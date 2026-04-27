Google prepara su regreso a las laptops con la Pixel Laptop: todo lo que revelan las filtraciones

Google lleva años fuera del negocio de las computadoras portátiles, pero las filtraciones más recientes apuntan a que ese capítulo está a punto de reabrirse. A mediados de abril de 2026, analistas y desarrolladores encontraron referencias directas en el código beta de Android 17 que confirmarían el desarrollo de un nuevo dispositivo bajo la familia Pixel: la Pixel Laptop. No es un rumor sin fundamento — hay evidencia técnica concreta, y la comunidad tech ya lo tiene en el radar como uno de los lanzamientos más esperados del 2026.

Para entender por qué este anuncio importa tanto, hay que recordar que Google intentó entrar al mercado premium de laptops con el Pixelbook Go, un dispositivo elegante que corría Chrome OS y procesadores Intel, pero que nunca logró convencer al mercado. Chrome OS era demasiado limitado para el segmento premium y Google terminó abandonando el proyecto. Ahora, la propuesta es completamente diferente y podría cambiarlo todo.

Lo que reveló el código de Android 17

Todo comenzó cuando desarrolladores empezaron a analizar las versiones beta de Android 17, lanzadas en abril de 2026. Dentro del código encontraron referencias directas a un dispositivo portátil con marca Pixel, lo que le dio sustento real a los rumores. Pero lo más llamativo no fue solo el hardware: el código también dejó al descubierto una función llamada “Pixel Glow”.

¿Qué es Pixel Glow? Básicamente, un sistema de notificaciones visuales basado en luces sutiles alrededor del borde del dispositivo que alertaría al usuario sobre llamadas entrantes, interacciones con inteligencia artificial y avisos del sistema. Piénsalo como el Dynamic Island de Apple, pero llevado a otro nivel. Lo interesante es que esta función estaría diseñada tanto para smartphones Pixel como para la laptop, lo que sugiere que Google está construyendo un ecosistema verdaderamente integrado entre sus dispositivos.

El nombre en clave interno del proyecto sería “Snowy”, según informes que comenzaron a circular a finales de 2024. Desde entonces los rumores no han parado de crecer, y las filtraciones de abril de 2026 les dieron una nueva dosis de credibilidad.

Android como sistema operativo, no Chrome OS

Aquí está el cambio más importante y el que más tiene a la industria hablando: la Pixel Laptop no correría Chrome OS, sino una versión de escritorio de Android — algunos la llaman internamente “Aluminium OS”. Este sistema estaría diseñado para soportar:

Múltiples ventanas abiertas al mismo tiempo, como en cualquier laptop convencional

al mismo tiempo, como en cualquier laptop convencional Varios escritorios virtuales para organizar el trabajo

para organizar el trabajo Apps nativas de Android funcionando igual que en el teléfono, sin adaptaciones ni emulación

funcionando igual que en el teléfono, sin adaptaciones ni emulación Integración profunda con Gemini AI para funciones como traducción en tiempo real y edición inteligente de contenido

Esto significa, por ejemplo, que la misma app de Gmail, Google Photos o Google Docs funcionaría de forma idéntica en un Pixel phone y en la Pixel Laptop, sin fricciones y con los mismos datos sincronizados al instante. Ese nivel de integración es exactamente lo que Apple logró con el ecosistema iPhone-Mac, y Google llevaría años intentando replicarlo sin éxito real. Esta podría ser la primera vez que lo consigue de verdad.

Para que todo funcione sin sacrificar autonomía, los reportes indican que el dispositivo necesitaría chips con unidades de procesamiento neuronal (NPU) muy potentes, capaces de ejecutar modelos de IA localmente sin depender de la nube. Una apuesta que recuerda directamente al salto que Apple dio con sus chips de la serie M.

Cuándo llegará, precio y disponibilidad

Según el análisis de múltiples fuentes técnicas, el evento “Made by Google” de finales del verano 2026 es el candidato más fuerte para la presentación oficial de la Pixel Laptop. Google tradicionalmente usa ese escenario para revelar sus nuevos Pixel phones y hardware propio, así que tendría todo el sentido del mundo presentar ahí un dispositivo de este perfil.

En cuanto al posicionamiento en el mercado, la Pixel Laptop llegaría como un dispositivo de gama alta, no como una opción accesible. El objetivo sería competir directamente con:

Apple MacBook Pro — el estándar actual del segmento premium

— el estándar actual del segmento premium Microsoft Surface Laptop — la apuesta de Microsoft por el hardware propio

— la apuesta de Microsoft por el hardware propio Samsung Galaxy Book — la competencia más cercana en el ecosistema Android

Ninguno de estos competidores ofrece la integración nativa con el ecosistema Google que tendría la Pixel Laptop. Esa sería su carta más fuerte. Ahora bien, analistas del sector señalan que Google también deberá demostrar que puede mantener el soporte a largo plazo, algo que no hizo bien con el Pixelbook Go y que sigue siendo una duda válida entre los compradores potenciales.

La integración con Gemini AI podría ser el factor diferenciador definitivo. Un asistente de IA que vive directamente en el hardware propio de Google, con acceso nativo a todos los servicios de la compañía, sería algo que ningún otro fabricante de laptops con Android podría replicar fácilmente.

El anuncio oficial parece cuestión de meses. Y si Google ejecuta bien esta jugada, la Pixel Laptop podría convertirse en el lanzamiento tecnológico más relevante de 2026.

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