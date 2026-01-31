Pedro Pascal y otros famosos se suman a la pena por la muerte de Catherine O’Hara

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto con el lamentable fallecimiento de Catherine O’Hara, quien dedicó más de 50 años de su vida a la actuación y formó parte de icónicas historias como “Home Alone” y “Beetlejuice Beetlejuice”. Esta huella imborrable ha sido celebrada por amigos y colegas del medio artístico con emotivos mensajes de despedida que han hecho eco en redes sociales.

Pedro Pascal, con quien compartió créditos en la serie de HBO Max “The Last of Us”, Tim Burton, Michael Keaton y Macaulay Culkin, su hijo en la cinta “Home Alone”, son solo algunos de los nombres que han acaparado la atención del público por el homenaje que rindieron a la memoria de la artista, apenas a unas horas de confirmarse su deceso.

Uno de los primeros famosos en hacer mención del suceso fue Tim Burton, director de las dos películas de “Beetlejuice” en las que O’Hara cautivó con su participación. El cineasta despidió a su colega un sentido mensaje que reflejó la cercanía que forjaron durante sus más de 30 años de amistad.

En compañía de una imagen con el elenco que conformó la historia, Burton escribió: “Catherine, te quiero. Esta foto muestra cuánta luz nos diste a todos. Fuiste una parte especial de mi vida y de mi vida después de la muerte”.

Michael Keaton, su co-protagonista en el mismo proyecto, expresó su tristeza por la noticia, pero resaltó su legado delante y detrás de la pantalla.

“Ha sido mi esposa imaginaria, mi némesis imaginaria y mi verdadera amiga en la vida real. Esto duele. ¡Cómo la voy a extrañar! Y también pienso en Beau“, haciendo referencia al esposo de Catherine O’Hara, el reconocido diseñador de producción y director al Oscar y Emmy, Bo Welch.

A este despliegue de apreciación por la actriz se sumaron Pedro Pascal y Gabriel Luna, personalidades con las que O’Hara trabajó recientemente en la serie “The Last of Us”.

El histrión detrás de la máscara de “The Mandalorian” se dijo lo afortunado de haberla conocido y trabajado con ella codo a codo en este proyecto: “Qué maravilla estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, pero este mundo afortunado que te tuvo, te conservará siempre. Siempre. La única e inigualable #CatherineOHara”, expresó.

Mientras tanto, Gabriel Luna compartió un vistazo a los momentos compartidos con la famosa durante el rodaje de la producción de HBO Max. Aunado al álbum fotográfico, este escribió: “Su bondad era tan inmensa como su genio. Tan hermosa, tan divertida, con una riqueza emocional y artística inconmensurablemente profunda. Catherine, fuiste una de las primeras grandes personas con las que me crucé. Gracias por los momentos que caminamos juntos“.

La más sentida de las despedidas corrió a cargo de Macaulay Culkin, su hijo en las películas de “Mi pobre angelito”. Con un mensaje profundamente personal en Instagram, el actor lamentó las palabras no dichas y los abrazos no dados.

“Mamá, pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado… Te amo. Nos vemos luego“, le dedicó.

Catherine O’Hara, el adiós a una estrella

La mañana del pasado 30 de enero trascendió la noticia del fallecimiento de Catherine O’Hara a los 71 años de edad. Aunque en un inicio se optó por mantener al público al margen sobre la causa de su muerte, TMZ reportó que el deceso se dio tras sufrir una grave dificultad respiratoria en su hogar de Los Ángeles.

Según los informes de emergencias citados por el medio estadounidense, la intérprete experimentó una crisis médica relacionada con su respiración que precipitó su traslado urgente al hospital, donde posteriormente fue declarada sin signos vitales.

Seguir leyendo:

• Falleció Catherine O’Hara, la mamá de Kevin en “Home Alone”, a los 71 años

• Catherine O’Hara tuvo problemas para respirar antes de fallecer, revela TMZ

• Macaulay Culkin despide a Catherine O’Hara, su “madre” de pantalla y amiga íntima