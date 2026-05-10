Comienza en Tenerife, España, la operación para evacuar el crucero afectado por el hantavirus

Casi un mes después de que el primer pasajero muriera de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, la embarcación ha fondeado por fin en aguas de Tenerife, en las islas Canarias, España.

Intensos preparativos se desarrollaban para recibir al barco en el puerto de Granadilla y ayudar a más de 100 personas a desembarcar para ser repatriadas.

Los equipos sanitarios ya han entrado en el crucero para evaluar a los pasajeros asintomáticos, que serán trasladados al aeropuerto y de ahí a sus respectivos países. Está previsto que los primeros en desembarcar sean los pasajeros con nacionalidad española y que la operación de repatriación concluya el lunes por la tarde.

El Hondius llegó a la zona antes del amanecer (hora local), pero no se le permite alcanzar la costa: se le impuso un perímetro de seguridad de una milla náutica alrededor del barco. La razón para que el buque continúe en el mar es la de garantizar su aislamiento.

Getty Images: En el crucero MV Hondius fallecieron tres pasajeros por hantavirus y se han notificado ocho casos más.

La compleja operación para evitar que se propague la rara cepa andina de este virus ha sido descrita por la ministra de Sanidad de España como “sin precedentes”.

En ella participan 23 países y ha sido planificada meticulosamente para maximizar la seguridad y responder a las preocupaciones de los habitantes descontentos.

Entre ellos está el presidente del gobierno de Canarias, quien dice que no estará tranquilo hasta que todos los pasajeros y la tripulación se hayan marchado.

Grandes medidas de seguridad

“El riesgo de contagio para la población general es bajo”, reiteró este sábado la ministra de Sanidad, Mónica García.

“Creemos que el alarmismo, la desinformación y la confusión son contrarios a los principios básicos de la preservación de la salud pública”, añadió.

Las medidas de seguridad en el puerto, una instalación industrial en el sur de Tenerife, aumentaron de manera notable este sábado.

La policía militar y los equipos de respuesta ante desastres de España han instalado grandes carpas de recepción y el acceso al frente marítimo está restringido.

Getty Images: Los equipos sanitarios que atienden a los pasajeros del barco llevan equipos de protección.

BBC:

Luego, las personas se dividirán en grupos por nacionalidad y serán trasladadas a la costa en pequeñas embarcaciones.

Para entonces, aviones fletados deberían estar en la pista del aeropuerto local, listos para repatriarlos.

Más temprano el sábado, el ministro del Interior dijo que Reino Unido, Estados Unidos y varios Estados miembros de la Unión Europea estaban enviando aviones.

También habrá aeronaves equipadas médicamente en espera, en caso de que alguien necesite ser llevado a aislamiento.

Por lo demás, los ciudadanos españoles serán trasladados en avión a Madrid, donde afrontarán una cuarentena obligatoria en el hospital militar Gómez Ulla.

Un aislamiento completo sería agotador —el virus tiene un período de incubación de hasta nueve semanas— y no está claro cuánto tiempo estarán en cuarentena las personas en España o en otros lugares.

El trauma latente de la covid

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que se encuentra en Tenerife para supervisar el desembarco, ha elogiado a las autoridades por su “respuesta sólida y eficaz” a este brote.

La aparición del virus en el barco se ha vinculado a un vertedero en el extremo sur de Argentina, popular entre los observadores de aves.

El virus es transportado allí por roedores y es raro que se transmita entre personas, pero tres pasajeros del crucero murieron.

Por ello, el jefe de la OMS ha instado a los españoles nerviosos a confiar en quienes están a cargo de la evacuación.

“Su preocupación es legítima, por la experiencia de la covid: ese trauma sigue en nuestra mente”, reconoció.

Sin embargo, añadió que el riesgo de un contagio más amplio ahora es bajo “por la forma en que funciona el virus y por la manera en que el gobierno español se ha preparado para evitar cualquier problema”.

BBC: La jefa de cuidados intensivos, la doctora Mar Martin, junto a una cama de cuidados intensivos en el hospital de Candelaria.

BBC: Mascarillas grises esperan en la unidad de aislamiento.

Decenas de especialistas en cuidados intensivos están en alerta en el hospital de Candelaria, en Tenerife, por si alguien del Hondius enfermara gravemente durante el traslado.

Una estricta instalación de aislamiento cuenta con una cama totalmente equipada para tratar enfermedades infecciosas, con kit de pruebas y un respirador.

“Estamos absolutamente preparados”, me dijo la jefa de cuidados intensivos, Mar Martin, en la unidad donde ya hay grandes cantidades de trajes de protección, mascarillas y guantes apilados para el personal.

“Nunca hemos visto [hantavirus] antes, pero es un virus, con algunas complicaciones, como los que manejamos todos los días. Estamos completamente capacitados para eso”, aseguró.

Hubo cierto enojo aquí cuando la gente se enteró de que el Hondius estaba siendo desviado a su isla.

El viernes, un grupo de trabajadores portuarios se reunió frente al parlamento local en una ruidosa protesta, preocupados de que las medidas de seguridad no fueran lo suficientemente fuertes.

Ahora hay más claridad —y calma—.

Sin pánico

“El virus es peligroso, por supuesto. Pero dicen que hay que tener un contacto muy estrecho para contagiarse”, me dijo Jennifer, que paseaba con su hijo en Santa Cruz, la capital de Tenerife.

“Si somos cuidadosos, esperamos que no sea demasiado grave”, expresó.

Otros se mostraron molestos porque Madrid hubiera decidido enviar el Hondius aquí: una preocupación política, más que médica.

Algunos recordaron cómo los funcionarios también habían emitido mensajes tranquilizadores sobre la covid, antes de que la pandemia se afianzara.

Pero no hay sensación de pánico aquí.

“Si no vienen aquí desde el barco, entonces estamos bien”, me dijo Esteban.

“Si las medidas son adecuadas, entonces no creo que la gente aquí esté preocupada”, coincidió su pareja, Isabel.

No todos desembarcarán del Hondius en Tenerife: unos 30 miembros de la tripulación permanecerán a bordo para llevar el crucero de regreso a Países Bajos.

Aunque para la mayoría, por fin hay una luz al final del túnel tras semanas de miedo e incertidumbre en el mar.

Ahora llegan las largas semanas de cuarentena.

BBC:

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