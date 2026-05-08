Pronóstico del clima en Los Ángeles para este viernes 8 de mayo

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un viernes donde tendremos nubes y claros. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:57 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:42 h. En total tendremos 14 horas de luz solar durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 57 y los 79 grados Fahrenheit (14 y 26 grados Celsius).

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

No te pierdas las novedades del clima en Los Angeles en https://laopinion.com/tema/clima-en-los-angeles/.