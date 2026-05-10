Niño de cinco años sufre graves heridas tras ser atropellado accidentalmente por su padre en Nebraska

Un niño identificado como Bridger Hughes, de cinco años, sufrió lesiones internas de gravedad luego de que su padre lo atropellara accidentalmente mientras sacaba un vehículo del garaje de la vivienda familiar en North Platte, Nebraska.

La policía local informó que el accidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del miércoles, cuando el padre del menor retrocedía con el automóvil sin percatarse de que el niño se encontraba escondido dentro de una caja de cartón ubicada detrás del vehículo, según el medio local KNOP.

Traslado de emergencia y estado delicado

El menor fue trasladado inicialmente a un centro médico local y posteriormente llevado en helicóptero al Children’s Hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Familiares indicaron que Bridger presenta lesiones internas severas en la parte superior del cuerpo y permanece bajo atención especializada mientras los médicos trabajan para estabilizarlo.

Los padres del niño, Caitlyn Walter y Udell Hughes, permanecen junto a él en Omaha durante el tratamiento.

A través de una campaña de recaudación de fondos organizada por familiares, se informó que la recuperación del menor será larga y compleja, mientras los gastos médicos y de permanencia fuera de casa continúan aumentando.

La familia señaló que enfrenta costos relacionados con alojamiento, alimentación, transporte y otros gastos derivados de la emergencia médica.

Llamados de apoyo y oración

Parientes y allegados han difundido mensajes de apoyo en redes sociales, donde describieron el hecho como un accidente devastador para toda la familia.

Familiares pidieron respeto y comprensión ante la tragedia, insistiendo en que se trató de un accidente doméstico.

“Son una buena familia. Los accidentes ocurren”, escribió una de las abuelas del menor al solicitar oraciones por la recuperación del niño y fortaleza para sus padres.

Hasta el momento, la policía de North Platte no ha informado sobre posibles cargos relacionados con el incidente.

Las autoridades continúan revisando las circunstancias del accidente mientras el menor permanece hospitalizado en condición delicada.

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