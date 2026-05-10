Starlink te regala 30 días de internet satelital y así puedes reclamarlo

Si llevas tiempo pensando en probar el internet satelital pero no te decides porque te parece caro o arriesgado, Starlink acaba de eliminar esa excusa. La empresa de SpaceX tiene activa una promoción que te permite usar su servicio de internet por 30 días completamente gratis, sin pagar la mensualidad y con la opción de devolver el equipo si no te convence. Sí, leíste bien: un mes entero de internet satelital sin gastar ni un dolar.

Y lo mejor de todo es que no se trata de una versión recortada ni de una conexión a medias. Durante esos 30 días tienes acceso al mismo nivel de velocidad, ancho de banda y soporte técnico que cualquier suscriptor habitual. Puedes hacer streaming en alta definición, videollamadas, descargar archivos pesados y conectar varios dispositivos al mismo tiempo, exactamente como si estuvieras pagando el plan completo.

Esta oferta es especialmente útil para quienes viven en zonas rurales o regiones donde el internet tradicional no llega, es inestable o simplemente resulta muy caro. Pero también le viene bien a empresas con operaciones temporales, familias que viajan frecuentemente o cualquiera que quiera comparar opciones antes de comprometerse con una suscripción a largo plazo.

Así se activa la prueba gratuita de Starlink paso a paso

El proceso es más sencillo de lo que parece y se hace completamente en línea. Aquí te explicamos cómo hacerlo sin complicaciones:

Primero, entra al sitio oficial de Starlink. Ve a www.starlink.com desde tu navegador y busca la sección que dice “Prueba de 30 días”. Suele estar visible en la página principal, así que no tendrás que buscar demasiado.

Segundo, verifica la cobertura en tu zona. Este es uno de los pasos más importantes. Escribe la dirección exacta donde planeas instalar el equipo para que el sistema confirme si el servicio está disponible en tu área. La oferta depende de la red satelital disponible en tu región, así que conviene comprobarlo antes de ilusionarte.

Tercero, solicita el kit. Una vez confirmada la cobertura, haz clic en “Pedir ahora” y completa el formulario con tus datos para crear una cuenta y formalizar la solicitud.

Cuarto, lee bien los términos y condiciones. No es el paso más emocionante, pero sí el más importante para no llevarte sorpresas. Las condiciones de la prueba gratuita y la política de devolución pueden variar según el país o la región.

Cuando llegue el kit, prepara el espacio de instalación con anticipación. El equipo necesita una vista despejada del cielo para recibir bien la señal satelital, sin árboles ni edificios que obstruyan.

Qué puedes hacer con Starlink durante ese mes gratis

Aquí es donde la cosa se pone interesante. La prueba no tiene límite de datos, así que puedes exprimir la conexión sin restricciones durante los 30 días. Algunas cosas que puedes probar:

Navegar por internet sin tope de consumo

Hacer videollamadas de trabajo o personales sin cortes

Ver películas y series en plataformas de streaming en alta definición

Conectar múltiples dispositivos simultáneamente, desde laptops hasta teléfonos y tablets

Probar la estabilidad de la señal en diferentes horarios del día para saber cómo se comporta en horas pico

Ese último punto es clave. No uses la conexión solo en condiciones ideales. Prueba durante la mañana, la tarde y la noche, en días nublados y despejados, con varios dispositivos conectados a la vez. Así obtienes una imagen real de lo que Starlink puede ofrecerte en tu caso particular.

Qué pasa si decides no quedarte con el servicio

Esta es la parte que más tranquiliza a los usuarios indecisos. Si al terminar los 30 días el servicio no cumple tus expectativas, puedes devolver el equipo y no te cobran nada. Starlink reembolsa tanto el costo del hardware como el del primer mes, y tienes un plazo de entre 10 y 15 días hábiles para recibir ese dinero de vuelta.

El proceso de devolución también es sencillo. Ingresas a tu cuenta en el sitio oficial, vas a la sección de “Suscripciones”, seleccionas el servicio que quieres devolver y sigues los pasos indicados. Recibirás una etiqueta de devolución por correo electrónico y solo tienes que llevar el paquete al punto de transporte que aparezca en esa etiqueta.

Es importante guardar el hardware con todos sus componentes originales para que la devolución sea aceptada sin problemas. Así que desde el primer día, cuida la caja y los accesorios que vengan incluidos.

Más allá de esta promoción, vale la pena saber que SpaceX está desarrollando Starlink Direct to Cell, una tecnología que permitirá enviar mensajes, hacer llamadas y usar datos móviles directamente desde los satélites, sin necesidad de antenas terrestres. Esto significa que el ecosistema de Starlink seguirá creciendo, y quienes entren ahora podrán ser parte de esa evolución desde el principio.

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