Catherine O’Hara tuvo problemas para respirar antes de fallecer, revela TMZ

La actriz Catherine O’Hara, icono del cine y la televisión, falleció este viernes tras sufrir una grave dificultad respiratoria en su hogar de Los Ángeles. Según informes de emergencias, la intérprete de 71 años experimentó una crisis médica relacionada con su respiración que precipitó su traslado urgente al hospital, donde posteriormente fue declarada muerta.

Los servicios de emergencia acudieron a la residencia de la actriz en el barrio de Brentwood alrededor de las 5:00 a.m. del viernes, tras una llamada de auxilio. El audio del despacho de emergencias, obtenido por el medio TMZ, revela de manera explícita que O’Hara presentaba una severa dificultad para respirar antes de ser trasladada de urgencia.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que fue llevada a un hospital en estado grave y, horas después, falleció, reseñó el medio.

Aunque la causa exacta de su muerte no ha sido revelada, el incidente respiratorio fue el detonante de la cadena de eventos que culminó con su deceso. La noticia fue confirmada por varias fuentes a medios como TMZ y Page Six, este último siendo el primero en reportar su hospitalización.

Catherine O’Hara en la última edición de los Emmy Awards en septiembre de 2025.

Crédito: Danny Moloshok/Invision for the Television Academy/AP Content Services.

Una carrera brillante e inolvidable

Más allá de las trágicas circunstancias de su partida, Catherine O’Hara deja un legado artístico monumental. Saltó a la fama en clásicos de los años 80 y 90 como ‘After Hours’, ‘Beetlejuice’ y, sobre todo, ‘Home Alone’.

Su voz distintiva también dio vida a personajes animados en ‘El extraño mundo de Jack’ y ‘Vecinos invasores’. Para las nuevas generaciones, se consagró como la inigualable Moira Rose en la aclamada serie ‘Schitt’s Creek’.

El mundo del entretenimiento despide a una de sus voces y presencias más originales, cuya última actuación fue en la serie ‘The Studio’, que le valió una nominación a los Golden Globes.

