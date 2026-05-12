Google presenta las nuevas laptops Googlebook y pone fin a la era de las Chromebook

El Chromebook tuvo una buena racha de 15 años, pero su era llegó a su fin. En el Google I/O de este martes, la compañía anunció oficialmente el Googlebook, una nueva categoría de portátiles diseñada desde cero para la era de la inteligencia artificial, con Gemini en el núcleo y fabricantes como Dell, HP, ASUS, Acer y Lenovo ya comprometidos con el proyecto. El cambio no es cosmético, es una reinvención total.

Qué es el Googlebook y por qué no es solo un Chromebook mejorado

No estamos ante una actualización de branding. El Googlebook es una categoría completamente nueva que combina lo mejor de Android, ChromeOS y Gemini en un solo dispositivo, apuntando a un segmento de hardware premium que el Chromebook nunca pudo conquistar.

La clave aquí es que el sistema operativo ya no se llama ChromeOS tal como lo conocemos. Google lleva años fusionando Android y ChromeOS en una sola plataforma, y el resultado se está llamando internamente “Aluminium OS”, aunque aún no tiene nombre comercial oficial. Lo que esto significa es que las apps de Google Play corren nativamente, el navegador sigue siendo central, y la sincronización con el teléfono Android es instantánea — sin transferencias, sin pasos extra.

En pocas palabras, es el portátil que Google siempre quiso hacer y que los Chromebooks nunca pudieron ser del todo.

Gemini Intelligence, la gran apuesta que lo cambia todo

Si hay una razón de ser para el Googlebook, es Gemini Intelligence. No es simplemente un asistente en la barra lateral; la IA de Google está integrada a nivel de sistema operativo, presente en cada función central del equipo.

Las funciones más destacadas que Google ya confirmó incluyen:

Magic Pointer , que lleva Gemini directamente al cursor para ofrecer sugerencias contextuales en tiempo real

, que lleva Gemini directamente al cursor para ofrecer sugerencias contextuales en tiempo real Create My Widget , que permite generar paneles personalizados en el escritorio usando lenguaje natural

, que permite generar paneles personalizados en el escritorio usando lenguaje natural Rambler, una función de voz a texto que entiende español, inglés y mezclas de idiomas sin perder el hilo

Estas tres funciones no son demos de laboratorio — son el argumento central de venta. Google está apostando a que la IA ya no es un accesorio, sino la razón por la que alguien elige un portátil sobre otro. Si Gemini funciona como promete en condiciones reales, el Googlebook podría convertirse en el lanzamiento tecnológico más relevante del año.

Fabricantes, disponibilidad y qué pasa con los Chromebooks existentes

La gran pregunta era si Google iba solo con esto o si arrastraba a los grandes del hardware. La respuesta es clara, Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo ya están trabajando en sus propios modelos de Googlebook, con lanzamientos previstos para otoño de 2026.

Lo que no queda del todo claro aún es qué pasa con los Chromebooks que todavía están en el mercado. La posición oficial de Google es que el Googlebook “se une” a los Chromebooks, pero en la práctica se espera que estos últimos se vayan descatalogando paulatinamente. No es el primer intento de Google por revitalizar esta línea, ya en 2023 lanzó Chromebook Plus como un escalón intermedio, pero ese movimiento se quedó corto. Esto es diferente — es una nueva identidad, no un parche.

¿Qué es el Googlebook de Google?

El Googlebook es la nueva categoría de portátiles de Google que reemplaza a los Chromebooks, anunciada en el Google I/O de mayo de 2026. Combina Android, ChromeOS y la IA Gemini en un solo sistema operativo, con hardware premium y fabricantes como Dell, HP, ASUS, Acer y Lenovo. Los primeros modelos llegarán en otoño de 2026.

¿El Googlebook reemplaza completamente al Chromebook?

Sí, en la práctica el Googlebook es el sucesor oficial del Chromebook. Google anunció que ambas líneas coexistirán temporalmente, pero la tendencia apunta a que los Chromebooks se irán descatalogando a medida que los Googlebooks lleguen al mercado. Es el fin de una era que empezó en 2011.computerhoy.

¿Qué sistema operativo usa el Googlebook?

El Googlebook usa una versión unificada de Android y ChromeOS, conocida internamente como “Aluminium OS”, aunque Google aún no ha revelado el nombre comercial oficial. A diferencia del ChromeOS clásico, este nuevo sistema corre apps de Android Play nativamente y tiene Gemini integrado en todo el entorno.

Sigue leyendo:

• Google prepara su regreso a las laptops con la Pixel Laptop: todo lo que revelan las filtraciones

• Google tiene un kit de $3 para revivir tu computadora vieja y que funcione como nueva

• Las mejores ofertas para el regreso a clases en laptops, tabletas, audífonos y más tecnología.