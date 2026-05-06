“No somos solo fans”: el Hispanic Football Hall of Fame ya es una realidad con siete miembros

LAS VEGAS – Siete de los jugadores hispanos más grandes que han pasado por las filas de la NFL fueron homenajeados la noche del martes al nacer, propiamente, el Hispanic Football Hall of Fame con sus primeros miembros.

En presencia de líderes, empresarios y personalidades se realizó la ceremonia inaugural de entronización de este salón de la fama dedicado a los hispanos. Las siete leyendas galardonadas fueron Tom Fears, Tom Flores, Ted Hendricks, Anthony Muñoz, Jim Plunkett, Steve Van Buren y Ron Rivera.

El evento, de carácter sin precedentes, tuvo lugar en un área adaptada dentro del imponente campo techado (indoors) de los Raiders de Las Vegas, uno de los equipos con mayor tradición de la NFL entre los aficionados hispanos y del cual formaron parte notables estrellas latinas como Tom Flores, Ted Hendricks y Jim Plunkett. El equipo negro y plata mostró interés por apoyar la iniciativa desde un principio, se dijo.

Flores, el quarterback de los Raiders que años después hizo historia como entrenador en jefe al guiar al equipo a dos triunfos del Super Bowl, no estuvo presente en la ceremonia debido a que no puede viajar, según explicó su hijo Scott (Flores tiene 89 años). Pero todos los demás elegidos que aún viven acudieron a la cita.

Las razones de este nuevo Salón de la Fama

Ron Rivera, uno de los artífices del Hispanic Football Hall of Fame, recordó ante el público la vez que un reportero le preguntó por qué un salón de la fama de hispanos. Su creación fue anunciada el pasado septiembre.

“Estamos haciendo esto como representación de lo que somos como comunidad”, dijo Rivera, quien fue un duro linebacker de los Bears y más adelante un súper respetado entrenador en jefe de Panthers y Commanders.

“Nosotros no somos solo fans; somos atletas, somos protagonistas. Nosotros apoyamos a nuestros jugadores, apoyamos a nuestros atletas. Por eso lo estamos haciendo”, agregó el hombre de 64 años de raíces puertorriqueñas y mexicanas. “Sepan que es importante que debe celebrarse lo que somos… Estamos aquí para celebrar la grandeza y la manera en que nos vemos, especialmente en nuestra comunidad”.

Anthony Muñoz, Jim Plunkett y Ron Rivera, tres leyendas hispanas del fútbol americano, en una conferencia de prensa antes de la ceremonia inaugural del Hispanic Football Hall of Fame realizada en Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

La especial velada en las instalaciones de los Raiders comenzó con un encuentro de Ron Rivera, Jim Plunkett y Anthony Muñoz con los medios de comunicación en el que hicieron reflexiones sobre los hispanos en el deporte más “americano” de todos.

“Los números están creciendo, creo que eso es muy bonito. Yo siempre que voy a un juego le pregunto a la gente de la liga cuántos hay”, dijo Muñoz acerca de la presencia hispana en la NFL.

El hombre que jugó toda su carrera con los Bengals de Cincinnati y que es considerado uno de los mejores -si no es que el mejor- de la historia en su posición de tackle ofensivo, agregó: “Es divertido para mí viajar alrededor del país como lo he hecho y conocer a los jóvenes que vienen siguiendo nuestros pasos”.

La ceremonia incluyó una cena para los cientos de presentes, entre ellos Sandra Douglass Morgan, la presidenta de los Raiders; el empresario Gary Acosta, que es uno de los miembros del comité del HFHOF, y los entrenadores en jefe de los equipos de las universidades de Stanford y California.

Tras la mención de los patrocinadores del nuevo salón de la fama y la oración de un pastor, empezó la cena con música -latina y pop- en vivo. Después fueron presentados los galardonados empezando por Tom Fears (1922-2000), el jugador de los Rams de Los Ángeles nacido en Guadalajara que revolucionó la posición de receptor, y Tom Flores, el hombre de raíces mexicanas originario del Valle Central de California que en 2021 ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Ted Hendricks, de 78 años, se levantó de su silla de ruedas y habló al ser entronizado al Hispanic Football Hall of Fame. El gigante nacido en Guatemala revolucionó la posición de linebacker. Crédito: John Locher | AP

El momento del inigualable Ted Hendricks

Ted Hendricks, de 78 años, se levantó de su silla de ruedas para dirigirse al público y dijo en español: “Muchísimas gracias por todo el football”. El hombre nacido en Guatemala se refirió luego a su estatura comparada con las de sus oponentes (medía arriba de dos metros) en una carrera de 15 temporadas que incluyó cuatro títulos del Super Bowl (tres con los Raiders).

Con la voz de Vicente Fernández interpretando ‘El Rey’ como fondo fue presentado Anthony Muñoz, el gigante de raíces mexicanas que creció en Los Ángeles y que ya retirado como jugador se dedicó a conducir clínicas de fútbol americano en todo Estados Unidos y también en México. Tiene 67 años, pero su vocación no pierde intensidad.

Y luego fue el turno de Jim Plunkett, de 78 años, también californiano de herencia mexicana como Flores y Muñoz.

“Es un gran honor estar en el salón de la fama hispano. Tom Flores, quien fue mi coach cuando vine a los Raiders, instaló muchas cosas en mí además del football acerca de ser hispano, acerca de trabajar más fuerte que todos los demás”, dijo el que fuera quarterback ganador de dos Super Bowls con los Raiders.

“Estoy muy orgulloso de estar aquí entre familia y amigos… Trabajen duro, estudien duro, hagan lo mejor que puedan, y si se quedan cortos, levántense e inténtelo otra vez. Muchas gracias”.

Luego del recuerdo de Steve Van Buren (1920-2012), histórico corredor de los Eagles de Philadelphia nacido en Honduras, fue el turno de Rivera, quien subió al estrado con música caribeña de fondo en alusión a sus raíces boricuas.

Honores a Fernando Mendoza y Nik Bonitto

Además de los siete nuevos inmortales hispanos, el HFHOF galardonó a los jugadores hispanos del año en cada uno de los tres niveles principales: profesional, colegial y de preparatoria.

Como se había anticipado, los ganadores de esta primera edición fueron Nik Bonitto, linebacker de raíces cubanas de los Broncos de Denver; el también cubano Fernando Mendoza, quarterback sensación que ganó el campeonato nacional con Indiana y el Trofeo Heisman antes de ser elegido por los Raiders con la primera selección del Draft, y Ryan Estrada, corredor de El Dorado High School (El Paso), de racíes panameñas y mexicanas.

Mendoza, no obstante ser el nuevo quarterback de los anfitriones Raiders, no asistió a la ceremonia por compromisos familiares, según se indicó. Tampoco estuvo Bonitto, uno de los más temibles “pass rushers” de la NFL hoy en día.

“No solo importa lo que he podido lograr en el campo, sino que se trata de dónde provengo y los sacrificios que hicieron posible este recorrido y la comunidad que continúa inspirándome cada día”, dijo el joven de sangre cubana en un video pregrabado. “Celebrar el impacto y legado de atletas hispanos en el football es increíblemente importante y estoy orgulloso de representar dicha tradición”.

No se informó aún sobre el edificio o recinto que albergará de manera permanente el Hispanic Football Hall of Fame, pero se anunció que este año, bajo el auspicio del HFHOF, se realizará un juego de flag football entre Estados y México en la capital mexicana y que se llamará “Las Américas Bowl”, el cual se llevará a cabo periódicamente.