De ‘Ted Lasso’ a futbolista profesional: Cristo Fernández firma con club de Estados Unidos

El actor mexicano Cristo Fernández, reconocido mundialmente por interpretar a Dani Rojas en la serie Ted Lasso, dio un inesperado paso en su carrera al convertirse oficialmente en futbolista profesional tras firmar con El Paso Locomotive, equipo de la USL Championship en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada este martes por el propio club, que anunció la incorporación del delantero luego de completar un periodo de prueba de dos meses con el equipo.

Cristo Fernández cumple su sueño de jugar profesionalmente

Aunque muchos lo identifican por su faceta como actor, el futbol siempre ha sido una parte fundamental en la vida de Cristo Fernández.

Antes de alcanzar la fama en Hollywood, el mexicano formó parte de las fuerzas básicas de Tecos FC, donde desarrolló su talento como delantero hasta que una lesión lo obligó a abandonar temporalmente el deporte cuando tenía apenas 15 años.

Ahora, años después y tras conquistar al público con Ted Lasso, Fernández tendrá la oportunidad de competir oficialmente en el futbol profesional de Estados Unidos.

El Paso Locomotive destaca el liderazgo del actor mexicano

El entrenador del club, Junior Gonzalez, celebró la llegada del mexicano y destacó el impacto positivo que puede generar tanto dentro como fuera de la cancha.

“Cristo es una gran incorporación a nuestra plantilla, ya que añade otra amenaza en ataque”.

“Su pasión por el juego y sus cualidades de liderazgo en el vestuario nos permiten seguir fomentando la cultura positiva que buscamos como club”.

La incorporación de Cristo Fernández también ha generado gran expectativa entre aficionados de la serie y seguidores del futbol estadounidense, convirtiendo al equipo en uno de los más comentados de la semana.

Cristo Fernández asegura que nunca dejó de perseguir el futbol

El actor compartió su emoción tras concretar una oportunidad que había permanecido viva durante muchos años.

“El fútbol siempre ha sido una parte importantísima de mi vida y de mi identidad, y no importa a dónde me haya llevado la vida, el sueño de competir profesionalmente nunca ha abandonado mi corazón”.

“Estoy increíblemente agradecido con el El Paso Locomotive FC —al club, a los entrenadores, al personal y, especialmente, a mis compañeros— por abrirme las puertas y darme la oportunidad de competir desde el primer día”.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde cientos de aficionados destacaron la conexión entre la vida real de Fernández y el personaje de Dani Rojas.

FIRST LOOK: Cristo Fernández was training with El Paso Locomotive FC earlier this season during his tryout.



Now, he’s officially signed with El Paso after a two-month trial, where he was a regular in training and appeared in a preseason match against NM United. https://t.co/0SWMAavv9J pic.twitter.com/E4BUvDdp0Y — Sam Guzman (@SamGuzmanTV) May 12, 2026

Así marcha El Paso Locomotive en la temporada

Actualmente, El Paso Locomotive ocupa el cuarto lugar de la Conferencia Oeste en la USL Championship, luego de registrar cuatro victorias, dos empates y tres derrotas en la temporada.

La llegada de Cristo Fernández representa una apuesta interesante para reforzar el ataque del equipo y sumar profundidad ofensiva en un torneo que continúa ganando popularidad dentro del futbol de Estados Unidos.

Además del impacto deportivo, el fichaje también coloca al club en el foco mediático internacional gracias a la enorme popularidad de Ted Lasso y del personaje de Dani Rojas.

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