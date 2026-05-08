Katy Perry encabezará el elenco del inicio del Mundial en EE. UU.; Los Ángeles Azules y Alejandro Fernández en México

Intérpretes de la talla de Katy Perry para la inauguración del Mundial en Estados Unidos en el Sofi Stadium y Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, Belina y Maná, un día antes en México, serán parte de los elencos de lujo que tendrá como soporte el primer toque de balón en la justa mundialista de 2026.

A 33 días para que ruede el balón en el estadio Banorte de la CDMX entre México contra Sudáfrica y 32 en el Sofi Stadium de Los Ángeles entre Estados Unidos y Paraguay, ya se ultiman los detalles de lo que será el elenco artístico en ambas sedes y donde se presume que se tirará la casa por la ventana.

¡EL AZTECA SE PREPARA PARA HACER HISTORIA OTRA VEZ! 🌎🏟️🔥



Con información de #TheAthletic, la FIFA tendría listo un show espectacular para inaugurar el Mundial 2026 en México, con Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules como posibles protagonistas del México vs… pic.twitter.com/uquagEeMD1 — Claro Sports (@ClaroSports) May 8, 2026

En México, además del popular cuadro de música tropical, también figuran en el elenco Alejandro Fernández, Belinda y el grupo de música pop en español Maná, que ha ingresado en el mercado anglosajón con bastante éxito.

Según información publicada por el sitio web The Athletic, perteneciente a The New York Times, la FIFA tendrá una selección de artistas en cada país, quienes actuarán antes del partido inaugural.

En México se tiene contemplada la participación de Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, para mostrar la diversidad musical con la que cuenta nuestro país.

La participación del elenco artístico no durará más de 90 minutos antes de cada partido y se espera que los asistentes a cada partido de inauguración lleguen con antelación para poder gozar uno o dos de los éxitos más demandantes de cada artista elegido.

Además, la ceremonia mexicana tendría una duración de 16 minutos y 30 segundos, mientras que las de Estados Unidos y Canadá se llevarán a cabo en 13 minutos cada una.

ROCK EN EL AZTECA🤘🔥



La FIFA contrató al grupo Maná para la gran inauguración del Mundial 2026 en el Coloso de Santa Úrsula.😎



La agrupación de rock compartirá el escenario con Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules el próximo 11 de junio.



Vía: The Athletic pic.twitter.com/hgbGhTU6WO — La Octava Sports (@laoctavasports) May 8, 2026

Las sedes de Estados Unidos y Canadá

The Athletic también ha revelado que Canadá tendrá la participación de Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara; se espera que hagan lo propio en el primer partido de Canadá contra Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en Toronto.

🚨 KATY PERRY EN EL MUNDIAL 2026:



Según The New York Times, la FIFA organiza tres ceremonias inaugurales para los tres países anfitriones y Katy Perry será la encargada del show musical para Estados Unidos.



El partido inaugural será Estados Unidos vs Paraguay el 12 de Junio a… pic.twitter.com/9NuRjaLLIH — Katy Perry Argentina (@KatyPerryARG) May 8, 2026

Mientras que durante el primer partido de Estados Unidos contra Paraguay en el SoFi Stadium se espera la presencia de Katy Perry, como la artista principal. Además de presentaciones del rapero Future, el cantante Sanjoy y de un DJ radicado en Los Ángeles, California.

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