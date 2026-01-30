Macaulay Culkin despide a Catherine O’Hara, su “madre” de pantalla y amiga íntima

La noticia del fallecimiento de la actriz Catherine O’Hara a los 71 años, tras una breve enfermedad, conmocionó al mundo del espectáculo. Entre quienes han expresado su dolor con mayor emotividad se encuentra Macaulay Culkin, su coprotagonista en el clásico navideño ‘Home Alone’ (1990) y su secuela, quien la consideraba una figura materna y una amiga cercana.

Poco después de conocerse la triste noticia, Culkin publicó en Instagram un conmovedor homenaje.

Compartió un collage con dos imágenes que resumían décadas de cariño: un fotograma de la película que los unió para siempre y una captura de su emotivo reencuentro en diciembre de 2023, durante la ceremonia en la que Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

¿Qué dijo el actor?

Las palabras del actor, ahora de 43 años, destilaron dolor y una profunda sensación de pérdida. “Mamá. Pensé que teníamos tiempo”, escribió. “Quería más. Quería sentarme a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir”.

Culkin cerró su despedida con un dulce y esperanzador mensaje: “Te amo. Te veré luego”. Minutos después, en un comentario a su propia publicación, añadió un sentimiento crudo: “Estoy enojado por esto…”

Esta relación especial, que trascendió la pantalla, se forjó cuando Culkin y O’Hara interpretaron a Kevin y Kate McCallister. La química y el afecto genuino perduraron más de tres décadas, siendo un testimonio público de ello el discurso que O’Hara dedicó a Culkin durante la ceremonia de su estrella en Hollywood.

En ese emotivo momento, O’Hara elogió no solo al niño actor, sino al hombre en el que se convirtió. Reconoció que el éxito perdurable de ‘Home Alone’ se debía en gran parte a la “interpretación perfecta” y naturalidad de Culkin.

“Este hermoso niño de 10 años fue considerado una superestrella… ¿Cómo puede alguien sobrevivir a eso?”, reflexionó, sugiriendo que Culkin poseía una cualidad especial y un sentido del humor inteligente que fueron clave para su trayectoria.

“Has aportado ese humor dulce, pero retorcido, pero totalmente identificable, a todo lo que has elegido hacer”, le dijo, visiblemente emocionada. Las imágenes de aquel día muestran a un Culkin conmovido hasta las lágrimas, abrazando a quien fue su ancla en el turbulento mundo de la fama infantil.

Catherine O’Hara deja un legado inmenso en la comedia y el cine. Le sobreviven su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, a quien conoció en el set de ‘Beetlejuice’, sus hijos Matthew y Luke, y sus hermanos.

