Brenda Song cuenta su anécdota más extrema como fan de los Lakers: “Terminé en el hospital”

La actriz Brenda Song ha protagonizado diversos momentos virales en redes sociales gracias a su afición por el equipo de baloncesto de los Lakers de Los Angeles. Sin embargo, este fanatismo no siempre ha traído consigo experiencias positivas a su vida, así lo reveló en una entrevista.

Durante su paso por el podcast “Not Gonna Lie”, conducido por Kylie Kelce, la exestrella de Disney habló sobre su fascinación por el básquetbol, así como de su faceta como espectadora. Y es que gracias a la gran cantidad de clips que residen en internet, el público ha sido testigo de sus divertidas reacciones.

En uno de los segmentos del show, la conductora cuestionó a Brenda Song sobre el nivel de tensión que vive en los partidos, lo que propició que la histrionisa narrara su peor experiencia como resultado de su fanatismo.

“He mejorado ahora, porque literalmente terminé en el hospital viendo un partido de los Lakers en casa“, aseguró antes de relatar el susto que vivió durante el séptimo partido de las finales de la Conferencia Oeste entre los Lakers y Sacramento.

“Hiperventilé porque estaba viendo un partido (…) El juego estaba muy cerrado y había tomado un pequeño sorbo de agua”, comentó.

Tremenda sorpresa se llevó Kylie Kelce al escuchar que su invitada relacionaba las anotaciones de su equipo con cada sorbo que tomaba: “Entonces, seguí tomando sorbos de agua”, añadió sobre su historia.

Brenda Song bebió agua al punto de ser trasladada de emergencia al hospital: “Hiperventilé tanto que tuve que ir al hospital, pero seguí viendo el postpartido en la sala de espera”, dijo entre risas ante la mirada sorprendida de la conductora.

Lamentablemente, sus reacciones ante el desarrollo del partido en curso fueron reprobadas por el personal médico, pues estas irrumpían con la tranquilidad del hospital: “Tuvieron que apagar todos los televisores”, sentenció.

Para concluir su entrevista, Song habló sobre la postura de su esposo, el actor Macaulay Culkin, ante el comportamiento que muestra durante los partidos de los Lakers: “Mac siempre está preocupado de que me vaya a meter en una pelea en un partido. No tengo ningún problema. Especialmente si vienen a nuestra casa, mejor váyanse de aquí”, detalló.

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