Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Se te vienen días de mucha pensadera y de esas noches en las que aunque tengas sueño, el mendigo cerebro no se calla y te pone a recordar personas, momentos y situaciones que ya pasaron pero que todavía te mueven el tapete. Hay recuerdos que en estos días te van a pegar fuerte, sobre todo de personas que ya no están contigo, ya sea porque se alejaron, porque la vida los llevó por otro camino o porque Dios decidió llamarlos antes de tiempo. No te claves de más ni te hundas en tristeza, mi cielo, aprende a quedarte con lo bonito, con las enseñanzas y con esas palabras que alguna vez te levantaron cuando sentías que ya no podías más. A veces uno cree que perder gente es castigo, pero muchas veces es la manera en que la vida nos obliga a crecer y dejar de depender emocionalmente de quien ya no iba a caminar nuestro mismo rumbo.
En cuestiones de dinero vienen oportunidades buenas, pero también gastos inesperados que te podrían agarrar con los calzones abajo si no te administras bien. Vas a traer la tentación de gastar en tonterías o en cosas que ni necesitas nomás por sentirte mejor emocionalmente. Cálmate tantito y piensa antes de sacar la tarjeta porque después andas llorando y comiendo Maruchan toda la semana. Hay posibilidad de arreglar documentos, pagos, firmas o asuntos legales que ya te tenían hasta la madre. No dejes nada para después porque podrías cometer errores por andar a las carreras.
En el amor traes un desorden emocional tremendo. Si tienes pareja, esa persona se ha sentido medio olvidada por ti. A veces das por hecho que ahí va a estar siempre aguantándote los humores, las ausencias y tus cambios de carácter, pero nadie es eterno cuando siente que no lo valoran. Si de verdad te interesa conservar esa relación, deja el orgullo a un lado y demuestra con hechos lo que sientes. No todo se arregla con un “te amo” cuando llevas semanas actuando distante. Y si ya no quieres nada, también ten pantalones y dilo claro, porque peor es tener a alguien ahí mendigando amor mientras tú nomás haces tiempo.
Hay una amistad que desde hace rato te mira con otros ojos y trae ganas de acercarse más, pero le intimida tu carácter. La neta muchas veces te haces el difícil o la difícil y pareces bien mamón o mamona aunque por dentro seas puro sentimiento. Baja tantito la guardia porque podrías perder oportunidades bonitas por querer aparentar que no necesitas a nadie.
Aguas con chismes y personas falsas, porque andarás rodeado de gente que se acerca nomás por conveniencia. Te sonríen, te abrazan y hasta te dicen “amigo del alma”, pero por dentro quisieran verte tropezar. Aprende a distinguir quién sí se alegra por ti y quién nomás anda viendo qué provecho sacar. También cuídate muchísimo de golpes, caídas y accidentes tontos, porque andarás medio distraído y podrías darte un santo fregadazo por andar pensando en la inmortalidad del cangrejo.
Si tienes pareja, ponte bien abusado o abusada porque hay alguien rondando y hablándole bonito. No necesariamente significa infidelidad, pero sí podría meterte inseguridades, celos y discusiones innecesarias. La clave aquí será la comunicación y no andar armando novelas sin pruebas. Recibirás una noticia muy bonita relacionada con un familiar que te hará recuperar la sonrisa y darte cuenta que todavía vienen cosas buenas para tu vida. Tus números de la suerte son el 09 y 27, y tu color será el dorado, porque aunque a veces se te olvide, naciste para brillar aunque el mundo se empeñe en apagarte.
VIRGO
Ya bájale dos rayitas a estar pensando tantas fregaderas negativas porque luego ni pasan las cosas y tú ya te hiciste veinte películas mentales donde acabaste traicionado, pobre, enfermo y hasta enterrado. En este 09 de mayo del 2026 traes una energía muy intensa que va a hacer que todo lo que pienses, bueno o malo, se te multiplique. Así que ponte vivo y empieza a decretar cosas buenas porque andas atrayendo cada drama como mosca a la fruta. Hay días en que tu cabeza parece vecindad vieja: puro ruido, puro chisme y pura preocupación. Necesitas aprender a descansar mentalmente porque si sigues cargando problemas ajenos vas a terminar más cansado emocionalmente que físico.
Se vienen oportunidades bastante buenas en el área profesional y económica. Algo que habías estado esperando por fin empieza a tomar forma y aunque al principio lo vas a sentir lento, terminará dándote resultados mejores de los que imaginabas. Posibilidades de negocio, venta, proyecto o colaboración se acercan, pero necesitarás dejar la flojera y el miedo a fracasar. Tú tienes mucha capacidad para levantar cosas grandes, pero luego te saboteas pensando que no eres suficiente o que los demás son mejores. Ya deja esa maña tan fea de compararte. Cada quien trae su propio proceso y el tuyo apenas empieza a ponerse interesante.
Viene una borrachera o reunión donde saldrá mucho chisme y verdades incómodas. Vas a enterarte de cosas que no imaginabas sobre amistades o personas cercanas. Lo peor es que muchas ya las sospechabas, pero te hacías menso o mensa por no aceptar la realidad. Aquí el problema no es el chisme, sino cómo reaccionas tú. No caigas en provocaciones ni te pongas a pelear por gente que ni vale la pena. Hay personas que nomás viven para meter veneno y dividir amistades porque su vida está más vacía que refrigerador de estudiante. Aprende a escuchar, analizar y después decidir. No todo merece tu energía.
Tu sexto sentido va a andar más despierto que nunca y vas a detectar luego luego quién te está mintiendo, quién te tiene envidia y quién sí está siendo sincero contigo. Hazle caso a esa intuición porque rara vez se equivoca. Si algo te vibra raro, aunque la persona te sonría bonito, aguas ahí. Hay alguien muy cercano que ha hablado de ti a tus espaldas y eso te va a decepcionar muchísimo porque le tenías confianza. Pero mira, mejor descubrir las máscaras ahorita que seguir dándole entrada a gente falsa que nomás te usa cuando necesita algo.
En el amor andas entre el “sí quiero” y el “déjenme en paz”. Si tienes pareja, vienen días en los que necesitarás hablar claro y dejar de guardarte todo. Tú tienes la mala costumbre de tragarte emociones hasta que explotas y luego haces un desmadre por cosas que pudiste resolver desde antes. Aprende a comunicarte sin tanto orgullo. Y si estás soltero o soltera, deja de obsesionarte pensando cuándo llegará el amor porque mientras más lo persigues, más se te esconde. Primero trabaja en ti, en tu autoestima, en cómo te hablas frente al espejo y en cómo permites que te traten.
Hay cambios importantes en tu manera de ver la vida. Empezarás a darte cuenta de que no puedes salvar a todo mundo y que muchas veces las personas no cambian aunque les des mil oportunidades. También viene una etapa donde vas a cuidar más tu físico y tu salud. Ya era hora porque luego te abandonas demasiado y quieres arreglar todo con una pastilla y una oración. Cuida el estrés, dolores musculares y problemas de sueño porque tu cuerpo ya te está avisando que necesita atención.
Tus números de la suerte son el 11 y el 34, y tu color será el verde olivo. Vienen días de crecimiento, pero dependerá de ti dejar de mirar hacia atrás y atreverte a construir algo mucho más grande para tu vida.
LIBRA
Ya deja de andar pensando que necesitas tener pareja para sentirte completo o completa, porque el amor siempre ha vivido dentro de ti aunque a veces se te olvide por andar regalándole atención a puro hijo e hija de la fregada que ni saben lo que quieren. En este 09 de mayo del 2026 vas a comprender que la soledad no es castigo y que muchas veces es mejor dormir atravesado en la cama que mal acompañado aguantando desplantes, mentiras y migajas de cariño. Tú tienes demasiado amor para dar, el problema es que se lo entregas a quien menos lo merece y luego terminas llorando mientras escuchas canciones que nomás te ponen peor. Ya madura en esa parte y aprende a elegir mejor.
Vienen momentos muy bonitos en familia que te van a regresar la tranquilidad y hasta las ganas de seguir echándole ganas a la vida. Habrá reuniones, pláticas importantes o noticias que unirán más a tu gente. Aprovecha esos momentos porque luego te la pasas tan metido en problemas ajenos o en tus dramas sentimentales que olvidas disfrutar a quienes de verdad están contigo en las buenas y en las malas. Un consejo de una persona mayor te hará abrir los ojos sobre algo que has estado haciendo mal desde hace tiempo.
Tu bipolaridad va a andar más acelerada que nunca y pobrecito del que se te atraviese en mal momento porque vas a traer la lengua más filosa que cuchillo de carnicero. Te vas a desesperar muy fácil y podrías terminar mandando a mucha gente directito a la fregada. Y mira, a veces sí se lo merecen, pero también aprende a escoger tus batallas porque no todo vale tu energía. Hay personas que disfrutan sacarte de quicio nomás para verte explotar y después hacerse las víctimas.
Es momento de enfrentar tu pasado y dejar de romantizar personas o situaciones que ya demostraron que no tenían nada nuevo que ofrecerte. ¿Para qué quieres regresar a donde ya lloraste, ya sufriste y ya te decepcionaste? Lo que fue, fue, y punto. La vida no te está quitando nada, te está limpiando el camino para que dejes de tropezarte con la misma piedra nomás porque te gusta sufrir bonito. Aprende a despedirte sin estar esperando que la otra persona regrese arrepentida. A veces cerrar ciclos también es dejar de revisar redes sociales y dejar de preguntar por alguien que ya debería darte igual.
En cuestiones del amor viene algo interesante porque podrías darte cuenta de que esa persona que siempre ha estado cerca de ti podría comenzar a moverte el piso. Has andado buscando intensidad en lugares equivocados y no te has detenido a ver quién verdaderamente te procura, te escucha y se preocupa por ti sin interés. Deja de hacer tanta payasada queriendo impresionar gente que ni te valora. Quien te quiera de verdad no va a pedirte que cambies tu esencia ni que te conviertas en alguien que no eres. Y si alguien quiere moldearte a su gusto, mándalo directito a chingar a su madre porque el amor no debe sentirse como cárcel.
En dinero vienen mejoras pequeñas pero constantes. No será momento de despilfarrar porque más adelante podrías necesitar ahorrar para un viaje, trámite o asunto familiar importante. También se ven cambios en tu forma de vestir o arreglarte; vas a querer verte mejor y recuperar esa seguridad que habías perdido por comentarios ajenos. Hazlo por ti, no por aprobación de nadie.
Cuida mucho tus emociones y tu descanso porque traes un agotamiento mental tremendo. Has cargado demasiadas cosas que ni te corresponden y eso ya te está pasando factura. Aprende a decir “no puedo” sin sentir culpa. Tus números de la suerte son el 13 y el 30, y tu color será el rosa mexicano. Vienen días en los que vas a entender que el amor bonito no se ruega, se reconoce desde el primer instante porque llega a darte paz y no dolores de cabeza.
ESCORPIÓN
Traes los sentimientos hechos una licuadora y ni tú mismo o misma entiendes qué fregados te pasa. Un día amaneces con ganas de comerte al mundo y al siguiente no quieres ni contestar mensajes ni verle la cara a nadie. En este 09 de mayo del 2026 los cambios de humor van a estar durísimos, pero también serán una señal clarísima de que necesitas poner orden en tu vida emocional. Has cargado demasiadas preocupaciones, secretos y corajes guardados, y aunque aparentas ser fuerte y bien perrizima frente a todos, por dentro hay cosas que sí te están afectando más de lo que aceptas. Ya no te hagas el de piedra porque hasta las personas más fuertes también se cansan.
Mucho cuidado con lo que sale de tu boca en estos días, porque podrías meterte en problemas por andar contando algo que no te consta o repetir información que te dijeron “según en confianza”. Tú sabes perfectamente que cuando te enojas o agarras vuelo hablando, sacas hasta lo que no deberías y luego terminas arrepentido o arrepentida. Hay una amistad que podría sentirse traicionada por comentarios que llegarán a sus oídos, así que antes de abrir la boca pregúntate si vale la pena meterte en dramas ajenos. No te conviertas en parte del chisme de lavadero porque después el karma cobra y cobra bien caro.
Hay incertidumbre por una persona cercana de quien no has sabido mucho últimamente. Esa ausencia o silencio te va a poner a pensar demasiadas cosas y hasta podrías imaginar escenarios negativos. Respira y deja que las cosas fluyan. No todo mundo se aleja por falta de cariño, a veces la gente también carga sus propias batallas y problemas. Aprende a no tomarte todo tan personal porque luego tú solo te haces daño inventándote historias en la cabeza.
Vas a regresar con toda la actitud a cuidarte físicamente. Se marca inicio de dieta, ejercicio o cambios importantes en hábitos que ya te estaban haciendo falta. Y qué bueno, porque últimamente traías el cuerpo bien abandonado y querías arreglar todo con puro antojo, desveladas y estrés. Eso sí, no empieces motivado tres días y luego abandones todo porque viste que no bajaste cinco kilos en una semana. La clave será la constancia. Tu cuerpo te va a responder bonito si dejas de castigarlo tanto.
En cuestiones sentimentales viene una decepción fuerte relacionada con una persona que tú defendías muchísimo. Te darás cuenta de que varios comentarios que escuchabas sobre esa persona sí tenían algo de verdad y eso te va a doler más por el orgullo que por amor. Pero mira, a veces uno necesita abrir los ojos aunque sea a fregadazos. Ya deja de justificar actitudes mediocres o faltas de respeto nomás porque quieres conservar una relación o una ilusión. Mereces algo más estable y sincero, aunque te cueste aceptarlo.
La familia te va a necesitar muchísimo en estos días. Aunque no te lo pidan directamente, habrá alguien cercano pasando por preocupaciones económicas, emocionales o de salud. Tu presencia va a ser importante y hasta podrías convertirte en el apoyo que mantenga unido todo. A veces crees que no haces diferencia, pero cuando tú estás presente das fuerza y tranquilidad aunque andes peleado o peleada con medio mundo.
Cuida mucho tus pies, piernas y estómago porque se ven molestias, inflamación o dolores causados por estrés y malos hábitos. También vienen días de mucho cansancio mental y eso podría afectarte físicamente más de lo normal. Necesitas dormir mejor y dejar tantito el celular en las noches porque tu cabeza no descansa nunca.
En dinero deberás ponerte abusado o abusada porque podrías gastar más de la cuenta por querer darte gustos o aparentar estabilidad. Ahorra aunque sea poquito porque más adelante podría venir una situación complicada donde agradecerás haber guardado algo. No hagas compras impulsivas ni prestes dinero que sabes perfectamente que no te van a devolver.
Tus números de la suerte son el 05 y el 21, y tu color será el negro. Vienen días de aprendizaje fuerte, pero también de mucha claridad. Vas a entender quién sí merece quedarse en tu vida y quién nomás estaba ocupando espacio mientras tú seguías creyendo en falsas promesas.
PISCIS
Ya estuvo bueno de permitir que cualquier hijo o hija de la fregada venga a mover tu estabilidad emocional nomás porque sabe que tienes corazón noble. En este 09 de mayo del 2026 necesitas entender algo muy importante: tú tienes el poder de levantarte de cualquier caída, pero mientras sigas dándole explicaciones a personas que ni te ayudan ni te aportan nada, vas a seguir atorado o atorada en el mismo sitio. A ti se te olvida muchísimo lo valioso que eres y por eso muchas veces terminas mendigando atención o queriendo quedar bien con todo mundo. Ya no, mi cielo. El que quiera estar contigo que esté bonito y el que no, que se vaya directito mucho a la fregada.
En cuestiones laborales andarás hasta la madre de trabajo, pendientes y responsabilidades. Sentirás que el día no te alcanza y que todo mundo quiere algo de ti al mismo tiempo. Lo bueno es que esta carga también traerá aprendizaje y oportunidades para demostrar de qué estás hecho o hecha. Hay posibilidades de reconocimiento, mejora económica o incluso una propuesta nueva que podría cambiarte bastante el panorama. Eso sí, tendrás que ponerte bien perra e inteligente porque no faltará quien quiera colgarse de tu esfuerzo o adjudicarse logros que ni le corresponden. Aprende a marcar límites y no cargues trabajo ajeno nomás por querer verte buena onda.
Si el lugar donde estás trabajando ya no te hace sentir cómodo o cómoda, no tengas miedo de buscar algo mejor. Tú no naciste para conformarte con migajas ni ambientes tóxicos donde te exprimen como limón y todavía quieren que sonrías. La vida te está empujando a hacer cambios importantes y aunque te dé miedo salir de tu zona segura, ahí afuera hay oportunidades mucho más grandes esperando por ti.
Cuida muchísimo tu salud porque se marcan dolores musculares, estrés acumulado e incluso infecciones o molestias que podrías ignorar por andar ocupado u ocupada. No juegues al valiente ni quieras aguantar todo porque el cuerpo pasa factura cuando menos lo esperas. Necesitas dormir mejor, tomar más agua y dejar de tragarte emociones porque todo eso se te está reflejando físicamente. También aguas con caídas, golpes y accidentes tontos por andar distraído o pensando en mil cosas al mismo tiempo. No corras ni hagas las cosas a las carreras porque podrías terminar lastimado o lastimada.
Viene una noticia desde tierras lejanas o relacionada con una persona que está lejos de ti. Esa noticia te va a sacar una sonrisa enorme y hasta podría abrirte una puerta que dabas por perdida. También recibirás un comentario o reconocimiento de alguien importante que te hará recuperar confianza en ti mismo o misma. Y mira, ya era hora porque últimamente andabas dudando demasiado de tu capacidad y minimizando todo lo bueno que haces.
En el amor vienen reflexiones fuertes. Si tienes pareja, notarás cierta distancia o cambios en su actitud. No empieces a inventarte novelas ni a pelear sin preguntar primero qué está pasando. Muchas veces el problema no es falta de amor, sino falta de comunicación. Habla claro, sin orgullo y sin querer ganar discusiones. Y si ya hay problemas acumulados, este será el momento perfecto para arreglarlos antes de que se hagan más grandes. No dejes que el enojo o la ira te hagan decir cosas que después no podrás borrar.
También vas a cuestionarte si realmente has cumplido tus metas y objetivos. Habrá momentos donde sentirás que el tiempo se te fue rapidísimo y todavía no estás donde soñabas. Pero no te castigues tanto. A veces uno avanza aunque no lo note. Has sobrevivido a cosas que hace años pensabas que te iban a destruir y aquí sigues, más fuerte aunque más desconfiado. Eso también cuenta como crecimiento.
Tus números de la suerte son el 10 y el 32, y tu color será el azul cielo. Se vienen días de cambios importantes donde tendrás que elegirte primero a ti antes que a cualquiera. Y aunque te cueste trabajo, será la mejor decisión que puedas tomar.
ACUARIO
Prepárate porque en este 09 de mayo del 2026 se te van a caer varias máscaras y no precisamente las tuyas. Te vas a enterar de habladurías, comentarios y uno que otro veneno que ha salido de boca de una amistad o persona del trabajo, y aunque al principio te va a dar mucho coraje, después terminarás agradeciendo haber descubierto quién sí está contigo y quién nomás se acercaba por conveniencia o por puro mitote. Tú despiertas muchas envidias aunque no quieras aceptarlo, porque tienes algo que mucha gente jamás podrá tener: autenticidad. El problema es que luego te tomas demasiado a pecho los comentarios ajenos y permites que te afecten personas que ni te dan para el gasto ni te ayudan a pagar un recibo. Ya madura en esa parte y deja de regalarle importancia a gente que vive frustrada.
No esperes cambios rápidos cuando tú mismo o misma llevas mucho tiempo estancado emocionalmente. Hay cosas que no avanzan porque sigues pensando igual que hace años, sigues cargando resentimientos viejos y todavía le das entrada a personas que ya demostraron que nomás llegan a desacomodarte la vida. La vida te está pidiendo evolución, pero tú de repente te aferras al pasado como si ahí estuviera la felicidad. Ya suelta lo que ya fue. No puedes construir algo nuevo mientras sigues abrazando lo que ya caducó.
En cuestiones económicas vienen oportunidades bastante buenas, pero tendrás que usar mucho la cabeza y dejar el impulso de gastar en tonterías. Hay posibilidad de negocio, inversión, venta o dinero extra que llegará de manera inesperada. Eso sí, no cuentes tus planes antes de tiempo porque traes alrededor personas muy envidiosas que podrían echarte la sal o meterte dudas para que no avances. Aprende a trabajar en silencio y deja que los resultados hablen por ti.
También vienen amores de una noche o encuentros bastante intensos donde podrías terminar confundiendo calentura con sentimientos. Aguas ahí, porque tú luego te haces el desprendido o desprendida, pero cuando alguien te mueve tantito el corazón terminas clavándote más rápido que cuchillo en mantequilla. Disfruta, conoce, vive, pero no entregues todo desde el principio porque después eres tú quien termina llorando mientras la otra persona anda bien campante.
En el amor se marca atracción por alguien que vive lejos, puede ser de otra ciudad, otro país o simplemente una persona con la que la distancia complique las cosas. Esa conexión será fuerte y muy intensa, pero también te podría traer dolores de cabeza si no sabes poner límites. No construyas castillos en el aire ni hagas promesas que ni tú sabes si podrás cumplir. Ve despacio y deja que las cosas se acomoden solas. A veces lo que parece amor eterno termina siendo pura emoción del momento.
Una verdad relacionada con un miembro de tu familia saldrá a la luz y cambiará mucho tu manera de pensar. Al principio te costará trabajo procesarlo porque no esperabas algo así, pero después entenderás que cada quien libra sus propias batallas y que no eres nadie para juzgar decisiones ajenas. Tu papel aquí será aprender a escuchar más y criticar menos. No todo es blanco o negro, y la vida te lo va a demostrar de una manera bastante fuerte.
Chismes seguirán existiendo toda tu vida porque tu signo siempre llama la atención. Hablan de ti porque les incomoda verte avanzar, verte fuerte o verte feliz mientras ellos siguen atorados en la misma mediocridad. Que se te resbale. No te enganches aclarando cosas ni peleando con todo mundo. Quien te conoce sabe perfectamente quién eres y quien no, de todos modos va a inventar lo que quiera.
Cuida mucho tu descanso y tu salud mental porque traes muchísimo agotamiento emocional. Has querido resolverle la vida a medio mundo mientras tú te estás descuidando horrible. También se ven cambios en tu manera de vestir o arreglarte; vas a querer renovarte y sentirte más seguro o segura contigo mismo. Hazlo, porque necesitas volver a verte con amor y dejar de buscar aprobación ajena.
Tus números de la suerte son el 08 y el 29, y tu color será el turquesa. Vienen días donde vas a descubrir que cuando dejas de perseguir gente y empiezas a perseguir tus sueños, la vida comienza a acomodarte todo mucho mejor.
CAPRICORNIO
Ya deja la flojera emocional y ponte bien las pilas porque la vida no se va a detener nomás para esperarte mientras decides si avanzas o sigues llorando por lo mismo de siempre. En este 09 de mayo del 2026 vas a entrar en una etapa donde entenderás que nadie va a venir a rescatarte ni a construirte la vida que tú mismo o misma no has querido trabajar. Has perdido muchísimo tiempo pensando en personas que ya ni deberían ocupar espacio en tu cabeza y mientras tú sigues atorado o atorada en recuerdos, el tiempo se te está yendo como agua entre las manos. Ya basta de seguir conviviendo con la misma mierda emocional que tanto daño te ha hecho. Aprende a cerrar ciclos aunque te duela y aunque todavía exista cariño, porque hay personas que simplemente ya cumplieron su tiempo en tu vida.
Traes muchas cargas del pasado que no te dejan avanzar y aunque por fuera aparentas fortaleza, por dentro todavía sigues peleando con heridas que nunca terminaste de sanar. Necesitas hablar, desahogarte y dejar de querer resolver todo solo o sola. Hay una amistad muy cercana con la que podrías abrir tu corazón y recibir un consejo que te hará ver las cosas de manera diferente. A veces uno cree que pedir ayuda es señal de debilidad, pero no, mi cielo, más débil es seguir fingiendo que todo está bien mientras por dentro te estás haciendo pedazos.
En el área laboral vienen cambios importantes y oportunidades que podrían ayudarte muchísimo a mejorar económicamente. Eso sí, deja de poner pretextos y de postergar todo porque luego quieres resultados grandes haciendo el mínimo esfuerzo. Tú tienes capacidad de sobra para salir adelante, pero te gana mucho el desánimo cuando las cosas no salen rápido. La vida no te está castigando, te está enseñando paciencia y disciplina. Ponte metas reales y deja de compararte con otras personas porque cada quien carga su propia batalla.
Hay posibilidades de pérdidas de objetos o dinero dentro de casa, así que ponte abusado o abusada con dónde dejas tus cosas. También podrían descomponerse aparatos o surgir gastos inesperados que te van a sacar un coraje tremendo. Respira antes de explotar porque últimamente traes un carácter que ni tú te soportas. No quieras controlar todo porque cuando las cosas no salen como tú quieres haces unos dramas tremendos.
En la familia se marca una preocupación relacionada con salud. No será algo tan grave como imaginas, pero sí te hará valorar muchísimo más a las personas que amas. Vas a darte cuenta de que has estado demasiado enfocado en problemas externos y has descuidado momentos importantes con tu gente. Aprovecha más a tu familia, llama, visita y demuestra cariño antes de que sea tarde. No todo en la vida es dinero o trabajo.
En cuestiones del amor debes tener muchísimo cuidado porque un amor del pasado podría regresar buscando mover otra vez tus emociones. Esa persona llegará con palabras bonitas, recuerdos y hasta promesas de cambio, pero aguas, porque donde ya te rompieron una vez podrían volver a hacerlo. No confundas nostalgia con amor verdadero. Pregúntate si de verdad quieres regresar a lo mismo o si solo te da miedo estar solo o sola. Tú sabes perfectamente quién sí te quiso bonito y quién nomás llegó a revolverte la vida.
Si tienes pareja, será importante hablar claro y dejar de guardarte molestias. Luego acumulas tanto coraje que explotas por la cosa más mínima. Aprende a comunicarte sin herir. Y si estás soltero o soltera, viene una etapa donde empezarás a atraer personas distintas, más maduras y con intenciones más claras. Pero primero necesitas sanar lo que todavía arrastras.
Cuida mucho el estrés, dolores musculares y cansancio físico porque tu cuerpo ya te está pidiendo descanso. Has querido cargar con todo y no eres máquina. Tus números de la suerte son el 14 y el 33, y tu color será el café. Vienen días donde tendrás que elegir entre seguir viviendo en el pasado o darte por fin la oportunidad de construir una vida mucho más tranquila y feliz.
SAGITARIO
La vida te va a poner una prueba bastante fuerte en este 09 de mayo del 2026 y aunque al principio vas a sentir que todo se te mueve, terminarás entendiendo que era necesaria para que despertaras y comenzaras a valorar lo que realmente importa. Tú muchas veces te haces el fuerte, el relajado y el que nada le afecta, pero cuando la realidad te pega, te pega duro porque guardas demasiadas emociones y luego explotas por cualquier cosa. Ya es momento de madurar ciertas actitudes y dejar de huirle a los problemas esperando que se arreglen solos. Hay decisiones que necesitas tomar desde hace tiempo y por miedo o comodidad las has ido aplazando.
Si sigues teniendo miedo de equivocarte jamás vas a avanzar. Entiende de una buena vez que los errores son parte de crecer y que nadie aprende nomás leyendo frases motivacionales en Facebook. A ti la vida te ha enseñado a fregadazos y aun así sigues levantándote, así que deja de minimizar todo lo que has logrado. Hay personas que quisieran tener la fuerza que tú tienes para salir adelante después de tantas decepciones, traiciones y caídas emocionales. No permitas que un mal momento te haga olvidar lo valioso que eres.
En estos días deberás tener muchísimo cuidado con aparentar algo que no eres nomás por querer encajar o impresionar a alguien. Tú tienes una esencia muy fuerte y cuando empiezas a fingir para agradar, tarde o temprano terminas cansándote y decepcionando hasta a las personas que sí te querían genuinamente. Sé auténtico o auténtica aunque a medio mundo no le guste. La gente siempre va a hablar hagas o no hagas las cosas bien, así que mejor vive como te dé la gana y deja de pedir permiso para ser feliz.
Vienen oportunidades relacionadas con viajes, cambios de ambiente o incluso un negocio de comida, ventas o emprendimiento que podría dejarte muy buena lana si sabes mover bien tus cartas. Hay talento en ti para hacer dinero, pero muchas veces te gana la flojera o empiezas muy motivado y luego abandonas todo a medias. Esta vez será diferente si de verdad te comprometes. También se marca la llegada de personas nuevas que podrían ayudarte muchísimo en cuestiones laborales o económicas. Aprende a relacionarte sin desconfiar tanto.
En el amor traes un desmadrito emocional porque das muchísimo esperando recibir exactamente lo mismo y cuando no pasa te decepcionas horrible. Debes entender que no todas las personas aman igual que tú y que tampoco puedes estar salvando relaciones a costa de tu paz mental. Si tienes pareja, los celos estarán a flor de piel y podrías armar un pancho por algo que ni siquiera está confirmado. Antes de reclamar o explotar, habla claro y escucha. No hagas tormentas por inseguridades tuyas porque podrías desgastar una relación que todavía tiene arreglo.
Hay una persona que te mueve mucho el tapete y con quien no has sabido bien qué quieres. A ratos la buscas y a ratos te alejas. Tú mismo o misma te estás confundiendo por no ser claro con tus sentimientos. Ya deja de jugar al misterio y define qué quieres antes de involucrar más emociones. Porque una cosa es tener miedo y otra muy distinta hacer perder el tiempo a alguien que sí está sintiendo bonito por ti.
Tu carácter será clave para resolver una situación complicada que está por presentarse. Tendrás que poner límites y mandar directito a la fregada a personas que quieren opinar o meterse en tu vida sin razón. Ya basta de permitir que cualquiera venga a cuestionar tus decisiones. Tú sabes perfectamente lo que has vivido y nadie tiene derecho a juzgarte desde su comodidad.
Cuida mucho dolores de espalda, piernas y estrés acumulado porque has cargado demasiadas preocupaciones. También se ven desveladas y cambios en el sueño por estar pensando demasiado. Necesitas desconectarte un poco y darle paz a tu cabeza. Tus números de la suerte son el 07 y el 25, y tu color será el naranja. Vienen días donde aprenderás que cuando dejas de vivir para darle gusto a los demás, por fin empiezas a vivir de verdad para ti.
ARIES
Ya deja de estar llorando por quien se fue y ni siquiera tuvo los pantalones para regresar y darte la cara. En este 09 de mayo del 2026 la vida te va a enseñar que hay personas que no vuelven porque jamás supieron valorar lo que tenían enfrente, y tú sigues ahí aferrado o aferrada esperando señales donde ya no existe absolutamente nada. Mándalo directito a la mierda en moto y sin casco, porque mientras tú sigues atorado en recuerdos, el universo trae oportunidades nuevas que no has querido ver por andar de necio o necia. Ya basta de romantizar a quien te dejó más inseguridades que amor. Lo que no funcionó ya fue y punto.
Vienen días bastante movidos y positivos en cuestiones familiares. Se marca llegada de familia del extranjero o noticias relacionadas con personas que viven lejos y que te van a sacar una sonrisa enorme. Habrá reuniones, convivios y momentos donde volverás a sentir esa tranquilidad que hace mucho no experimentabas. Aprovecha esos momentos porque últimamente has vivido demasiado acelerado y cargando preocupaciones que ni te dejan disfrutar las pequeñas cosas bonitas de la vida.
También vienen oportunidades importantes relacionadas con trabajo y crecimiento profesional. Hay posibilidades de cambios de puesto, mejoras económicas e incluso oportunidades para viajar o moverte a otro lugar por cuestiones laborales. Tú naciste para avanzar, pero luego te gana la comodidad o el miedo a empezar de cero. Esta vez no te detengas. Si la vida te abre una puerta no te quedes parado viendo cómo se cierra. Muévete, atrévete y deja de pensar tanto en lo que podría salir mal. A veces tus peores enemigos son tus propios pensamientos.
Si tienes pareja, la relación va a entrar en una etapa bastante intensa y cariñosa. Esa persona va a necesitar mucho de ti emocionalmente y podría pedirte algo importante que te dejará pensando bastante. Antes de responder impulsivamente, analiza bien lo que sientes y hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a llegar. No prometas cosas que no podrás cumplir después. Y si estás soltero o soltera, se ven nuevas oportunidades amorosas bastante interesantes, pero necesitarás dejar atrás comparaciones absurdas con personas de tu pasado. Nadie nuevo merece pagar los platos rotos de relaciones viejas.
Mucho cuidado con una amistad de piel blanca o persona cercana que llegará con información medio venenosa para ponerte en contra de alguien o meterte inseguridades. No creas todo lo que escuches porque hay gente que disfruta hacer desmadres donde ni la llaman. Tú escucha, analiza y después decide. No armes pleitos por chismes de lavadero porque podrías terminar alejando personas que sí valían la pena.
En cuestiones de salud necesitas ponerte bien abusado o abusada porque has descuidado muchísimo tu cuerpo. Andas en una etapa donde subir de peso te está costando menos trabajo que levantarte temprano. Ya bájale a los antojos, desveladas y comidas por ansiedad porque después andas sufriendo cuando no te queda la ropa o te sientes cansado todo el tiempo. No es nomás cuestión estética, también es salud. El ejercicio y una mejor alimentación te van a ayudar muchísimo no solo físicamente, sino también emocionalmente.
Cuidado con accidentes, golpes o caídas porque andarás muy distraído y acelerado. No quieras hacer todo rápido porque podrías terminar lastimándote por andar en la pendeja pensando en mil cosas a la vez. También se marca una noticia inesperada que podría causarte conflicto o incomodidad, pero al final servirá para abrirte los ojos sobre una situación que necesitabas enfrentar desde hace tiempo.
Tus números de la suerte son el 12 y el 31, y tu color será el rojo intenso. Vienen días donde tendrás que aprender a soltar definitivamente lo que ya no te suma y empezar a construir una vida más ligera, más feliz y mucho más tuya.
TAURO
Muchos caminos comenzarán a abrirse para ti en este 09 de mayo del 2026 y aunque al principio sentirás miedo porque todo se va a mover más rápido de lo normal, al final entenderás que era justo lo que necesitabas para dejar de vivir estancado o estancada en la misma rutina de siempre. Tú eres de las personas que cuando se acostumbra a algo ya no quiere soltarlo ni aunque le esté haciendo daño, y ahí es donde la vida viene y te sacude completito para obligarte a reaccionar. Vienen cambios fuertes en tu manera de pensar, actuar y relacionarte con los demás. Si todavía te faltaba madurar en ciertas áreas, prepárate porque las experiencias que vienen te van a hacer crecer a fuerzas.
Hay una persona de piel blanca, entre los 30 y 45 años, que piensa muchísimo en ti y trae intenciones de acercarse más. Puede ser alguien que ya conoces o una persona que apenas comenzará a aparecer más seguido en tu vida. Lo importante aquí será que no te cierres emocionalmente ni te pongas en modo desconfiado desde el principio. Entiende que no todas las personas vienen a dañarte. Has cargado tanto miedo por decepciones pasadas que a veces alejas gente buena nomás por protegerte. Aprende a darte oportunidad sin entregar el corazón completo desde el primer día.
Tu principal problema en estos momentos no son los demás, eres tú mismo o misma peleando contra tus propios pensamientos. Te has metido en conflictos internos tremendos, comparando tu vida con la de otras personas y creyendo que si a alguien le fue mal, a ti también te tocará sufrir igual. Ya deja esa costumbre tan fea de vivir esperando lo peor. Cada historia es distinta y tu camino no tiene por qué parecerse al de nadie más. Cuando entiendas eso, muchas puertas comenzarán a abrirse solitas.
Viene un dinerito extra que te caerá de maravilla. Puede venir de trabajo, pagos atrasados, ventas o incluso un apoyo inesperado. Ese dinero te ayudará muchísimo para darte un gusto, hacer un viaje o comprar algo que necesitas desde hace tiempo. Pero aguas, porque así como llega también se puede ir rapidísimo si sigues gastando por ansiedad o queriendo impresionar gente. Aprende a administrar mejor porque más adelante podrías necesitar estabilidad económica para un proyecto importante.
En cuestiones de amor traes muchas oportunidades encima. El problema es que luego te emocionas demasiado rápido y quieres construir castillos donde apenas hay cimientos. Si vas a iniciar una relación, tómate tu tiempo. No andes con alguien nomás por no sentirte solo o sola. Tú mereces algo estable, bonito y sincero, no relaciones improvisadas donde al mes ya andan peleando por tonterías. Hay una conexión que se está formando poco a poco y que podría convertirse en algo bastante importante si dejas que las cosas fluyan sin presión.
Si tienes pareja, vienen momentos donde necesitarán hablar claro sobre planes, inseguridades y temas que habían estado evitando. No te cierres ni respondas con orgullo porque luego por querer tener la razón terminas alejando a quien sí te quiere bonito. Aprende a escuchar más y a dejar de tomarte todo como ataque personal.
También se marcan críticas o comentarios de una persona importante para ti que podrían dolerte más de lo que imaginas. Pero antes de engancharte o hacer berrinche, analiza si en el fondo hay algo de verdad en esas palabras. No todo el que te corrige quiere verte mal. A veces las personas que más te aman son las que más honestas serán contigo aunque no te guste escucharlo.
Cuida mucho el estrés, la ansiedad y problemas relacionados con cuello, espalda o estómago porque tu cuerpo ya está resintiendo todo lo que callas. Necesitas dormir mejor y dejar de cargar preocupaciones ajenas. Tú no viniste al mundo a resolverle la vida a nadie.
Tus números de la suerte son el 04 y el 28, y tu color será el verde esmeralda. Vienen días donde entenderás que la verdadera estabilidad no llega cuando todo está perfecto, sino cuando aprendes a confiar en ti aunque el mundo se esté cayendo a pedazos.
GÉMINIS
En este 09 de mayo del 2026 vas a andar con el corazón medio revuelto y la cabeza peor. Habrá días en los que los recuerdos del pasado te van a pegar durísimo y sentirás tristeza al darte cuenta de que muchas cosas que esperabas todavía no se acomodan como tú quisieras. Pero también ya es hora de que entiendas algo, mi cielo: la vida no premia a quien se queda sentado lamentándose. Tú tienes sueños enormes, metas bien perras y un potencial que ni tú mismo alcanzas a dimensionar, pero mientras sigas esperando que las oportunidades lleguen solitas a tocarte la puerta, seguirás sintiendo que el tiempo se te va de las manos.
Ya deja de detenerte por gente mediocre que no soporta verte avanzar. Hay personas que cuando ven que empiezas a crecer se incomodan y comienzan a tirarte mala vibra, críticas o comentarios disfrazados de consejos. Quien de verdad te quiera va a impulsarte, no frenarte. Así que si alguien empieza a meterte dudas o a decirte que “no puedes”, mándalo directito a la chingada porque no merece compartir ni tus triunfos ni las bendiciones que vienen para ti.
Se marca un viaje bastante importante y emocionante con una persona que ocupa un lugar muy especial en tu vida. Ese viaje no solo te servirá para despejarte, también te ayudará muchísimo a fortalecer una relación o a darte cuenta de sentimientos que habías estado evitando. Empieza a planearlo desde ahorita porque se ve que te la pasarás a toda madre y regresarás con otra energía completamente distinta. Necesitas salir de la rutina porque últimamente tu cabeza parece olla exprés de tanto pensamiento acumulado.
En cuestiones sentimentales vas a tener que abrir bien los ojos porque podría presentarse una situación medio peligrosa relacionada con una relación complicada o personas que no tienen claras sus intenciones contigo. Ya has vivido dramas similares antes y sabes perfectamente cómo terminan esas historias: alguien acaba lastimado y casi siempre eres tú por andar entregando sentimientos donde nomás había calentura o confusión. Date tu lugar y no te conformes con migajas emocionales. Tú no naciste para ser segunda opción de nadie.
También deja de aflojar la cuerpa tan rápido nomás porque alguien te habló bonito dos días. Luego te emocionas demasiado, entregas todo y cuando menos acuerdas ya ni el mensaje te contestan. Aprende a hacerte desear tantito porque el misterio también tiene su encanto. No confundas atención momentánea con amor verdadero.
En el trabajo vienen oportunidades importantes y eso despertará muchas envidias alrededor. Habrá personas que no soportarán verte crecer o recibir reconocimiento, así que no cuentes de más tus planes ni tus movimientos. Tú sigue avanzando en silencio y deja que los resultados hablen por ti. También podrías enterarte de chismes familiares o comentarios que andan rondando, pero la mayoría serán exageraciones o mentiras armadas por gente ociosa. No te desgastes aclarando todo. La verdad siempre termina cayendo por su propio peso.
Cuida muchísimo accidentes, golpes y caídas porque andarás muy distraído o acelerado, sobre todo fuera de casa. No quieras hacer mil cosas al mismo tiempo porque podrías terminar lastimándote por andar pensando en la inmortalidad del cangrejo. También necesitas dormir mejor porque traes muchísimo cansancio mental y eso ya te está afectando hasta físicamente.
En la familia habrá momentos de unión y conversaciones importantes que te harán reflexionar muchísimo sobre lo que realmente vale la pena. Tú has cambiado demasiado en los últimos meses y aunque a veces sientas que nadie lo nota, por dentro te estás convirtiendo en una persona más fuerte y consciente de lo que merece.
Tus números de la suerte son el 06 y el 19, y tu color será el amarillo. Vienen días donde tendrás que elegir entre seguir cargando fantasmas del pasado o por fin darte permiso de vivir algo nuevo, más estable y mucho más feliz.
CÁNCER
En este 09 de mayo del 2026 vas a traer el corazón bien inquieto y la calentura más despierta que la conciencia de muchos. Hay posibilidades muy fuertes de que termines aflojando la cuerpa con una amistad o con alguien con quien llevabas tiempo jugando al “nomas amigos”. Y mira, la neta ya se veía venir porque la tensión entre ustedes ya parecía comal caliente. Eso sí, antes de dejarte llevar por el momento piensa bien si después no vas a terminar confundiendo placer con sentimientos, porque tú eres especialista en enamorarte de quien te da tantita atención y luego acabas sufriendo por cosas que ni tenían futuro.
También ya bájale dos rayitas a los antojos y ponte serio o seria con tu cuerpo porque traes el monumento medio abandonado. Ves la tempestad y ni te hincas. Tú sabes perfectamente que has estado comiendo por ansiedad, estrés o aburrimiento y luego andas renegando cuando la ropa ya no te cierra igual. No es nomás cuestión de verte bien, también es salud y energía. Necesitas activarte, moverte más y dejar de poner pretextos porque después quieres resultados mágicos sin hacer ni el mínimo esfuerzo. Si te aplicas desde ahorita, los cambios físicos que vienen serán bastante notorios y eso te devolverá mucha seguridad.
Viene una persona nueva a tu vida que te va a mover completito el tapete. Puede ser alguien un poco menor que tú o con una energía mucho más fresca y atrevida. Esa persona llegará a revolucionarte emociones, pensamientos y hasta las hormonas porque habrá muchísima química. Vas a sentirte deseado o deseada como hace mucho no pasaba, y eso te ayudará a recuperar autoestima. Pero aguas, porque mientras algo nuevo se acomoda, también vas a sentir ganas de buscar a alguien del pasado. Y mira, ahí vas otra vez de necio o necia queriendo regresar a donde ya te mintieron, ya te fallaron y ya te hicieron llorar. Tú tienes una maña horrible de extrañar personas cuando te sientes solo o sola, aunque sepas perfectamente que no te convenían.
No busques venganzas ni pierdas tiempo queriendo demostrarle nada a nadie. Lo que hicieron contigo tarde o temprano se les regresará solito. Aprende a dejar todo en manos de Dios y del karma, porque mientras tú sigas alimentando corajes y resentimientos, quien termina cargando con esa energía pesada eres tú. Ya suelta, sana y enfócate en construir algo mejor para tu vida.
Se marcan cambios importantes en tu físico o imagen personal. Hay posibilidad de tratamientos, arreglitos, cirugía o simplemente un cambio de look que te hará sentir mucho más atractivo o atractiva. Hazlo por ti y no para impresionar gente, porque cuando empiezas a verte con amor, hasta la energía te cambia. Eso sí, cuidado con las envidias porque andarás llamando muchísimo la atención y no faltarán vecinos o personas cercanas que te echarán ojo pesado o malas vibras. Protégete espiritualmente y no cuentes todos tus planes.
En el amor vienen momentos intensos y bastante importantes. Si tienes pareja, la relación comenzará a tomar forma y estabilidad. Habrá conversaciones serias sobre futuro, proyectos o cambios importantes. Y si estás soltero o soltera, podrían llegar amores muy fuertes que te harán volver a creer en lo bonito. Solo deja de sabotearte pensando que todo terminará mal antes de empezar.
También se marca un viaje inesperado y la posibilidad de iniciar un proyecto con amistad o pareja que podría dejarte muy buenos resultados económicos más adelante. Tú tienes ideas muy buenas, pero necesitas confiar más en tu capacidad y dejar de esperar aprobación ajena.
Mucho cuidado con un ex amor porque volverá a aparecer nomás para darte dolores de cabeza, confusión y hasta problemas innecesarios. Esa persona sigue sin superar que ya no tiene el mismo control sobre ti y podría intentar manipularte otra vez. No caigas donde ya sufriste.
Tus números de la suerte son el 03 y el 24, y tu color será el plateado. Vienen días donde aprenderás que cuando empiezas a ponerte primero a ti y a tu paz mental, la vida comienza a acomodarte personas y oportunidades mucho más bonitas.