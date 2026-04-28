Exjugador de Alabama se declaró culpable de cometer fraude a nombre de estrellas de la NFL

Un caso de fraude millonario que involucró suplantación de identidad y el uso de disfraces en videollamadas llegó a un punto clave este lunes en Atlanta, cuando un exjugador universitario de fútbol americano aceptó su culpabilidad ante la justicia federal. La investigación apunta a un esquema que logró obtener cerca de $20 millones de dólares mediante préstamos fraudulentos.

Luther Davis, de 37 años y exliniero defensivo de Alabama, reconoció su responsabilidad por conspiración para cometer fraude electrónico y por robo de identidad agravado. En el mismo proceso también se declaró culpable CJ Evins, de 29 años, señalado como su colaborador directo en la ejecución del plan.

Former Alabama player Luther Davis dressed in wigs and makeup to impersonate NFL players in an alleged $20M loan fraud scheme.



Davis, a member of Alabama’s 2009 national championship team, is accused of posing as players like Michael Penix Jr., David Njoku, and Xavier McKinney… pic.twitter.com/RbSF3xc1ZB — Preme Football (@premefootball) April 16, 2026

Ambos abandonaron el tribunal sin emitir declaraciones. El juez federal Steven Grimberg fijó las fechas de sentencia: agosto para Evins y octubre para Davis. Cada uno enfrenta penas de hasta siete años de prisión, aunque la fiscalía indicó que recomendará sanciones menores en el marco de acuerdos alcanzados.

Un esquema basado en engaños y suplantación de identidad

Las autoridades detallaron que el plan incluía la creación de cuentas bancarias y de correo electrónico falsas para convencer a entidades financieras de que los acusados representaban a jugadores de la NFL o eran ellos mismos. El objetivo era acceder a préstamos utilizando contratos deportivos como garantía.

Según la acusación, Davis participó en videollamadas con inversionistas utilizando pelucas, maquillaje y distintos accesorios para modificar su apariencia. En al menos tres ocasiones durante 2024, se hizo pasar por diferentes jugadores, cambiando su aspecto con recursos como pañuelos en la cabeza o variaciones en el peinado.

Los fiscales señalaron que las identidades utilizadas correspondían a figuras como Michael Penix Jr., de los Atlanta Falcons; David Njoku, de los Cleveland Browns; y Xavier McKinney, de los Green Bay Packers. Ninguno de estos jugadores autorizó el uso de su nombre o imagen para gestionar préstamos.

Además de las caracterizaciones físicas, el esquema incluía la presentación de documentos falsificados, como licencias de conducir con fotografías obtenidas en internet. Esta combinación de elementos permitió a los acusados concretar al menos 13 operaciones crediticias fraudulentas.

Millones obtenidos y destino de los fondos

De acuerdo con la denuncia penal, el dinero conseguido a través de este mecanismo fue utilizado en parte para adquirir bienes de alto valor, incluyendo propiedades, vehículos y joyas. La cifra total obtenida ronda los $20 millones de dólares.

El caso comenzó a desmoronarse cuando el personal de seguridad del sindicato de jugadores detectó irregularidades en el uso de contratos como garantía, lo que derivó en la investigación federal presentada el mes pasado en Atlanta.

Davis, quien formó parte del equipo campeón nacional de Alabama en 2010, enfrenta ahora las consecuencias judiciales de un esquema que combinó tecnología, falsificación y suplantación para engañar a prestamistas durante meses.

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