande y hasta podrías terminar en buró de crédito. Tú eres bien de “luego veo eso” y cuando acuerdas ya traes intereses hasta por respirar. Organízate mejor y deja de gastar en cosas innecesarias por puro impulso emocional o aburrimiento.
En el amor ya no seas tan terco o terca. Hay una persona que claramente no ha cambiado y tú sigues esperando milagros como si fueras santo patrono del amor imposible. Si alguien te ha demostrado mil veces que no sabe quererte bonito, no esperes que contigo mágicamente se transforme. No te apendejes por nostalgia ni por miedo a empezar de nuevo. A veces prefieres quedarte donde ya conoces el dolor antes que aventarte a algo diferente. Pero esta etapa viene precisamente a enseñarte a romper esos patrones.
Días de mucha reflexión se aproximan y eso será bueno porque comenzarás a enfocarte más en ti, en tu salud y en tu bienestar físico. Te va a entrar una energía muy fuerte de querer mejorar hábitos, cambiar rutinas y hasta verte mejor físicamente. Aprovecha esa motivación porque si eres constante los resultados llegarán mucho más rápido de lo que imaginas. Tu autoestima necesita que vuelvas a sentirte orgulloso u orgullosa de ti.
Tus números de la suerte son el 09, 22 y 31, y tu color será el plateado. Mayo viene a enseñarte que no todo lo que se pierde es una tragedia, porque muchas veces la vida te quita personas y situaciones nomás para abrirte camino hacia algo mucho mejor.
CAPRICORNIO
08 de mayo del 2026
Si esa persona no te está dando lo que mereces, ni te está llenando el tanque emocional como necesitas, entonces ya va siendo hora de mandarla directito a la fregada. Tú ya no estás para conformarte con migajas de amor, mensajes a medias ni cariñitos cuando se acuerdan de ti. Has pasado por demasiadas decepciones como para seguir aceptando menos de lo que vales. Entiende algo: quien realmente quiere estar contigo encuentra tiempo, ganas y maneras. Quien no, solo inventa excusas y te trae ahí como plan de reserva. Y tú no naciste para ser segunda opción de nadie.
Vienen momentos bastante buenos para tu vida y por fin empezarás a ver resultados de tanto esfuerzo y tanta chinga que te has puesto en los últimos meses. En cuestiones económicas se visualizan mejoras importantes, pagos que llegan, oportunidades nuevas y hasta posibilidades de viaje que te van a emocionar muchísimo. Uno de esos viajes podría marcar un antes y un después en tu vida porque te ayudará a abrir los ojos y darte cuenta de todo lo que todavía puedes lograr si dejas de limitarte por miedo o inseguridad.
Traes una energía bien fuerte para cumplir sueños y materializar proyectos, pero necesitas dejar de escuchar tanto las opiniones ajenas. Hay amistades, familiares e incluso pareja que a veces te meten ideas negativas o te hacen sentir que lo que quieres es imposible. Tú no naciste para quedarte chiquito ni para vivir bajo la sombra de nadie. Cada vez que alguien te diga “no puedes”, úsalo como gasolina para demostrarles lo contrario. Tu fuerza, carácter y disciplina son precisamente lo que te ha sacado adelante incluso en tus peores momentos.
Eso sí, vienen pérdidas materiales o gastos inesperados que podrían hacerte encabronar bastante. Cuida mucho tus pertenencias, documentos y dinero porque podrías perder algo importante por descuido o por confiar demasiado en otras personas. No prestes cosas que aprecias mucho porque hay alguien medio abusivo alrededor de ti que podría no responder como esperas.
En cuestiones de amistades se visualiza un rompimiento amoroso muy fuerte de alguien cercano a ti. Esa persona acudirá contigo buscando apoyo y consejo. Escúchala, pero tampoco absorbas todos sus problemas porque luego terminas cargando emociones que ni tuyas son. También una amistad comenzará romance y eso te hará pensar muchísimo en tu propia situación sentimental. Tú sabes perfectamente lo que quieres en el amor, el problema es que muchas veces aceptas menos por miedo a quedarte solo o sola.
Grandes cambios vienen para ti y uno de los más importantes será en tu manera de pensar. Vas a comenzar a madurar muchísimo y ya no vas a permitir que cualquiera tome decisiones por ti. Durante mucho tiempo has dejado que otras personas opinen, decidan o se metan donde no les corresponde. Ya estuvo bueno. Este mayo viene a enseñarte a poner límites aunque la gente se ofenda. No eres egoísta por pensar primero en ti, simplemente aprendiste que si tú no ves por tu bienestar nadie más lo hará.
En el amor vienen oportunidades bastante interesantes. Hay personas nuevas acercándose con intenciones reales y con ganas de darte estabilidad. Pero también llegará alguien que podría mover muchísimo tu mundo y hacerte cuestionar muchas cosas. No tengas miedo de volver a sentir, pero tampoco entregues todo tan rápido. Primero observa hechos y después emociones. Tú eres muy intenso o intensa cuando te enamoras y luego terminas lastimado porque das más de lo que recibes.
Tu carácter fuerte seguirá siendo un arma de doble filo. Por un lado te ayuda a lograr lo que quieres, pero por otro a veces haces sentir a las personas como si no las necesitaras. Aprende a bajar un poquito la guardia con quien sí te demuestra cariño sincero. No todo mundo quiere hacerte daño.
Tus números de la suerte son el 08, 14 y 33, y tu color será el vino. Mayo llega para recordarte que mereces una vida plena, personas reales y sueños cumplidos. Pero para lograrlo tendrás que dejar de conformarte con lo mínimo y empezar a exigir lo que verdaderamente vales.
SAGITARIO
08 de mayo del 2026
Ya necesitas salirte tantito de la rutina porque últimamente traes una vida más repetida que canción de cantina. Casa, trabajo, problemas, pendientes y otra vez lo mismo. Tú eres un signo que necesita movimiento, emoción, aventura y cuando no la tienes te empiezas a apagar poquito a poquito. Date la oportunidad de conocer nuevos lugares, nuevas personas y hasta nuevas formas de pensar porque si sigues encerrado o encerrada en lo mismo vas a entrar en una etapa de aburrimiento bien pesada que podría afectar hasta tu estado de ánimo. No naciste para vivir limitado ni para quedarte donde ya no eres feliz.
Eso sí, ponte bien abusado o abusada con cuestiones de dinero porque no es buen momento para andar apostando, metiéndote en juegos de azar o creyendo que la suerte te va a resolver la vida. Traes una energía medio inestable en lo económico y cualquier gasto tonto podría pegarte bastante fuerte al finalizar el mes. Tú eres muy de “al cabo luego lo recupero” y ahí vas gastando como si el dinero se reprodujera solo. Organízate más porque vienen pagos importantes y no vas a querer andar tronándote los dedos después.
También debes bajarle un poco al ritmo tan acelerado que llevas. Quieres hacer todo al mismo tiempo y eso podría ocasionarte una caída, golpe o accidente por andar distraído o corriendo de un lado para otro. Tu cuerpo ya te está pidiendo descanso y tú sigues como si fueras máquina. Cuida muchísimo piernas, tobillos y espalda porque estarán sensibles en estos días. No manejes cansado ni hagas las cosas con prisa porque ahí es donde ocurren los problemas.
Un viaje se aproxima y desde ahorita necesitas comenzar a organizarlo bien para que realmente salga como quieres. Ese viaje traerá momentos muy buenos, aprendizaje y hasta la posibilidad de conocer a alguien que moverá muchísimo tus emociones. Hay cambios importantes acercándose y muchos comenzarán precisamente cuando te atrevas a salir de tu zona cómoda. A veces la vida te quiere llevar por caminos mejores, pero tú te aferras a lo conocido aunque ya no te haga feliz.
Una amistad llegará con un chisme tan fuerte que te va a dejar con el ojo cuadrado. Algo relacionado con personas cercanas saldrá a la luz y tú tendrás que decidir si te metes o mejor te haces el que no vio nada. La recomendación aquí es que no tomes partido tan rápido porque podrías terminar envuelto en problemas ajenos. Tú escucha, analiza y guarda silencio, porque luego por andar opinando terminas siendo el malo de la historia.
En cuestiones de compras y dinero ponte bien perra o bien perro porque podrían querer chamaquearte con fraudes, pagos falsos o personas queriendo aprovecharse de tu confianza. No prestes dinero y mucho menos des información personal a cualquiera. Hay gente muy viva rondando alrededor y tú luego confías demasiado rápido. Abre bien los ojos porque no todos tienen buenas intenciones.
En el amor andarás algo tenso o tensionada por culpa de malos entendidos con tu peor es nada. Muchas discusiones vendrán por cosas mal interpretadas o por falta de comunicación. Tú tiendes a explotar rápido cuando te sientes incomprendido y luego dices cosas que terminan dañando bastante. Antes de reaccionar, escucha. No todo es ataque personal ni todo mundo está contra ti. Si estás soltero o soltera, cuidado con ilusionarte demasiado rápido con alguien que apenas estás conociendo porque podrías terminar decepcionándote.
Hay un proyecto que traes rondando en tu cabeza desde hace tiempo y este es el momento perfecto para empezar a moverlo. Deja de esperar el “momento ideal” porque ese nunca llega. Tú tienes muchísima fuerza, creatividad y capacidad para lograr lo que te propongas, pero a veces la flojera o el miedo te frenan más de lo que imaginas. Cuando realmente te enfocas eres imparable y lo sabes perfectamente.
También viene una etapa de mucha reflexión emocional. Te darás cuenta de quién sí merece seguir en tu vida y quién solo ha estado quitándote energía y paz mental. Tú tienes una capacidad enorme para cortar personas de raíz cuando decides hacerlo y aunque a veces parezca frialdad, en realidad es amor propio aprendido a la mala.
Tus números de la suerte son el 06, 21 y 37, y tu color será el naranja. Mayo viene a enseñarte que no necesitas quedarte donde ya no eres feliz solo por costumbre. Es momento de moverte, crecer y dejar de conformarte con una vida que ya te quedó chiquita.
ARIES
08 de mayo del 2026
Ya deja de cerrarle la puerta al amor nomás porque una bola de inútiles te rompieron el corazón en el pasado. No todas las personas vienen a dañarte y aunque sí te ha tocado cada joyita que ni cómo defenderlas, también es cierto que tú has aprendido muchísimo y ya no eres la misma persona ingenua que daba todo sin pensar. La vida te está preparando una segunda oportunidad en cuestiones del amor, pero primero necesitas sanar ciertas heridas y dejar de comparar a quien llega con quien te falló. No puedes exigirle a alguien nuevo que pague los platos rotos de relaciones pasadas.
Amor con amor se paga y olvido con olvido, así que ya no pierdas tiempo pensando en personas que jamás movieron un dedo por ti. Tú eres bien intenso o intensa para querer y cuando amas lo haces con todo, pero últimamente has estado entregando demasiado a personas que apenas y te ofrecen migajas emocionales. Ya estuvo bueno de conformarte con mensajes secos, atención a medias y promesas que nunca llegan a nada. Quien quiera estar contigo que lo demuestre con hechos y no con puras palabras bonitas.
Vienen días bastante buenos para ti y poco a poco comenzarás a entender lo que realmente significa la felicidad. Y no, no tiene nada que ver con tener pareja o llenar vacíos con personas. La felicidad que viene para ti tiene más relación con paz mental, estabilidad y amor propio. Vas a empezar a disfrutar más de tu tiempo, de tus logros y de las personas que sí están presentes sin necesidad de rogarles atención.
También se visualizan cambios muy importantes en tu físico. Algunos Aries comenzarán dieta, ejercicio o gimnasio y otros podrían pensar en arreglitos estéticos o cambios de imagen bastante fuertes. Lo importante es que vuelvas a sentirte cómodo o cómoda contigo mismo. Traes muchas ganas de renovarte y eso te ayudará muchísimo a subir autoestima y recuperar seguridad. Eso sí, no hagas cambios solo para gustarle a alguien más. Hazlos porque tú quieres sentirte bien y verte espectacular para ti.
Te va a costar muchísimo trabajo desprenderte de una persona que poco a poco comenzará a salir de tu vida. Y aunque al principio te dolerá bastante, después entenderás que era necesario. Hay personas que ya no pueden acompañarte al siguiente nivel de tu vida y por más amor que exista, a veces los caminos simplemente dejan de coincidir. No te aferres a lo que claramente se está apagando.
En cuestiones laborales vienen oportunidades bastante buenas y cambios que podrían dejarte ganancias importantes. Incluso podría llegar propuesta nueva, ascenso o movimiento relacionado con dinero que te ayudará muchísimo a estabilizarte. Tú sigue trabajando calladito o calladita porque mientras muchos hablan, tú avanzas. No le cuentes tus planes a cualquiera porque traes demasiada envidia alrededor y hay personas que quisieran verte tropezar.
En el sexo y la pasión andarás con la energía hasta el cielo. Si estás soltero o soltera, dale vuelo a la hilacha pero con inteligencia emocional y sin andar prometiendo cosas que no sientes. Tú disfruta, conoce y pásala bien, pero no confundas calentura con amor eterno porque luego terminas metiéndote en dramas innecesarios. Hay alguien que te trae muchísimas ganas y eso podría terminar en encuentros bastante intensos en próximas fechas.
También necesitas trabajar muchísimo tu paciencia porque últimamente reaccionas demasiado rápido y dices cosas de las que después te arrepientes. Aprende a pensar antes de explotar porque no toda la gente merece conocer tu peor versión. A veces tu carácter fuerte termina alejando personas que realmente te quieren.
Tus números de la suerte son el 10, 23 y 35, y tu color será el rojo intenso. Mayo llega para enseñarte que la vida sigue, que el amor bonito sí existe y que ya es momento de dejar atrás todo lo que no te deja avanzar. Tú naciste para cosas grandes, no para quedarte llorando por quien jamás supo valorarte.
TAURO
08 de mayo del 2026
Una amistad llegará a pedirte disculpas por un error del pasado y aunque por fuera quieras hacerte el fuerte o la fuerte, por dentro sí te va a mover fibras sensibles. Tú eres muy noble cuando quieres a alguien de verdad y aunque te hagas el indiferente, hay traiciones que todavía te siguen doliendo más de lo que aceptas. Aquí el detalle será que aprendas a perdonar sin necesidad de volver a abrirle la puerta completa a quien ya te falló. No confundas perdón con volver a confiar igual que antes. Hay personas que merecen una segunda oportunidad y otras que solo merecen quedarse como lección aprendida.
Si tienes pareja, mucho cuidado con una amistad de esa persona porque traerá malas vibras y comentarios venenosos intentando meter problemas entre ustedes. Hay alguien que no soporta verlos tranquilos y buscará llenarle la cabeza de ideas negativas para provocar disgustos, celos o inseguridades. Tú mantente inteligente y no hagas tormentas por chismes o comentarios de terceros. Si esa persona sigue contigo es porque algo bueno ve en la relación, así que aprende a confiar un poco más y deja de imaginar traiciones donde todavía no existen. Eso sí, confianza no significa quedarte ciego o ciega. Observa acciones y no solo palabras.
En cuestiones económicas vienen noticias bastante buenas porque un dinerito extra llegará en el momento exacto en que más lo necesitas. Ese dinero te ayudará muchísimo a salir de deudas, ponerte al corriente o incluso comprarte algo que llevas tiempo deseando. Tú disfrútalo, pero tampoco te emociones de más gastándolo en tonterías porque todavía vienen gastos importantes más adelante. Aprende a administrar mejor porque luego se te va el dinero en antojos y después andas haciendo cuentas hasta para el café.
Es momento perfecto para comenzar ese negocio o proyecto que traes rondando desde hace tiempo en la cabeza. Tú tienes mucha capacidad para generar dinero y crecer, el problema es que a veces dudas demasiado de ti o esperas que todo sea perfecto antes de empezar. Mayo viene a enseñarte que las oportunidades no esperan eternamente. Atrévete, pero hazlo con inteligencia y sin confiar ciegamente en cualquiera. Hay personas muy vivas alrededor que podrían intentar aprovecharse de tu nobleza o de tus ganas de crecer económicamente.
Se visualizan cambios bastante positivos en la economía y oportunidades relacionadas con trabajo o negocios. Incluso podrías recibir propuesta interesante o comenzar algo que te deje mejores ganancias. Tú sigue echándole ganas porque aunque muchas veces sientes que avanzas lento, en realidad estás construyendo algo bastante sólido para tu futuro.
Una amistad desaparecerá de tu vida y aunque al principio te saque de onda, después entenderás que era necesario. No todas las personas están destinadas a quedarse para siempre y hay quienes solo aparecen mientras les eres útil. Tú has aprendido a la mala quién sí vale la pena y quién solo estaba por conveniencia. Ya no ruegues amistades ni te desgastes intentando sostener relaciones donde nomás tú haces el esfuerzo.
También viene un viaje muy bueno con familia y la verdad te va a caer de maravilla porque necesitas despejarte y salir un poco de tanta rutina. Ese viaje traerá momentos muy especiales, recuerdos bonitos y hasta conversaciones que ayudarán a sanar ciertas diferencias familiares. Aprovecha muchísimo esos momentos porque últimamente has estado demasiado enfocado o enfocada en trabajo, pendientes y preocupaciones.
Eso sí, ponte bien firme con personas que en algún momento llamaste amigos porque algunos andarán ladre y ladre de ti o tratando de afectarte con comentarios venenosos. Tú ya no estás para soportar gente falsa ni amistades mediocres que nomás aparecen para criticar o competir contigo. Aprende a poner límites aunque se ofendan. No todo mundo merece acceso a tu vida ni a tus planes.
En el amor vienen movimientos importantes. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a mostrar interés de manera más clara y eso te hará volver a ilusionarte poquito. Pero cuidado con idealizar demasiado rápido porque luego te haces historias completas antes de tiempo. Ve despacio y deja que todo fluya natural.
Tus números de la suerte son el 04, 16 y 29, y tu color será el verde esmeralda. Mayo llega para enseñarte que no necesitas demostrarle nada a nadie. Tú sigue creciendo, trabajando y brillando, porque mientras muchos hablan de ti, tú estarás construyendo la vida que siempre has querido.
GÉMINIS
08 de mayo del 2026
Vienen momentos bastante buenos para ti y por fin comenzarás a ver resultados de todo eso que llevas tiempo trabajando, soñando y planeando en silencio. Tú eres de los que muchas veces se desesperan porque quieren todo rápido y cuando las cosas no salen en el momento exacto empiezas a sentir que nada vale la pena. Pero espérate tantito porque mayo viene cargado de oportunidades y cambios que poco a poco te van a demostrar que el esfuerzo sí da frutos. Lo importante aquí es que dejes de perder tiempo en tonterías y enfoques tu energía en caminos verdaderamente efectivos, en personas reales y en metas que sí te acerquen a la vida que quieres.
Ya no te quedes con ganas de nada. Si quieres hablar, habla. Si quieres amar, ama. Si quieres mandar a alguien a la fregada, hazlo sin culpa. La vida es demasiado corta para vivir guardándote emociones o esperando el momento perfecto que nunca llega. Tú tienes un carácter muy fuerte cuando decides hacer algo, el problema es que a veces dudas demasiado y terminas saboteándote solito o solita. Este mayo viene a enseñarte que la seguridad en ti será clave para lograr lo que deseas.
Eso sí, ponte muy abusado con golpes, caídas o accidentes porque andarás medio distraído o acelerado. No quieras hacer todo al mismo tiempo porque podrías terminar dándote un santo fregadazo. Cuida mucho piernas, brazos y espalda porque estarán bastante sensibles. También evita manejar enojado o con prisas porque ahí es donde podrían surgir problemas.
En cuestiones sentimentales sí se ve una sacudida fuerte. Existe posibilidad de ruptura o alejamiento con alguien importante y aunque te va a doler bastante, con el tiempo entenderás que las cosas pasan por algo. A veces Dios y la vida te quitan personas no para castigarte, sino para protegerte de situaciones peores. No te aferres a relaciones que ya solo sobreviven por costumbre o miedo a la soledad. Tú mereces alguien que te haga sentir paz, no ansiedad.
Ya deja de ser tan buena gente con quien claramente no lo merece. Muchas veces das demasiado, ayudas, escuchas, apoyas y terminas siendo tú quien sale lastimado o lastimada. Hay personas muy convenencieras alrededor que solo se acercan cuando necesitan algo y luego desaparecen como cucarachas cuando prendes la luz. Ponte las pilas y aprende a poner límites porque no todo mundo merece acceso a tu corazón ni a tu energía.
También necesitas dejar de criticar tanto a los demás. A veces hablas sin pensar y no sabes realmente las batallas que cada persona está enfrentando. Tú también has pasado momentos difíciles y sabes perfectamente lo feo que se siente que juzguen sin conocer la historia completa. Aprende a ser más empático o empática, pero sin perder tu esencia directa y sincera.
Te hace muchísima falta salir más, conocer lugares nuevos, convivir con otras personas y dejar de encerrarte tanto en tus pensamientos. La felicidad no va a llegar tocando la puerta mientras tú estás acostado viendo el techo pensando en lo que pudo ser. Muévete, arréglate, sal, conoce y atrévete a vivir. Hay personas muy interesantes acercándose a tu vida y una de ellas podría convertirse en algo bastante serio y duradero si te permites abrir nuevamente el corazón.
En cuestiones laborales vienen cambios positivos y oportunidades para crecer económicamente. Un proyecto o idea que parecía estancado comenzará a moverse y eso te devolverá muchísima motivación. Tú tienes demasiada creatividad y facilidad para conectar con la gente, así que aprovéchalo porque vienen tiempos bastante buenos para generar dinero y estabilidad.
En el amor andarás más selectivo o selectiva. Ya no aceptarás cualquier cosa y eso será un avance enorme para ti. Aprendiste que estar solo o sola vale más que estar con alguien que te robe tranquilidad. Y aunque todavía existen heridas del pasado, también existen ganas enormes de volver a sentir bonito.
Tus números de la suerte son el 12, 25 y 38, y tu color será el amarillo. Mayo llega para enseñarte que las mejores cosas pasan cuando dejas de conformarte con migajas y empiezas a ir con todo por lo que realmente mereces.
CÁNCER
08 de mayo del 2026
Ya deja de estarte quejando de tu cuerpo mientras sigues haciendo exactamente las mismas cosas que te tienen inconforme. Tú eres bien bueno o buena para decir “el lunes empiezo”, “ahora sí me voy a cuidar” y al final terminas tragándote el estrés, los antojos y hasta las emociones. Si algo no te gusta de ti, ponte las pilas y trabaja en ello, pero hazlo por amor propio y no por agradarle a nadie más. Este mayo trae una energía bastante fuerte para cambios físicos y emocionales, así que si decides aplicarte en dieta, ejercicio o hábitos más saludables, vas a comenzar a notar resultados más rápido de lo que imaginas.
En cuestiones del amor hay un vínculo a distancia que comenzará a debilitarse y gran parte será por culpa de una tercera persona o por falta de atención. Las relaciones no sobreviven solo de mensajes bonitos y promesas. Si no hay interés, tiempo y ganas, tarde o temprano todo empieza a enfriarse. Tú sabes perfectamente cuándo alguien ya no está poniendo el mismo esfuerzo y aunque quieras hacerte el fuerte o la fuerte, sí te duele muchísimo sentir que te están soltando poquito a poquito. No ruegues amor ni mendigues atención. Quien quiera estar contigo encontrará la manera, no excusas.
Amárrate bien la lengua porque podrías meterte en problemas bastante grandes por andar diciendo cosas de más o contando información que no te corresponde. Tú eres muy sincero o sincera y cuando agarras confianza se te suelta el hocico bien rápido. Aprende a observar más y hablar menos porque habrá personas buscando sacarte información para usarla después a su conveniencia. No todos merecen saber lo que piensas, lo que sientes o lo que planeas.
Se vienen eventos sociales, reuniones o convivios con amistades y aunque la vas a pasar bastante bien, también te servirán para abrir los ojos sobre ciertas personas. Hay amistades que aparentan quererte mucho, pero en el fondo sienten competencia o envidia hacia ti. Aprende a escuchar más las acciones que las palabras. A veces la gente sola se desenmascara y tú nomás tienes que quedarte calladito observando.
Tú eres de los signos más sinceros cuando algo te molesta. Dices las cosas de frente y desde el corazón, pero también necesitas aprender a autoevaluarte un poquito más. No para cambiar quien eres ni para darle gusto a medio mundo, sino para mejorar ciertos aspectos tuyos que sabes perfectamente que te han traído problemas. A veces reaccionas demasiado emocional y terminas alejando personas que sí tenían buenas intenciones contigo.
Ya es momento de cerrar ciclos que llevan demasiado tiempo doliendo. Hay recuerdos, personas y situaciones que sigues cargando como costal de piedras y eso no te deja avanzar. Tú tienes un corazón enorme y por eso te cuesta mucho soltar, pero entiende algo: no puedes seguir viviendo aferrado o aferrada a lo que ya terminó. Lo que no funcionó tenía que enseñarte algo, no destruirte para siempre.
Aunque eres uno de los signos más fuertes cuando se trata de salir adelante, también eres de los más vulnerables sentimentalmente. Te encariñas muchísimo y cuando amas, amas bonito. El problema es que muchas veces entregas demasiado a quien ni siquiera sabe valorar lo que tiene enfrente. Ya no permitas que nadie vuelva a tirarte al suelo emocionalmente. Tu paz mental vale muchísimo más que cualquier relación mediocre.
En cuestiones laborales vienen cambios bastante positivos. Se visualiza mejora económica, oportunidades nuevas y hasta posibilidades de invertir en ese proyecto que llevas tiempo pensando. Tú tienes muchísima capacidad para lograr estabilidad y crecer, pero necesitas creer más en ti y dejar de sabotearte con pensamientos negativos o miedo al fracaso.
También habrá cambios importantes en tu actitud. Poco a poco empezarás a poner límites, a pensar más en ti y a dejar de resolverle la vida a todo mundo. Y qué bueno, porque ya era hora de que entendieras que no puedes salvar a personas que ni siquiera quieren ayudarse solas.
Tus números de la suerte son el 02, 15 y 41, y tu color será el blanco. Mayo viene a enseñarte que el amor propio también significa saber cuándo retirarte de lugares y personas que solo te desgastan el alma.