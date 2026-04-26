Los abuelos de Fernando Mendoza le envían emotivo mensaje tras ser elegido No.1 en el Draft por los Raiders

El ascenso de Fernando Mendoza a la élite del fútbol americano tuvo un capítulo profundamente familiar. Luego de ser seleccionado como la primera elección global del Draft 2026 por los Las Vegas Raiders —un logro que confirmó su estatus como una de las mayores promesas de la NFL—, el joven mariscal recibió un conmovedor mensaje de sus abuelos, pieza clave en su historia personal y deportiva.

El mensaje de los abuelos en video

Mendoza, quarterback de raíces cubanas y ganador del Trofeo Heisman tras una brillante carrera universitaria con Indiana, decidió vivir el momento más importante de su carrera rodeado de sus seres queridos en casa, priorizando el entorno familiar que lo acompañó en todo su proceso.

En ese contexto íntimo —marcado por la cercanía y el agradecimiento—, sus abuelos le dedicaron palabras cargadas de orgullo y significado.

“Fernando, estoy muy orgulloso de ti, no solo por lo que has logrado, sino por el tipo de persona que eres… Tu éxito no vino de la suerte, sino del trabajo duro, la disciplina y de nunca rendirte”, expresó su abuelo en un clip difundido por la NFL a través de Twitter, resaltando los valores que han guiado la carrera del joven quarterback.

El mensaje no solo reconoció los logros deportivos, sino también el impacto humano del jugador dentro de su familia:

“El mundo es mejor porque tú estás en él. Que Dios te mantenga sano y feliz. Te queremos”, complementó.

Por su parte, su abuela evocó el vínculo cercano que han construido desde la infancia, subrayando el crecimiento personal de Mendoza a lo largo de los años:

“Desde que llegaste a este mundo me enseñaste a ser abuela… aprendí que el amor no tiene límites”.

También destacó el significado de verlo alcanzar la NFL tras años de esfuerzo:

“Trabajaste muy duro para llegar hasta aquí… no podría estar más orgullosa del hombre en el que te has convertido”, agregó.

La reacción de Fernando al mensaje

Las palabras de sus abuelos reflejan una historia familiar profundamente arraigada en la cultura latina. Mendoza, cuyos cuatro abuelos nacieron en Cuba, ha reconocido en distintas ocasiones la influencia de ese entorno en su formación personal, algo que él mismo reiteró tras escuchar el mensaje.

“Ellos me criaron desde que era un niño… me inculcaron la cultura y el amor cubanos”, respondió en el mismo video el jugador, visiblemente emocionado.

El nuevo quarterback de los Raiders también subrayó el papel fundamental del apoyo familiar en su desarrollo:

“Mi abuela ha sido una fuente infinita de amor y apoyo… con eso sabes que puedes lograr cualquier cosa”, concluyó.

La escena se suma a otros momentos emotivos que rodearon su elección, como el discurso de su madre y la decisión de permanecer en casa para compartir el logro con su círculo cercano, lo que ha reforzado la narrativa de un jugador cuya carrera está estrechamente ligada a su familia.

En medio de contratos millonarios y expectativas deportivas, el mensaje de sus abuelos dejó claro que, detrás del fenómeno del draft, hay una historia construida sobre afecto, identidad y resiliencia.

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