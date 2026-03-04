Hailey Bieber reveló que su embarazo fue una sorpresa

Hailey Bieber sorprendió a sus seguidores al revelar que su embarazo no fue planeado, sino un “milagro” médico. Durante una reciente participación en el podcast SHE MD, la fundadora de Rhode confesó que la llegada de su hijo Jack Blues, fruto de su matrimonio con el cantante Justin Bieber, fue una sorpresa absoluta debido a una condición genética conocida como útero septo.

Acompañada por su ginecóloga, la Dra. Thaïs Aliabadi, Hailey explicó que antes de concebir se le había diagnosticado un tabique uterino moderado, una pared de tejido que divide la cavidad del útero.

Según la especialista, esta condición afecta a entre el 1% y el 3% de las mujeres y conlleva riesgos significativos, incluyendo un 25% a 40% de probabilidades de aborto espontáneo y un alto riesgo de parto prematuro.

“La doctora me decía: ‘Tenemos que vigilar esto antes de que te embaraces, porque podría ser un problema. Quizás necesites una pequeña cirugía'”, recordó Hailey en la entrevista.

Ante la advertencia, la modelo decidió postergar la intervención al no tener planes inmediatos de maternidad. Sin embargo, poco después, llamó a su doctora con la noticia: estaba embarazada.

A pesar de los temores iniciales, Hailey mantuvo una actitud optimista. Afortunadamente, a medida que el bebé crecía, el tabique en su útero se expandió de forma natural, permitiendo que el embarazo llegara a término sin las complicaciones temidas.

El camino no estuvo exento de dificultades. Bieber también detalló que, tras 18 horas de labor de parto sin anestesia epidural, sufrió una hemorragia posparto que requirió atención médica inmediata.

Hoy, con Jack Blues ya en sus brazos, Hailey utiliza su plataforma para concienciar sobre la salud reproductiva, destacando la importancia de los controles médicos y la resiliencia ante diagnósticos inesperados.

