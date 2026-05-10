Hailey Bieber celebra su segundo Día de la Madre con una emotiva foto junto a su hijo Jack Blues

Todo indica que Hailey Bieber vivió un Día de la Madre muy especial. Este domingo 10 de mayo, la modelo de 29 años celebró por segunda vez esta fecha junto a su hijo Jack Blues, de 20 meses, fruto de su matrimonio con el cantante Justin Bieber.

La fundadora de la marca de skincare y maquillaje Rhode compartió en sus historias de Instagram una íntima selfie en blanco y negro abrazando a su pequeño. “Me encanta ser tu mamá”, escribió Hailey junto a la conmovedora imagen, que rápidamente se llenó de mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

Hailey Bieber a través de sus historias de Instagram. Crédito: Instagram Hailey Bieber.

Un año de grandes cambios

La tierna publicación llega apenas unos días después de que Hailey concediera una sincera entrevista a la revista Time el 6 de mayo, en la que habló abiertamente sobre dos de los eventos más transformadores de su vida: convertirse en madre y vender su empresa a elf Beauty, todo en el mismo año.

“Fueron muchos cambios a la vez”, reconoció.

"Convertirme en madre es, hasta ahora, el mayor cambio que he experimentado en mi vida. Creo que muchas mujeres probablemente coincidirían en que el mayor cambio de identidad que se experimenta en la vida es convertirse en madre". Hailey Bieber

La modelo y empresaria dio la bienvenida a Jack en agosto de 2024, y solo unos meses después, en mayo de 2025, concretó la venta de su exitosa compañía por mil millones de dólares.

Miedos y deseos de futuro

En una entrevista previa con la revista Interview el mes pasado, Hailey confesó cuál es su mayor preocupación diaria como madre: “En qué tipo de mundo está creciendo mi hijo. Esa es probablemente la mayor preocupación que tengo como madre”, admitió.

“El mundo en el que está creciendo es muy, muy aterrador y me siento muy desolada al pensar en el futuro, viendo cómo van las cosas”, continuó. “Pero solo tengo que cerrar los ojos y tener fe. Mientras crezca en un ambiente hogareño lleno de amor y belleza, eso es todo lo que puedo esperar”.

A pesar de esos temores, Hailey cuando le preguntaron si deseaba ampliar su familia, respondió: “Definitivamente. Pero voy paso a paso. Algunos días quiero dos hijos. Otros días quiero cinco”.

Y reveló que siempre tuvo claro su destino: “Siempre he querido casarme, tener hijos y formar una familia desde muy joven”.

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