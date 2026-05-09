Pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas para este sábado 9 de mayo

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este sábado 9 de mayo. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio habrá más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 44%.

La presión atmosférica media será de 1007.5 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:46 h y el crepúsculo será a las 20:15 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 95 grados Fahrenheit (20 y 35 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo posee un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

A lo largo del verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y no salir a la calle durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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