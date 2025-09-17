Nace el Hispanic Football Hall of Fame para celebrar a los latinos destacados

El inicio del Mes de la Herencia Hispana de 2025 ha venido acompañado, dentro del mundo del fútbol americano, con un anuncio de gran trascendencia histórica y poder transformativo: la creación de un recinto de los inmortales dedicado a los hispanos destacados de este apasionante deporte.

Ha nacido el Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano o Hispanic Football Hall of Fame (HFHOF por sus siglas en inglés), el cual reconocerá y honrará “las contribuciones de jugadores, entrenadores y otros que han aportado en todos los niveles del deporte”, se lee en un comunicado.

El Hispanic Football Hall of Fame tiene entre sus forjadores a dos leyendas latinas de la NFL: el destacado jugador y entrenador Ron Rivera, de raíces puertorriqueñas, y el legendario tackle miembro del Salón de la Fama Anthony Muñoz, de herencia mexicana.

Rivera y Muñoz no solo fueron dos tremendos jugadores y líderes en el fútbol americano, sino dos individuos ejemplares, intachables y altamente respetados. Su presencia como miembros del consejo automáticamente le da legitimidad al recinto.

HFHOF busca valorar la herencia cultural e inspirar a la comunidad

El anuncio de la nueva organización viene en tiempos en los que innegablemente el gobierno federal de los Estados Unidos intenta limitar la pluralidad racial e ignorar las aportaciones de los hispanos y otras minorías. Es decir, su importancia va más allá del deporte; tiene un significado con potentes ecos sociales.

“El fútbol americano siempre ha sido un deporte que une a la gente de todos los orígenes”, dijo Ron Rivera en el comunicado. “El Hispanic Football Hall of Fame nos brinda una oportunidad de contar las historias de personas increíbles que no solo alcanzaron la grandeza en el campo de juego, sino que también abrieron puertas e inspiraron a innumerables jóvenes en nuestras comunidades”.

Anthony Muñoz, quien además de ser considerado por muchos el mejor tackle ofensivo de la historia se dedicó por años y años a ofrecer clínicas de fútbol americano a los jóvenes, dijo que con el HFHOF no solo se trata de honrar al pasado, sino de construir un futuro.

“Estoy orgulloso de ayudar a crear una plataforma que reconozca la excelencia hispana en el football y que motive a futuras generaciones a perseguir sus sueños, sabiendo que su herencia cultural es una fortaleza y es parte de lo que hace tan poderoso al deporte”, agregó Muñoz (su inseparable compañero en los Cincinnati Bengals, Max Montoya, también es miembro del consejo).

Habrá una ceremonia anual y también un campeonato de flag football

Se informó que el Hispanic Football Hall of Fame, en asociación con la NFL, albergará un campeonato internacional de flag football y campamentos de fútbol americano que incluyan a los mejores jugadores de preparatoria de todo el mundo.

Según el comunicado, ya se planea la primera ceremonia de entronización, llamada “Celebración de Fútbol”, para la primavera de 2026, y se convertirá en una tradición anual para celebrar el legado duradero de las aportaciones de los hispanos al deporte del fútbol americano.

Además, el HFHOF pondrá luz en jugadores y coaches que rompieron barreras, “desde los pioneros de las eras iniciales hasta las estrellas de hoy”, y sus historias serán contadas mediante exhibiciones, eventos y programas educacionales.

“Al honrar a los pioneros y elevar las voces de jugadores, coaches y líderes hispanos, nosotros fortalecemos el juego e inspiramos a la gente joven a venir a ver el fútbol americano como un lugar al que pertenecen, donde su herencia cultural es valorada, y donde sus sueños pueden prosperar”, dijo por su parte Troy Vincent, el vicepresidente ejecutivo de operaciones de football de la NFL.

El comité elector de los inmortales está compuesto por periodistas y comentaristas liderado por Sandy Núñez, vicepresidenta de NFL Network y que también es parte del consejo directivo del HFHOF. Algunos de los electores, que también elegirán a jugadores del año profesional, colegial y de preparatoria, son Judy Battista, Ronaldo Cantú, Paul Gutiérrez, Brandon Huffman, Moisés Linares, Alex Marvez, Armando Salguero y John Sutcliffe.

