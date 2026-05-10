“Te amo, papá”: las últimas palabras de excursionista asesinado por un oso en Montana

La muerte de Anthony Pollio, un excursionista de 33 años oriundo de Florida, ha conmocionado a familiares y autoridades luego de que fuera hallado sin vida en Glacier National Park, en Montana, tras un presunto ataque de oso durante una caminata en solitario.

El hombre había desaparecido mientras hacía un viaje de dos semanas junto a un amigo. Su cuerpo fue encontrado el miércoles a unos 50 pies de un sendero montañoso, según informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

“Te amo, papá”: el último mensaje de Anthony Pollio

El padre de la víctima, Arthur Pollio, relató a medios que recibió un último mensaje de voz de su hijo mientras este recorría el sendero Mountain Brown Trail.

Según contó, Anthony sonaba agotado por la caminata, pero emocionado por la experiencia. Antes de despedirse, le dijo cuánto lo quería.

“Me dijo: ‘Papá, estoy subiendo una montaña. Esto es salvaje’. Después agregó: ‘Te amo, papá’”, declaró Arthur Pollio a NBC6.

Ese fue el último contacto que mantuvieron.



El Servicio de Parques Nacionales inició la búsqueda el 4 de mayo, luego de que la familia reportara que no tenían noticias del excursionista.

Equipos de rescate localizaron algunos objetos personales de Pollio en una zona densamente boscosa antes de encontrar el cuerpo.

Las autoridades señalaron que las heridas eran “consistentes con un encuentro con un oso” y precisaron que la investigación continúa abierta.

“Las evidencias sugieren que se trató de un encuentro sorpresa”, indicó el organismo en un comunicado.

El tramo del sendero donde ocurrió el hecho fue cerrado temporalmente mientras especialistas monitorean el comportamiento de la fauna salvaje en el área.

La familia cree que intentó defenderse

Los familiares de Pollio sospechan que el excursionista pudo haberse encontrado con un oso grizzly mientras caminaba hacia una torre de observación para contemplar el atardecer.

Su padre considera que Anthony probablemente utilizó gas pimienta para osos antes de intentar escapar. “Creo que el oso lo persiguió y lo atacó”, afirmó Arthur Pollio.

El hermano de la víctima, Nicholas Pollio, explicó que la caminata no parecía peligrosa y que Anthony tenía experiencia en actividades al aire libre.



Anthony Pollio residía en Sebring y trabajaba como asesor de servicio en McKibben Powersports. Además, colaboraba como diácono en su iglesia local. Graduado de la University of Central Florida en el área de hospitalidad, era aficionado a los deportes acuáticos, los vehículos todoterreno y los viajes a parques nacionales.

“Vivió más experiencias en 33 años que muchas personas en toda una vida”, expresó su padre.

Según reportes citados por medios locales, esta sería la primera muerte causada por un ataque de oso en Montana desde 1998.

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