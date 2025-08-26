Bombero muere en Montana mientras incendios forestales azotan el oeste de EE. UU.

Un bombero murió el domingo mientras combatía el incendio Bivens Creek en el suroeste de Montana, confirmaron las autoridades el lunes. El trabajador de emergencias, cuyo nombre no fue revelado de inmediato, sufrió una emergencia cardíaca mientras colaboraba en las labores de extinción.

Aunque recibió asistencia médica en el lugar por parte de un paramédico de línea, los intentos de reanimación resultaron infructuosos, informó el Servicio Forestal de Estados Unidos en un comunicado.

El gobernador de Montana, Greg Gianforte, expresó sus condolencias y describió al fallecido como un “héroe caído”, subrayando el sacrificio de quienes arriesgan sus vidas en la primera línea de los incendios forestales.

El bombero formaba parte de los más de 740 efectivos desplegados contra el incendio de Bivens Creek, que arde sin control a unos 24 kilómetros al noroeste de Virginia City. El fuego, que comenzó el 13 de agosto, ya ha consumido más de 2,240 acres y permanecía en 0 % de contención al inicio de la semana.

Oregón: avance del incendio Flat

Mientras tanto, en el centro de Oregón, el incendio Flat continúa siendo una amenaza de gran magnitud. El fuego, que comenzó el jueves cerca de la localidad de Sisters, ha devastado cerca de 9,900 hectáreas, destruyendo al menos 10 estructuras, incluidas cuatro viviendas, según la Oficina del Sheriff del Condado de Deschutes.

Hasta 3,000 hogares permanecen bajo riesgo, y se han emitido órdenes de evacuación obligatoria para alrededor de 1,000 viviendas. A pesar de las difíciles condiciones, los equipos de emergencia lograron incrementar la contención del incendio del 0% al 5% durante la noche del domingo al lunes.

Más de 800 bomberos combaten las llamas en medio de alertas de bandera roja y temperaturas que alcanzan los 32 °C, acompañadas de ráfagas de viento que complican el trabajo en terreno accidentado.

Eric Perkins, jefe de operaciones, aseguró en un mensaje en video que, aunque se registró un crecimiento en los extremos norte y oeste del incendio, se ha logrado mantener la propagación relativamente controlada.

California: el incendio Pickett amenaza el Valle de Napa

En el norte de California, el incendio Pickett continúa expandiéndose en la reconocida región vinícola del Valle de Napa. El fuego, que se desató el jueves cerca de Calistoga, ha consumido más de 6,800 acres y mantiene bajo amenaza a más de 600 estructuras, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

Aunque no se han reportado viviendas destruidas, las autoridades han ordenado evacuaciones obligatorias en varias comunidades cercanas. Más de 2,000 bomberos, apoyados por al menos 10 helicópteros, trabajan día y noche para reforzar líneas de contención, que han aumentado del 11% al 13% en las últimas horas.

El incendio se propaga alimentado por maleza seca, pastizales y árboles muertos, lo que genera altas intensidades de fuego y riesgos adicionales en un terreno empinado y difícil.

La zona afectada se encuentra en el mismo corredor que fue devastado en 2020 por el incendio Glass, lo que ha permitido a los equipos de emergencia aplicar experiencia previa en la estrategia de combate.

Una costa oeste bajo presión climática

Los tres incendios se producen en un contexto de ola de calor que sofoca a gran parte de la costa oeste de Estados Unidos, incrementando el riesgo de propagación de fuegos.

En el sur de California, las autoridades han emitido advertencias de bandera roja para las montañas situadas al norte de Los Ángeles y Santa Bárbara, donde la combinación de altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos ha elevado el nivel de alerta.

Con miles de viviendas amenazadas en Oregón y California, y fuegos aún fuera de control en varios estados, las autoridades advierten que las próximas semanas serán críticas en la lucha contra los incendios forestales que azotan el oeste del país.

Sigue leyendo:

· Recursos desplegados en California para combatir incendios forestales

· Ola de calor en el sur de California eleva peligro de incendios

· Incendio King consume 490 acres en Los Ángeles: alertas de evacuación activadas