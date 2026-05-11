Clima de hoy en Houston para este lunes 11 de mayo

El clima en Houston, Texas, para este lunes 11 de mayo tendrá nubes y claros en el cielo. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 5 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:31 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:05 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, tiene una serie de particularidades que lo convierten en un lugar muy especial. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Eso sí, también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La media de temperatura en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. Concretamente, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que sabemos puede dañar a las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

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