La NFL definió la fecha para dar a conocer el calendario de la temporada 2026

La NFL confirmó que el calendario oficial de la temporada 2026 será revelado el próximo jueves 14 de mayo en un evento televisado que incluirá el anuncio completo de los partidos y el análisis de la nueva campaña. La presentación comenzará a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos, equivalente a las 18:00 horas de Ciudad de México.

La liga también informó que, antes de la publicación total del calendario, algunas cadenas con derechos de transmisión darán a conocer encuentros seleccionados durante los días previos. Como ocurre cada año, la expectativa alrededor del anuncio incluye tanto los partidos más atractivos de temporada regular como la distribución de los encuentros internacionales.

La emisión especial podrá verse a través de NFL Network, así como plataformas de la cadena ESPN, que transmitirán en vivo la programación dedicada al lanzamiento del calendario.

Un día antes, el miércoles 13 de mayo, la NFL presentará oficialmente los partidos internacionales restantes para la campaña 2026. El anuncio se realizará durante el programa Good Morning Football, transmitido por NFL Network.

La próxima temporada tendrá una cifra récord de encuentros fuera de Estados Unidos. La liga llevará partidos oficiales a cuatro continentes, siete países y ocho estadios distintos, para un total de nueve compromisos internacionales.

México, Brasil y España aparecen entre las sedes internacionales

Entre los escenarios confirmados para albergar juegos de la NFL aparecen Londres, Madrid, Melbourne, Ciudad de México, Múnich, París y Río de Janeiro. Inglaterra tendrá tres partidos: dos en el Tottenham Hotspur Stadium y uno en Wembley Stadium.

España recibirá un encuentro en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. En México, el partido se disputará en el Estadio Banorte, mientras que Brasil tendrá actividad en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Hasta el momento, la NFL solo confirmó oficialmente dos enfrentamientos internacionales. El primero será entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en Melbourne, Australia, programado para el 10 de septiembre durante la primera semana de temporada.

El segundo compromiso ya confirmado se jugará en Brasil entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys.

La liga también anunció previamente que los San Francisco 49ers actuarán como locales en el partido programado para Ciudad de México, aunque todavía no se conoce el rival. Pese a eso, crecieron las versiones que señalan a los Miami Dolphins como posibles oponentes para el encuentro en territorio mexicano.

La NFL indicó en su comunicado que “el calendario de la NFL 2026 será publicado el jueves 14 de mayo” y precisó que algunos partidos se anunciarán de manera anticipada antes de la revelación completa.

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