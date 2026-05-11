Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Prepárate porque este 11 de mayo del 2026 vienes con una energía bien perra y una seguridad que ni tú mismo o misma te la vas a creer. Vas a comenzar a invertir más en tu imagen, en tu cuerpazo, en tu manera de vestir y hasta en cómo te peinas, y aunque digas que lo haces “por ti”, también sabes perfectamente que te encanta dejar con el hocico abierto a más de uno que antes ni te pelaba. Lo mejor de todo es que ahora sí empezarás a llamar la atención de personas que antes te ignoraban o te traían de adorno, porque cuando uno se siente chingón por dentro se nota por fuera y tú vas a andar irradiando seguridad hasta caminando por las tortillas.
Eso sí, no te emociones de más porque también se ven pérdidas materiales y descuidos bien tontos. Cuida cartera, celular, llaves y hasta documentos porque vas a andar bien distraído o distraída pensando en otras cosas y el universo te puede dar un jalón de orejas. No prestes dinero en estos días porque te lo van a devolver el día del nunca jamás. Y aguas con andar gastando nomás por impresionar gente, porque luego terminas comiendo maruchan toda la semana nomás por querer aparentar vida de rico en redes sociales.
En el amor vienes peligrosísimo o peligrosísima. Se marca una aventura de esas que empiezan con “nomás vamos por un café” y terminan encamados viendo el techo y preguntándose “¿y ahora qué sigue?”. Hay mucha atracción con una amistad reciente y aunque al principio pensarás que es puro juego y calentura, cuidado porque uno nunca sabe cuándo el corazón se mete donde no lo invitaron. No prometas cosas que no sabes si vas a cumplir porque luego terminas ilusionando gente y haciéndote el o la desaparecida.
Tu problema más grande en estos días será esa lengua filosa que cargas. Mira, una cosa es decir verdades y otra muy distinta andar aventando veneno como aspersor de fumigación. Vas a traer el carácter pesado y cualquier cosita te va a prender como cerillo. Si no aprendes a medir tus palabras, podrías terminar peleado o peleada con alguien importante. Recuerda que no toda la gente aguanta tu humor ácido ni tus comentarios de “yo solo digo la verdad”. A veces calladito o calladita te ves más bonito, aunque te cueste un chingo quedarte con las ganas de contestar.
También vienen regresos incómodos del pasado. Una persona que según ya estaba enterrada y hasta con misa de cuerpo presente podría reaparecer para mover emociones, reclamarte cosas o simplemente venir a fregarte la existencia porque hay gente que cuando ve que uno ya está tranquilo siente la necesidad de regresar a hacer ruido. No abras puertas que ya te costó mucho cerrar, porque luego terminas otra vez llorando, stalkeando y escuchando canciones de despecho a las dos de la mañana mientras tragas cereal directo de la caja.
Sin embargo, también llegan soluciones y claridad. Vas a empezar a entender por qué ciertas cosas no se dieron antes y te caerán varios veintes que te harán madurar muchísimo. Este mayo viene con cambios importantes para ti y aunque al inicio te den miedo, terminarán acomodándote donde realmente debes estar. Se ve crecimiento en proyectos personales y una oportunidad que podría ayudarte muchísimo en lo económico si dejas la flojera y te aplicas de verdad.
No te detengas por miedo ni por comentarios de gente frustrada que ni hace nada por su vida. Tú naciste para brillar, pero a veces se te olvida y te conformas con migajas. Este es momento de pensar más en ti, de consentirte, de cerrar ciclos y de ir por todo eso que mueve tu mundo. Ya deja de esperar aprobación de los demás, porque mientras tú dudas, alguien más ya se está atreviendo. Y recuerda algo muy importante: quien te quiera en su vida lo va demostrar con hechos, no con mensajes bonitos cada que se siente solo o sola.
Tus números de la suerte son el 09, 18 y 27. Tu color será el dorado, que atraerá poder, seguridad y hartas miradas encima de ti.
VIRGO
Ya bájale dos rayitas a esa costumbre de estarte quejando del amor como si fueras protagonista de novela de las nueve. Este 11 de mayo del 2026 viene a enseñarte que no todas las personas llegan para quedarse, pero sí para dejarte una lección, aunque a veces esa lección venga disfrazada de cachetada emocional. Tú eres de los signos que se entrega bonito, que cuando quiere, quiere de verdad, pero también eres experto o experta en hacerte historias en la cabeza y esperar más de la cuenta. Luego terminas decepcionado o decepcionada porque la otra persona no resultó ser lo que imaginabas. Pues claro, criatura, si les inventas cualidades que ni tienen.
El amor para ti no está cerrado, pero sí viene con examen sorpresa. Tendrás que aprender a elegir mejor y dejar de andar recogiendo corazones rotos pensando que tú los vas a reparar. No eres taller mecánico emocional de nadie. Ya es momento de poner límites y entender que no todo mundo merece entrar a tu vida nomás porque te habló bonito o te mandó un “buenos días” con corazoncito. Vienen oportunidades de conocer personas nuevas, pero tendrás que aprender a no engancharte tan rápido ni entregar todo desde el primer momento porque luego terminas llorando más que actriz de telenovela vieja.
Hay noches en las que no vas a poder dormir bien. Traerás el pensamiento a todo lo que da y el estrés podría pegarte fuerte con dolores de cabeza, migrañas, cansancio y una ansiedad que te hará sentir que el mundo te pesa encima. Necesitas darte un respiro porque has cargado demasiadas responsabilidades y problemas que ni siquiera te corresponden. Aprende a descansar sin sentir culpa, porque últimamente hasta acostado o acostada estás pensando qué falta por resolver. Tu mente no ha tenido vacaciones desde hace mucho tiempo y eso ya te está pasando factura.
Cuídate muchísimo de golpes, caídas y accidentes tontos. Vas a andar bien distraído o distraída, pensando en mil cosas al mismo tiempo, y eso podría ocasionarte desde un tropezón hasta un fregadazo más fuerte. También ten cuidado manejando o cruzando calles porque traerás la cabeza en otro planeta. No es momento de andar acelerado ni con prisas porque cuando haces las cosas a las carreras todo te sale chueco.
En cuestiones de amistades y gente nueva, ponte bien vivo o viva. Hay personas acercándose con sonrisita falsa y mucha amabilidad, pero por dentro traen más veneno que licuado de alacrán. No cuentes tus planes, tus ingresos ni tus problemas a cualquiera porque después terminan usando todo eso en tu contra. Se vienen chismes fuertes donde van a querer embarrarte en situaciones que ni al caso contigo, pero recuerda que la gente mediocre siempre necesita hablar de quien sí está haciendo algo con su vida. Tú tranquilo o tranquila, deja que ladren, mientras tú sigues avanzando.
Los viajes inesperados no se ven muy favorables ahorita. Si puedes posponer salidas o revisar bien planes antes de moverte, hazlo. Hay retrasos, gastos innecesarios o malas experiencias marcadas, sobre todo si viajas con personas conflictivas o que siempre terminan haciendo dramas por todo. También hay probabilidades de perder objetos o dinero en trayectos, así que ponte abusado o abusada con tus pertenencias.
La buena noticia es que en lo económico por fin comenzarás a respirar un poco más tranquilo. Después de semanas o meses sintiendo que el dinero se te iba como agua entre las manos, empezarás a ver una mejoría. Se acomodan pagos, llega una entrada extra o encuentras una manera de generar más ingresos. Eso sí, no te emociones gastando en tonterías nomás porque “te lo mereces”, porque luego andas llorando a mitad de quincena viendo precios y tragando puro huevo con tortilla.
Hay cambios importantes en tu manera de ver la vida. Vas a comenzar a darte cuenta de quién sí suma y quién nomás está ocupando espacio. Y aunque te cueste trabajo aceptar ciertas verdades, este mes te ayudará a abrir los ojos y dejar de idealizar personas. Aprende a elegirte primero, Virgo, porque siempre quieres salvar a todos mientras tú te estás cayendo en pedazos por dentro.
Tus números de la suerte son el 05, 14 y 31. Tu color será el verde olivo, que atraerá estabilidad, claridad mental y protección contra envidias y malas vibras.
LIBRA
Este 11 de mayo del 2026 viene a sacudirte la vida para que por fin entiendas que ya no estás para andar jugando a la ruleta rusa con tus emociones ni con tus decisiones. Ya pasaste por situaciones complicadas, decepciones, traiciones y hasta por momentos donde sentías que el mundo entero estaba en tu contra, pero todo eso tenía una razón: enseñarte a no volver a tropezar con la misma piedra toda mugrosa que tantas veces te dejó llorando y preguntándote “¿por qué siempre me pasa a mí?”. Pues porque a veces no aprendes, mi ciela, y ahí vas otra vez de necio o necia creyendo en gente que ni se quiere sola.
Es momento de irte por lo seguro y dejar de apostar por personas o situaciones que desde el principio se ven más falsas que billete de treinta pesos. Tu intuición no falla, el problema es que muchas veces la ignoras por no querer aceptar la realidad. Este mes aprenderás que hay decisiones que duelen, pero también liberan. Y aunque te cueste trabajo, tendrás que poner límites y comenzar a pensar más en tu paz mental antes que en quedar bien con todo el mundo.
Se marca preocupación por un miembro de tu familia que podría pasar por una situación complicada o algún accidente que moverá emociones dentro de casa. No será momento de pelear ni de sacar viejos reclamos, al contrario, necesitarás mantenerte fuerte y apoyar en lo que puedas. A veces la vida da sustos nomás para recordarnos que debemos valorar más a quienes sí están ahí.
En cuestiones de dinero, aguas con los gastos innecesarios porque traes una energía bien gastalona. Vas a querer comprarte hasta lo que no necesitas nomás porque “te lo mereces” o porque viste una oferta disque irresistible. No caigas en esas trampas porque después andas haciendo cuentas mentales en la fila del súper a ver si te alcanza. También se ven inversiones o propuestas laborales interesantes, pero necesitarás analizar todo muy bien antes de firmar o aceptar cualquier cosa. No te vayas con la primera impresión porque no todo lo que brilla es oro, y hay personas que saben vender humo muy bonito.
En el amor andarás más selectivo o selectiva y ya era hora. Después de tantas decepciones entendiste que no puedes seguir regalando tu tiempo ni tu energía a gente que solo aparece cuando se siente sola. Se aproxima una persona que podría mover mucho tus emociones, pero esta vez tendrás que actuar con inteligencia y no aventarte de cabeza como siempre. Aprende a observar más y hablar menos, porque luego te emocionas y terminas contando hasta lo que tragaste en la mañana.
También vienen cambios importantes en tu autoestima. Habrá momentos donde ciertas críticas o comentarios podrían hacerte sentir menos o inseguro de tu físico, tu manera de ser o tus capacidades. No permitas que nadie te haga sentir chiquito o chiquita nomás porque ellos tienen complejos que ni terapia les quita. Tú tienes muchísimo valor, pero a veces se te olvida y buscas aprobación donde no debes. Este mayo viene a enseñarte a creer más en ti y dejar de mendigar cariño, atención o reconocimiento.
Los viajes inesperados salen bastante favorables. Se ven salidas, reuniones o convivios que terminarán siendo mucho mejores de lo que imaginabas. Incluso podrías conocer personas importantes para tu futuro o simplemente desconectarte un poco del estrés que traías cargando. Necesitabas salir de la rutina porque últimamente tu mente parecía licuadora descompuesta dando vueltas todo el día.
En lo laboral hay movimientos que podrían incomodarte. Tal vez cambios de puesto, chismes o personas metiendo mano donde no deberían. Ten cuidado con amistades dentro del trabajo porque no todas celebran tus logros; algunas hasta rezan para que te vaya mal nomás por envidia. No confíes demasiado ni cuentes tus planes antes de tiempo.
Y recuerda algo, Libra: la gente solo llega hasta donde tú lo permites. Si sigues dejando que te humillen, te manipulen o te hablen feo, seguirán haciéndolo. Ya es momento de sacar carácter y enseñarle al mundo que detrás de esa sonrisa bonita también existe alguien que sabe poner límites y mandar a la fregada cuando es necesario.
Tus números de la suerte son el 10, 21 y 33. Tu color será el azul marino, que atraerá protección, claridad y estabilidad emocional.
ESCORPIÓN
Prepárate porque este 11 de mayo del 2026 vienes más intenso o intensa que nunca, y mira que eso en ti ya es decir bastante. Tu energía estará bien cargada y cualquier comentario, chisme o situación podría ponerte de malas más rápido que señora cuando le cambian la novela. Una amistad llegará con noticias o rumores que al principio te costará muchísimo creer porque involucrarán a personas cercanas o situaciones que jamás imaginaste. Pero aunque quieras hacerte el fuerte o la indiferente, en el fondo algo dentro de ti te dirá que sí hay verdad en todo eso. Aquí el consejo es sencillo: no actúes por impulso ni vayas a explotar luego luego porque podrías terminar diciendo cosas de las que después te arrepientas.
Últimamente la vida te ha estado enseñando a fregadazos que no puedes controlar todo ni salvar a todo el mundo. Hay heridas que todavía cargas y aunque aparentas que ya superaste muchas cosas, sigues guardando corajes, decepciones y palabras atoradas. Este mes viene a enseñarte a soltar poquito a poquito todo eso que te pesa. No tengas miedo de enfrentar lo que sientes ni de aceptar cuando algo ya no da para más. Tú eres fuerte, pero también te cansas, aunque nunca lo quieras admitir.
Se aproximan días de muchísima paz y estabilidad emocional, pero eso sí, dependerá mucho de las decisiones que tomes. Si sigues aferrado o aferrada a personas tóxicas, relaciones confusas o amistades que nomás te buscan cuando necesitan algo, entonces seguirás sintiéndote drenado o drenada. Es momento de hacer limpieza emocional y dejar espacio para gente que sí sume bonito a tu vida.
En cuestiones de amor vienes con una energía bien peligrosa. Los amores de una noche estarán a la orden del día y una salida casual podría terminar en pasión desenfrenada, de esas donde primero dices “ni al caso” y después ya andas buscando pretextos para volver a verlo o verla. Eso sí, ten cuidado de no confundir calentura con amor porque luego te encariñas rapidísimo aunque te hagas el frío o la fría. También hay posibilidades de reencontrarte con alguien del pasado que todavía mueve fibras sensibles en ti.
Cuídate muchísimo de golpes o caídas porque andarás bien distraído o distraída. Hay riesgo de accidentes pequeños, sobre todo al salir de casa o manejar con prisas. No quieras hacer todo corriendo porque el universo te puede acomodar un fregadazo para que aprendas a bajar el ritmo. También las enfermedades respiratorias estarán bien marcadas, así que abrígate, toma agua y deja de hacerte el invencible porque luego terminas enfermo y ni quien te aguante de lo dramático o dramática.
Cambios importantes en tu imagen y guardarropa vienen con todo. Vas a querer renovar tu estilo, comprarte ropa nueva o simplemente verte más atractivo o atractiva. Y qué bueno, porque ya necesitabas consentirte un poco después de tantas preocupaciones. Esa nueva imagen no solo te hará lucir más perrón o perrona, también te ayudará a recuperar seguridad en ti mismo o misma.
En lo económico las cosas comienzan a acomodarse. Tal vez no te harás millonario de la noche a la mañana, pero sí empezarás a ver estabilidad y oportunidades para mejorar ingresos. Solo evita prestar dinero porque luego terminas cobrando más que cobrador de Elektra y la gente todavía se enoja.
No permitas que nadie se interponga entre tú y tu felicidad. Mucha gente opina de tu vida sin saber ni la mitad de lo que has pasado. Tú sigue adelante, aunque les arda. Hay sueños y proyectos que comenzarán a tomar forma si dejas de sabotearte con miedo y dudas. Recuerda que cuando Escorpión decide renacer, no hay quien lo detenga.
Tus números de la suerte son el 07, 19 y 40. Tu color será el negro, que atraerá poder, magnetismo y protección contra malas energías y gente envidiosa.
PISCIS
Este 11 de mayo del 2026 vienes más sensible que canción de despecho con lluvia de fondo, y aunque quieras hacerte el fuerte o la fuerte, cualquier cosita te va a mover el tapete emocional. Tú eres de los signos que ama bonito, que se entrega de más y que muchas veces termina cargando problemas que ni son suyos nomás por querer salvar a todo mundo. Pero ya va siendo hora de que entiendas que no puedes seguir viviendo para resolverle la vida a los demás mientras la tuya parece cuarto de triques emocional.
Si tienes pareja, aguas porque vienen pleitos, malos entendidos y discusiones que podrían salirse de control si sigues reaccionando desde el coraje o el orgullo. Hay riesgo de cometer errores graves por impulso, por celos o por andar buscando atención donde no debes. No juegues con fuego porque podrías terminar quemándote bien feo y arrepintiéndote cuando ya sea demasiado tarde. Una cosa es querer sentir emoción y otra muy distinta andar poniendo en riesgo una relación por tonterías pasajeras. Piensa antes de actuar, porque después andas queriendo arreglar todo con mensajitos cursis y ojos llorosos.
Ahora, si no tienes pareja, deja ya de estarte lamentando como alma en pena. Aprende a disfrutar esta etapa porque no siempre tendrás la libertad que tienes ahorita. La soltería no es castigo, es oportunidad para conocerte, sanar y hasta darte tus gustitos sin andar pidiendo permiso. Y mira, la verdad sea dicha, a veces te ves más feliz cuando no traes pareja porque luego te absorben demasiado y terminas olvidándote de ti. Disfruta, sal, coquetea y pásala bien, pero sin engancharte con la primera persona que te diga “buenos días, preciosa” porque luego ya andas imaginando boda y hasta nombres de los hijos.
Tu salud sí necesitará mucha atención estos días. El estrés, los corajes y las preocupaciones te están fregando el estómago más de lo que imaginas. Se marca gastritis, colitis o irritaciones fuertes que podrían empeorar si sigues tragando a deshoras, puro mugrero o aguantándote emociones. Tu cuerpo ya te está avisando que ocupas cuidarte más. Empieza a tomar más agua, deja tantito el refresco y el exceso de chile porque luego andas doblado o doblada del dolor y ni así entiendes. También sería bueno que comenzarás alguna rutina de ejercicio porque has estado demasiado sedentario o sedentaria y eso ya se nota en el cansancio, el humor y hasta en cómo te queda la ropa.
Una noticia relacionada con una amistad te dejará pensando muchísimo. Vas a sentir confusión porque no sabrás de qué lado ponerte ni cómo reaccionar. Aquí el consejo es que escuches más tu intuición y no tomes decisiones aceleradas. A veces las personas muestran quiénes son solitas, sin necesidad de que uno las desenmascare. También aprenderás que no vale la pena seguir cargando resentimientos con quienes ya te traicionaron. Perdona si quieres, pero no vuelvas a abrirle la puerta a quien ya te demostró que le encanta hacerte daño.
Se aproxima la visita inesperada de una persona que moverá muchas emociones dentro de ti. Puede ser alguien del pasado o alguien nuevo que llegará a desacomodarte ideas y sentimientos. Esa persona te hará cuestionarte muchas cosas sobre tu vida, tus relaciones y hasta sobre lo que realmente quieres para tu futuro. No tengas miedo a los cambios porque muchas veces lo que llega a desordenarte tantito también viene a despertarte.
No te alejes tanto de tus amistades porque aunque tú seas muy de encerrarte cuando algo te pasa, la gente comienza a hablar cuando desapareces. Y mira que el chisme anda fuerte alrededor tuyo. Hay personas que te quieren bien, pero también hay otras que viven pendientes de tu vida nomás para sacar tema de conversación. Tú tranquilo o tranquila, deja que hablen, mientras no te paguen las cuentas no tienen derecho a opinar tanto.
Muchísimo cuidado en carretera o al viajar porque se ven accidentes, retrasos o situaciones tensas. Maneja con calma y no quieras correr ni hacer todo a las prisas. También hay preocupación por un familiar enfermo o delicado de salud que podría traer estrés y tristeza al ambiente familiar. Mantente cerca de los tuyos porque en estos días necesitarán más apoyo emocional de lo normal.
Tus números de la suerte son el 08, 16 y 29. Tu color será el morado, que atraerá intuición, protección espiritual y estabilidad emocional.
ACUARIO
Prepárate porque este 11 de mayo del 2026 viene cargado de cambios bien fuertes para ti, Acuario, y aunque a veces te haces el frío o la indiferente, en el fondo sabes perfectamente que hay situaciones que ya no puedes seguir ignorando. Últimamente has estado abriendo los ojos en muchos aspectos de tu vida y por fin empezarás a entender que no toda la gente merece seguir ocupando espacio en tu corazón, en tu mente y mucho menos en tus planes.
Mucho cuidado con una persona de piel clara que se acercará con sonrisita amable y palabras bonitas, porque no viene con buenas intenciones. Hay energía de envidia, manipulación y hasta chismes alrededor de esa persona. No le cuentes tus planes ni tus problemas porque podría usar información tuya para perjudicarte o meterte en conflictos innecesarios. A veces tú confías demasiado rápido y crees que todo mundo tiene buen corazón como tú, pero la realidad es que hay gente bien torcida que solo se acerca para sacar provecho.
En cuestiones laborales vienen cambios importantes y bastante positivos. Podría surgir una oportunidad inesperada, un movimiento de puesto o incluso un viaje de última hora relacionado con trabajo o negocios que te beneficiará muchísimo más de lo que imaginas. Aunque al principio te dé miedo salir de tu zona de confort, terminarás agradeciendo ese cambio porque te ayudará a crecer en todos los sentidos. Se te abren puertas nuevas, pero dependerá de ti atreverte a cruzarlas.
También vienen cambios enormes en tu manera de pensar. Poco a poco dejarás de sufrir por personas que antes sentías indispensables y empezarás a darte cuenta de que puedes vivir perfectamente sin ellas. Ya era hora, porque te aferrabas demasiado a gente que nomás te daba migajas emocionales. Este mes viene a enseñarte que cuando uno aprende a soltarse de lo que duele, empieza a llegar lo que realmente merece.
Una expareja ha estado pensando muchísimo en ti y no tardará en aparecer nuevamente. Puede ser por mensaje, llamada o hasta casualidad sospechosa. Si tienes pareja, mucho cuidado porque ese regreso podría mover emociones viejas y ocasionar problemas, celos o discusiones innecesarias. Antes de abrir puertas del pasado pregúntate si realmente extrañas a esa persona o solo extrañas sentirte querido o querida. Porque luego uno confunde nostalgia con amor y termina regresando a lugares donde ya había sufrido bastante.
Si tienes relación actualmente, se marcan inseguridades, celos y discusiones absurdas. La rutina ya les está pegando y necesitan salir de lo mismo porque se están desgastando por tonterías. Hay mucho amor todavía, pero también mucho orgullo. Necesitan hablar más claro y dejar de asumir cosas porque luego terminan peleando por ideas que ni ciertas eran. Un cambio de ambiente, una salida o simplemente volver a darse tiempo de calidad podría ayudar muchísimo.
En negocios y dinero traes incertidumbre fuerte. Vas a sentirte confundido o confundida sobre cómo manejar tus finanzas o dónde invertir. No tomes decisiones aceleradas ni te dejes llevar por promesas de dinero fácil porque podrías cometer errores que después lamentes. Analiza bien cada paso y no prestes dinero si no estás completamente seguro de que te lo devolverán, porque luego terminas cobrando y todavía se ofenden.
También se ven cambios positivos en tu actitud. Estás madurando muchísimo y eso se nota en cómo reaccionas ante ciertas situaciones que antes te destruían. Ya no quieres dramas baratos ni relaciones a medias. Empiezas a buscar paz y estabilidad, y qué bueno, porque ya te tocaba dejar de andar sobreviviendo emocionalmente.
Tus números de la suerte son el 11, 24 y 38. Tu color será el turquesa, que atraerá claridad mental, protección y oportunidades nuevas.
CAPRICORNIO
Este 11 de mayo del 2026 viene a recordarte quién fregados eres y todo lo que has tenido que pasar para llegar hasta donde estás. Ya estuvo bueno de dejar que otras personas te manipulen, te hagan sentir culpable o te muevan el tapete emocional nomás porque sí. Tú eres mucho más fuerte de lo que imaginas, pero últimamente has permitido que comentarios tontos o actitudes ajenas te afecten demasiado. Y mira, la verdad sea dicha, hay gente que disfruta verte estresado o estresada porque les cala que sigas avanzando aunque la vida te haya puesto mil piedras en el camino.
Necesitas aprender a llevarte las cosas con más calma porque traes el carácter más prendido que boiler viejo. Cualquier comentario te hace explotar y luego terminas diciendo cosas que ni querías decir. Respira, cuenta hasta diez y recuerda que no vale la pena engancharte con personas que solo buscan arruinarte el día. Este mes será clave para trabajar en tu paz mental y dejar de darle importancia a gente que ni paga tus cuentas ni te resuelve la vida.
Te llegan noticias relacionadas con el extranjero o con personas que viven lejos. Puede tratarse de una oportunidad, una invitación o simplemente información que te pondrá a pensar muchísimo sobre tu futuro. También una amistad aparecerá con chismes y novedades que te dejarán con el ojo cuadrado. Tú escucha, pero no tomes partido tan rápido porque luego terminas embarrado o embarrada en problemas ajenos que ni te corresponden.
Se aproxima una fiesta, reunión o convivio donde vas a pasarla increíble. Ya necesitabas despejarte tantito porque has estado demasiado clavado o clavada en preocupaciones, trabajo y responsabilidades. Ese momento te ayudará muchísimo a recargar energía y recordar que también mereces divertirte, bailar, reírte y echar relajo sin sentir culpa. Incluso podrías reencontrarte con alguien que hace tiempo no veías y que moverá ciertos recuerdos o emociones dentro de ti.
Hay posibilidades de distanciamiento con una amistad. No necesariamente por pleito fuerte, sino porque cada quien comenzará a tomar caminos distintos. Y aunque te dé tristeza, entenderás que no todas las personas están destinadas a acompañarte toda la vida. A veces la gente solo llega para enseñarte algo y luego seguir su camino. No te aferres a relaciones que ya se sienten forzadas o vacías.
Lo más bonito de estos días será que por fin comenzarás a ver resultados de algo por lo que llevas mucho tiempo luchando. Una meta, proyecto o sueño empezará a tomar forma y eso te hará sentir orgulloso u orgullosa de ti. Te darás cuenta de que tanto esfuerzo sí valió la pena y recuperarás mucha seguridad en ti mismo o misma. Ya deja de minimizar tus logros porque has trabajado muchísimo para llegar hasta aquí.
Con tu familia necesitas bajarle a la dureza. A veces te vuelves demasiado frío o exigente y se te olvida que no todos manejan las cosas como tú. Hay personas dentro de tu hogar que necesitan más comprensión y menos críticas. Recuerda que la familia, aunque a veces saque canas verdes, también es el refugio al que uno regresa cuando el mundo se pone pesado. Aprende a demostrar más cariño porque luego das por hecho que la gente sabe que la quieres, pero nunca lo dices.
En el amor, si tu pareja anda más cariñosa de lo normal, no te emociones tanto porque sí hay interés de por medio. Puede necesitar apoyo económico, un favor importante o una decisión seria de tu parte. No significa que no te quiera, simplemente que algo trae entre manos. Tú analiza bien antes de comprometerte a algo que después no puedas cumplir. Y si estás soltero o soltera, cuidado con idealizar personas nuevas porque podrías emocionarte demasiado rápido.
También vienen mejoras económicas poco a poco. No será dinero caído del cielo, pero sí estabilidad y oportunidades para acomodarte mejor. Solo evita prestar dinero o gastar por impulso porque luego andas haciendo milagros para llegar a fin de mes.
Tus números de la suerte son el 04, 15 y 30. Tu color será el gris plata, que atraerá estabilidad, claridad y protección contra malas energías y personas interesadas.
SAGITARIO
Este 11 de mayo del 2026 viene a darte una sacudida emocional para que por fin entiendas que no puedes seguir viviendo pendiente de lo que opina la gente. Tú naciste para ser libre, feliz y aventurero o aventurera, pero muchas veces terminas cargando inseguridades ajenas y dejando que comentarios de personas frustradas te afecten más de la cuenta. Pues ya estuvo bueno. La gente siempre va a hablar hagas o no hagas, así que mejor ponte a vivir tu vida y deja que los demás se ahoguen en su veneno.
Necesitas darte permiso de relajarte y disfrutar más. Has estado demasiado estresado o estresada pensando en problemas, dinero, relaciones y cosas que ni siquiera han pasado. Este mes viene a enseñarte que la vida también se trata de pasarla bien, reírte y hacer cosas que realmente te llenen el alma. Haz planes, sal, desconéctate del drama y vuelve a hacer cosas que te hacían feliz antes de que te absorbieran las responsabilidades.
Eso sí, aguas con la subida de peso porque el estrés y la ansiedad te están haciendo tragar como si fueras a hibernar tres meses. Andas comiendo por aburrimiento, tristeza, coraje y hasta por costumbre. Luego te pruebas la ropa y te andas peleando con el espejo diciendo que la lavadora la encogió. Ponte las pilas con tu alimentación porque si sigues así después te costará muchísimo trabajo bajar esos kilos de más. Tu cuerpo te está pidiendo movimiento, agua y menos mugrero.
En cuestiones de pareja vienen dudas, inseguridades y desconfianza. Tal vez han estado peleando por tonterías o dejando que la rutina les apague la emoción. Aquí el problema es que ambos están esperando que el otro adivine lo que siente y así no funcionan las cosas. Hablen claro, dense atención y vuelvan a conectar desde el cariño. Un detalle sencillo o una conversación honesta podría arreglar muchísimo más de lo que imaginas.
Muchísimo cuidado con una persona que ya tiene relación y podría acercarse a ti buscando aventura o atención. Aunque al principio parezca emocionante, eso terminará complicado y con corazones lastimados. No te metas en situaciones donde sabes perfectamente que alguien va salir dañado o dañada. Y tú más que nadie sabes que luego terminas clavándote emocionalmente aunque jures que era puro juego.
También deja de darlo todo por personas que apenas dan el mínimo por ti. Tienes un corazón enorme y cuando quieres a alguien haces hasta lo imposible por verlo feliz, pero necesitas aprender a equilibrar las cosas. No puedes seguir bajándote del pedestal nomás para encajar en la vida de alguien más. Recuerda quién eres y todo lo que vales. El amor no se mendiga, se comparte.
Una noticia familiar te llenará de felicidad y traerá alivio a situaciones que venían preocupándote desde hace tiempo. Habrá unión, buenos momentos y hasta celebraciones que te ayudarán a sentirte mucho más tranquilo o tranquila emocionalmente. Aprovecha esos momentos porque te hacía falta reconectar con la gente que sí te quiere bonito.
Aléjate de relaciones pasajeras o de una sola noche porque aunque aparentes ser muy libre y desapegado o desapegada, la realidad es que tú sí involucras sentimientos. Luego terminas enamorado o enamorada de alguien que ni siquiera sabe lo que quiere y acabas sufriendo más de la cuenta. Mejor espera algo más estable y menos confuso.
En lo económico las cosas se irán acomodando poco a poco. Solo necesitas organizarte mejor y dejar de gastar en tonterías que ni ocupas. Se aproximan oportunidades importantes, pero tendrás que actuar con inteligencia y no por impulso.
Tus números de la suerte son el 12, 20 y 41. Tu color será el naranja, que atraerá energía positiva, pasión y nuevas oportunidades en el amor y el trabajo.
ARIES
Este 11 de mayo del 2026 vienes más necesitado o necesitada de cariño que perro rescatado en temporada de lluvias, y aunque te hagas el fuerte o la independiente, la verdad es que traes un vacío emocional que a veces te hace confundir cualquier muestra de atención con amor verdadero. Mira, una cosa es que alguien quiera conocerte, salir contigo o pasarla bien, y otra muy distinta que ya te estén prometiendo la vida eterna. Tú luego luego te haces películas completas en la cabeza y hasta empiezas a imaginar futuro donde apenas va empezando la plática. Bájale tantito a la intensidad porque luego terminas decepcionado o decepcionada cuando la otra persona ni iba tan en serio como tú.
Necesitas aprender a estar contigo mismo o misma sin sentir que te falta alguien para ser feliz. Porque mientras sigas buscando que otra persona llene vacíos que te corresponde sanar a ti, vas a seguir repitiendo los mismos errores sentimentales. No te desesperes por encontrar estabilidad amorosa, que el amor bueno llega cuando uno deja de rogarlo y empieza a valorarse más.
En cuestiones de dinero y negocios, ponte bien abusado o abusada porque se marca una mala compra o inversión que podría hacerte perder dinero en algo que ni necesitabas. No te dejes llevar por emociones ni por ofertas milagrosas porque luego andas arrepentido o arrepentida viendo cómo recuperar lo perdido. Este mes necesitarás pensar con cabeza fría y no gastar por ansiedad, tristeza o por querer aparentar algo que no eres. También mucho cuidado con robos, pérdidas o extravíos de objetos importantes. Cuida cartera, celular, documentos y no confíes demasiado en personas que apenas conoces.
La buena noticia es que también viene un dinero extra que te ayudará muchísimo a acomodarte y salir de algunas deudas que ya te traían con el Jesús en la boca. Ese alivio económico te devolverá tranquilidad y hasta ganas de hacer planes nuevos. Aprovecha para organizarte mejor y dejar de gastar en tonterías porque luego el dinero se te va más rápido que quincena en fin de semana largo.
Se materializan sueños y metas que venías trabajando desde hace tiempo. Aunque hubo momentos donde sentías que nada avanzaba, por fin comenzarás a ver resultados y eso te hará recuperar muchísima seguridad en ti mismo o misma. Ya deja de dudar tanto de tus capacidades porque cuando te enfocas eres capaz de lograr cosas enormes. El problema es que a veces permites que comentarios negativos de otras personas te apaguen la motivación.
Y hablando de gente negativa, ya va siendo momento de sacar de tu vida a quienes no creen en ti o nomás aparecen para ponerte obstáculos. Hay personas que te tienen envidia aunque te sonrían bonito, y les cala verte crecer o salir adelante. Tú sigue trabajando en silencio y deja que los resultados hablen por ti. No necesitas aprobación de nadie para hacer lo que te haga feliz.
Cuídate muchísimo de traiciones familiares o malos entendidos dentro de casa. Hay energía pesada en cuestiones familiares y podrías descubrir comentarios o actitudes que te decepcionarán bastante. No explotes luego luego ni armes drama, mejor observa bien quién sí está contigo y quién solo se acerca cuando necesita algo.
También se marca noticia del extranjero o de una amistad lejana que podría reaparecer en tu vida. Hay posibilidades de reencuentro, viaje o conversación importante que moverá emociones y traerá muchísima nostalgia. Algo que pensabas perdido podría volver a darte ilusión y alegría.
En el amor, cuidado con seguir idealizando personas. No porque alguien te hable bonito significa que ya merece todo de ti. Aprende a poner límites y a darte tu lugar. Tú vales muchísimo, Aries, pero a veces te entregas tan rápido que la gente se acostumbra a recibirlo todo sin esforzarse.
Tu carácter seguirá siendo fuerte y explosivo, pero este mes aprenderás a pensar más antes de reaccionar. Porque muchas veces no son los enemigos quienes más daño te hacen, sino tus propios impulsos.
Tus números de la suerte son el 03, 17 y 28. Tu color será el rojo vino, que atraerá pasión, fuerza y protección contra malas vibras y gente hipócrita.
TAURO
Este 11 de mayo del 2026 viene a mover muchas cosas dentro de ti, Tauro, sobre todo en cuestiones emocionales y sentimentales. Si tu pareja te ha pedido espacio o tiempo, no lo tomes como el fin del mundo ni empieces a hacer dramas dignos de telenovela. A veces las pausas también sirven para pensar, respirar y darse cuenta de qué quiere realmente cada quien. Y aunque te cueste aceptarlo, muchas veces es mejor estar solo o sola que aferrado a una relación que ya solo se sostiene por costumbre o miedo a empezar de nuevo.
Tú eres de los signos que cuando ama se entrega con todo, pero también eres bien terco o terca y te cuesta muchísimo aceptar cuando algo ya cambió. Este mes viene a enseñarte que no puedes obligar a nadie a quedarse ni tampoco sacrificar tu paz emocional nomás por no sentirte solo o sola. Aprovecha este tiempo para reencontrarte contigo mismo o misma y darte cuenta de todo lo que has descuidado por andar priorizando a otras personas.
En cuestiones laborales vienen cambios importantes que al principio podrían estresarte muchísimo. Andarás con presión encima, pendientes, responsabilidades y hasta sintiendo que el tiempo no te alcanza para nada. Pero tranquilo o tranquila, porque poco a poco todo comenzará a acomodarse de una manera bastante favorable. Lo importante será no desesperarte ni rendirte a mitad del camino. Hay oportunidades muy buenas acercándose, solo necesitas confiar más en tus capacidades y dejar de pensar que todo saldrá mal antes de intentarlo.
También deja ya esa idea absurda de que el amor no es para ti. Mira nomás cómo hablas después de una decepción y luego ahí andas otra vez emocionándote con el primer mensaje bonito que te llega. La vida te va a demostrar que todavía hay personas capaces de quererte bien, pero antes necesitas sanar ciertas heridas y dejar de comparar a todos con gente de tu pasado.
Arreglos de documentos, trámites o firmas importantes estarán muy presentes estos días. Revisa todo bien antes de aceptar cualquier cosa porque podrías cometer errores por distraído o distraída. También se ven movimientos relacionados con papeles legales, cuentas o asuntos pendientes que por fin comenzarán a resolverse.
Mucho cuidado con tu salud porque cuando te deprimes o te llenas de estrés tu cuerpo lo resiente muchísimo. Se marcan dolores estomacales, falta de apetito y cansancio emocional. Tú eres de los que guardan tanto las emociones que terminan enfermándose sin darse cuenta. Necesitas descansar más, dormir mejor y dejar de tragarte corajes que solo te hacen daño.
Hay una energía espiritual muy fuerte rodeándote. Una persona que ya no está físicamente contigo se hará presente mediante sueños, recuerdos o señales muy claras. No tengas miedo porque viene con intención de protegerte y hacerte sentir acompañado o acompañada. Incluso podrías despertar después de un sueño sintiendo muchísima paz o con mensajes muy específicos que te ayudarán a tomar decisiones importantes.
Y algo que debes entender de una buena vez: la persona que compartirá tu vida la eliges tú, no tu familia ni nadie más. Ya deja de vivir buscando aprobación ajena. Habrá personas opinando sobre tus relaciones, tus decisiones y hasta sobre cómo vives, pero al final quien carga con las consecuencias eres tú. Así que aprende a escuchar consejos sin dejar que controlen tu destino.
No permitas que un mal día arruine amistades importantes. A veces te vuelves muy cortante cuando algo te molesta y terminas alejando gente que sí te quiere de verdad. Aprende a comunicar lo que sientes sin herir ni levantar muros emocionales.
Tus números de la suerte son el 06, 13 y 35. Tu color será el verde esmeralda, que atraerá abundancia, estabilidad y protección emocional.
GÉMINIS
Este 11 de mayo del 2026 vienes cargando sentimientos encontrados que ni tú mismo o misma sabes cómo acomodar. Hay una persona que te pagó mal, que te decepcionó o que simplemente te enseñó su peor cara cuando más confianza le tenías, y aunque quieras hacerte el fuerte o la indiferente, todavía cargas coraje, rencor y hasta ganas de mandarlo o mandarla directito a freír espárragos. Pero mira, Géminis, no gastes tu energía queriendo vengarte ni deseándole el mal a nadie, porque la vida solita acomoda cuentas y cobra facturas muchísimo más caras de lo que uno imagina. Tú solo siéntate, agarra tus palomitas y observa cómo cada quien recibe exactamente lo que sembró.
En cuestiones de dinero vienen movimientos importantes y aunque podrías pasar por una racha medio complicada o apretada económicamente, no será para siempre. Vas a sentir estrés porque habrá pagos, pendientes y gastos que te harán sacar cuentas hasta con las monedas del carro, pero hacia finales del próximo mes empezarás a encontrar soluciones y estabilidad. Eso sí, deja ya la mala costumbre de gastar en cosas que ni necesitas nomás porque te emocionaste cinco minutos. Luego andas llorando viendo la app del banco y preguntándote en qué fregados se fue todo el dinero.
En el trabajo y negocios podrías sentir incertidumbre o miedo de que algo salga mal. Andarás pensando demasiado las cosas y hasta dudando de tus capacidades, pero no te sabotees tú solo o sola. Se acercan oportunidades muy buenas para crecer económicamente, conseguir un mejor puesto o iniciar algo que te dejará mejores ingresos. El problema es que a veces esperas que las cosas lleguen solitas y no, mi ciela, también tienes que mover la boca, pedir lo que mereces y dejar de conformarte con migajas. El universo ayuda, sí, pero tampoco te va a ir a tocar la puerta con la quincena en la mano mientras tú estás acostado viendo videos.
Muchísimo cuidado con golpes, caídas o accidentes porque andarás más distraído o distraída que nunca. Hay riesgo de terminar lastimado por no poner atención, sobre todo al manejar, caminar rápido o hacer las cosas con prisa. No quieras correr todo el tiempo porque el cuerpo te puede pasar factura y terminarás guardado o guardada unos días. También cuida mucho piernas, espalda y tobillos porque son las partes más vulnerables en estos momentos.
Una ex amistad podría regresar buscando arreglar las cosas contigo. Tal vez te sorprenda porque pensabas que jamás volverían a hablarse, pero la vida tiene maneras raras de acomodar personas nuevamente. Antes de abrirle la puerta pregúntate si realmente extrañas a esa persona o solo extrañas los recuerdos que tenían juntos. Porque luego uno perdona muy rápido y vuelve a caer en las mismas fregaderas.
También se aproxima un chisme bastante fuerte donde tu nombre saldrá embarrado aunque ni vela tengas en el entierro. Habrá gente inventando, exagerando o sacando conclusiones de cosas que ni saben. Tú mantente tranquilo o tranquila y no caigas en provocaciones. Recuerda que la gente frustrada siempre necesita hablar de otros para sentirse interesante. Y tú últimamente andas dando mucho de qué hablar porque estás creciendo y llamando la atención más de la cuenta.
Ya deja también esa costumbre de poner en pedestal a cualquier persona que te trata bonito dos días. Tienes un corazón noble, pero a veces eres demasiado ingenuo o ingenua y terminas creyendo en gente que ni sabe lo que quiere. No todos son buenos, no todos llegan con intenciones sinceras y ya va siendo momento de abrir más los ojos. Aprende a observar acciones y no solo palabras porque ahí es donde realmente se conoce a la gente.
Si tienes pareja, mucho cuidado con ciertas amistades que frecuenta porque podrían estar metiendo ideas, chismes o malas vibras dentro de la relación. Hay personas que disfrutan ver problemas ajenos y se sienten importantes metiendo cuchara donde nadie les llamó. Habla claro con tu pareja y no permitas que terceros opinen demasiado sobre su relación.
En el amor necesitarás aprender a darte tu lugar. Ya no sigas mendigando atención ni buscando migajas emocionales. Tú mereces alguien que te quiera bonito, sin juegos y sin dudas.
Tus números de la suerte son el 01, 22 y 36. Tu color será el amarillo mostaza, que atraerá abundancia, claridad mental y protección contra envidias y chismes.
CÁNCER
Este 11 de mayo del 2026 viene a enseñarte que no puedes seguir regalando oportunidades como si fueran volantes en la calle. Tú eres noble, sentimental y siempre terminas creyendo que la gente va a cambiar, pero luego te pagan con indiferencia, mentiras o decepciones. Ya es momento de convertirte en una persona de pocas oportunidades porque mientras tú perdonas una y otra vez, hay alguien más esperando la primera oportunidad para demostrarte que sí sabe quererte bonito.
Date chance de conocer personas nuevas y dejar de aferrarte a quienes solo te mantienen confundido o confundida. A veces sigues ahí por costumbre o miedo a empezar de nuevo, pero la vida tiene preparada gente muchísimo mejor para ti, nomás que no la has dejado entrar porque sigues cargando fantasmas del pasado. Y mira, aunque digas que ya superaste ciertas cosas, todavía hay heridas que no cierran porque sigues revisándolas todos los días.
No le tengas miedo a lo que viene porque este mes viene cargado de oportunidades importantes. Vas a comenzar a ver cómo muchas cosas empiezan a acomodarse casi solitas y entenderás que el destino sí tenía planes grandes para ti. Lo que habías pedido, soñado o esperado poco a poco comenzará a llegar a tus manos. Pero también tendrás que aprender a confiar más en ti y dejar de sabotearte con pensamientos negativos.
Tu sexto sentido andará más despierto que nunca. Vas a presentir cosas antes de que pasen y muchas situaciones que dabas por perdidas comenzarán a concretarse, sobre todo en cuestiones familiares y laborales. Hazle caso a tu intuición porque no estará fallando. Si algo o alguien no te da buena espina, aléjate. Y si sientes que una oportunidad puede cambiarte la vida, atrévete. Este es momento de echar toda la carne al asador porque vienen grandes cosechas para ti.
Eso sí, cuida muchísimo tus espaldas porque hay personas cerca de tu trabajo o incluso alrededor de tu casa que no te ven con buenos ojos. Hay mucha envidia hacia ti y aunque a veces pienses que exageras, la energía pesada sí te está afectando. Últimamente te has sentido cansado o cansada sin razón, desmotivado o hasta con cambios de humor raros. Protégete energéticamente, carga tu limón o cascarilla si eso te da paz y evita contar tus planes antes de tiempo porque luego la gente te echa sal nomás de coraje.
También necesitas encontrarle más sentido a tu vida y dejar de vivir solo para resolver problemas de otros. Haz cosas que te hagan feliz, que te saquen sonrisas y te recuerden quién eres fuera de las preocupaciones. Has estado demasiado enfocado o enfocada en responsabilidades y se te olvidó disfrutar. Sal, convive, ríete más y deja de encerrarte tanto porque luego te hundes en pensamientos bien oscuros que ni al caso.
En el amor vienen cambios importantes. Si tienes pareja, necesitarán hablar más claro porque hay emociones guardadas y silencios que están empezando a pesar demasiado. Y si estás soltero o soltera, alguien comenzará a mostrar interés en ti de manera bastante evidente. La diferencia es que esta vez tendrás que dejar atrás el miedo a salir lastimado o lastimada y darte oportunidad de vivir algo distinto.
También se marca mejora económica poco a poco. Habrá entradas de dinero, pagos pendientes o soluciones que te devolverán tranquilidad. Solo organiza mejor tus gastos porque luego ayudas a todo mundo y terminas dejando tus propias necesidades al final.
Recuerda algo muy importante, Cáncer: la gente correcta jamás te hará sentir insuficiente. Así que deja de perder tiempo con quienes no saben valorarte.
Tus números de la suerte son el 09, 25 y 44. Tu color será el blanco perla, que atraerá paz, intuición y protección espiritual.