Draft de la NFL: Siete jugadores latinos elegidos rumbo a la temporada 2026

El Draft de la NFL marcó un hito para el futbol americano con una fuerte presencia latina. Desde el Acrisure Stadium en Pittsburgh, un total de siete jugadores latinos fueron seleccionados entre los 257 picks del evento, encabezados por el mariscal de campo Fernando Mendoza, proyectado como la primera selección global.

A ellos se suman prospectos firmados como agentes libres, elevando la presencia latina a un momento histórico previo a la temporada 2026 de la NFL, donde ya hay más de 40 jugadores latinos en rosters activos.

Fernando Mendoza, número 1 del Draft

El gran protagonista del Draft de la NFL fue Fernando Mendoza, quarterback de ascendencia cubana, seleccionado como pick global #1 por los Las Vegas Raiders.

Mendoza llega tras una temporada histórica en Indiana, donde ganó el Heisman Trophy, el Maxwell Award y el Walter Camp Award, consolidándose como una de las figuras más dominantes del futbol colegial.

Sus números en 2025:

3,535 yardas por pase

41 touchdowns aéreos

Solo 6 intercepciones

7 touchdowns por tierra

Antes de Indiana, brilló en California con más de 3,000 yardas en 2024, confirmando su evolución como uno de los quarterbacks más completos rumbo a la NFL 2026.

With the No. 1 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @Raiders select Fernando Mendoza. @NewEraCap



NFL Draft on NFLN/ESPN/ABC

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Primeras rondas con impacto latino en el Draft de la NFL

KC Concepcion, receptor explosivo rumbo a los Browns

Seleccionado por los Cleveland Browns en el pick 24, el receptor de ascendencia puertorriqueña destacó en Texas A&M por su velocidad y capacidad de generación de yardas tras la recepción.

919 yardas

9 touchdowns

2 touchdowns en regresos de patada

Ganador del Paul Hornung Award

Adding on another Aggie!



We've selected KC Concepcion with the 24th overall pick pic.twitter.com/nYzbgAUM1K — Cleveland Browns (@Browns) April 24, 2026

Jacob Rodríguez, estrella defensiva de Texas Tech a los Dolphins

El linebacker de raíces mexicanas fue seleccionado por los Miami Dolphins en la segunda ronda.

Sus logros en 2025 incluyen:

128 tacleadas

7 balones forzados

4 intercepciones

Ganador del Butkus Award y Nagurski Trophy

Jacob Rodriguez finds the ball 🥊



Shoutout to our Hall of Famer @DStephenson_57 for locking in Pick 43 in Pittsburgh! pic.twitter.com/MYffEZHenf — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) April 25, 2026

Más talento latino en el Draft de la NFL

Fernando Carmona se consolidó como uno de los linieros ofensivos latinos más consistentes del Draft, siendo seleccionado por los Tennessee Titans. Con ascendencia cubana, Carmona destacó en la universidad de Arkansas por su fortaleza física, técnica depurada y capacidad para proteger al quarterback en situaciones de alta presión. Su perfil como tackle ofensivo lo convierte en una pieza valiosa para el desarrollo de la línea ofensiva en la NFL 2026, especialmente por su versatilidad y experiencia en la SEC.

Enrique Cruz Jr. fue elegido por los San Francisco 49ers como un liniero ofensivo de gran proyección en el Draft de la NFL. Con raíces puertorriqueñas, Cruz Jr. destacó en Kansas por su capacidad para jugar en múltiples posiciones de la línea, lo que aumenta su valor dentro de sistemas ofensivos modernos.

Josh Cuevas, ala cerrada de ascendencia mexicana, fue seleccionado por los Baltimore Ravens tras destacarse en Alabama como un receptor confiable en el juego aéreo. Su combinación de tamaño, manos seguras y capacidad para generar yardas tras la recepción lo convirtió en un prospecto atractivo dentro del Draft. Cuevas aporta un perfil moderno de ala cerrada híbrido, capaz de contribuir tanto en jugadas de pase como en esquemas ofensivos dinámicos.

Get to know your newest tight end. Josh Cuevas.https://t.co/SdBDOsqPwA — Baltimore Ravens (@Ravens) April 26, 2026

Gabriel Rubio fue seleccionado por los Pittsburgh Steelers como uno de los linieros defensivos con mayor proyección del Draft. Con ascendencia mexicana, Rubio dejó huella en Notre Dame gracias a su capacidad para presionar al quarterback, su físico dominante y su disciplina táctica. A pesar de algunas lesiones en su etapa colegial, su potencia en la línea defensiva y su versatilidad lo proyectan como una pieza interesante para la rotación defensiva de los Steelers.

With the 210th pick in the 2026 NFL Draft, we select DE Gabriel Rubio. pic.twitter.com/dZBfq9wA6r — Pittsburgh Steelers (@steelers) April 25, 2026

Agentes libres latinos que buscarán lugar en la NFL

Además de los siete latinos seleccionados en el Draft, otros cinco firmaron con clubes como agentes libres no seleccionados:

· Joey Aguilar (Jaguars): quarterback con raíces mexicanas y puertorriqueñas, especialista en jugadas bajo presión.

· Trebor Peña (Jaguars): receptor explosivo de ascendencia dominicana y puertorriqueña

· Gabriel Plasencia (Bears) – pateador mexicano con gran regularidad y fiabilidad.

· Taurean York (Broncos) – linebacker mexicano que destaca por su físico, liderazgo e inteligencia defensiva.

· Diego Pavia (Ravens) – quarterback español-mexicano, finalista al Heisman 2025.

Un momento histórico para el talento latino en la NFL

El impacto del Draft refuerza una tendencia clara: el crecimiento del talento latino en la NFL, tanto en posiciones ofensivas como defensivas.

Con figuras como Fernando Mendoza liderando la nueva generación, la comunidad latina continúa ganando protagonismo en el futbol americano profesional rumbo a la temporada 2026.

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