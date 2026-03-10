Google Pixel 10a: precio, características y si realmente vale la pena en 2026

El Google Pixel 10a ya es oficial y llega con una propuesta muy clara: mantener la fórmula que ha convertido a la serie A en una de las mejores opciones de la gama media.

Google no ha apostado por una revolución este año. En su lugar, el Pixel 10a mejora la resistencia, el brillo de pantalla y algunas funciones de inteligencia artificial, mientras mantiene un precio competitivo. Pero la gran pregunta es: ¿vale la pena comprar el Google Pixel 10a en 2026?

Aquí analizamos sus características, puntos fuertes y debilidades.

Precio del Google Pixel 10a

El Google Pixel 10a tiene un precio inicial de $499 dólares para la versión de 128 GB de almacenamiento. Google ha decidido mantener prácticamente el mismo precio que el modelo anterior, consolidando al Pixel 10a como uno de los smartphones con mejor relación calidad-precio en Android.

Pero es que además está ofreciendo un buen trato si haces “trade-in” de tu celular actual. Si entregas un Google Pixel 8a, el precio del Pixel 10a baja hasta sólo $284 dólares.

El Google Pixel 10a se ofrece en cuatro colores. Crédito: Google | Cortesía

Diseño del Pixel 10a: cambios pequeños pero importantes

A nivel estético, el Google Pixel 10a mantiene el diseño característico de la serie Pixel, con la barra horizontal de cámaras en la parte trasera. Sin embargo, sí hay una mejora importante en materiales.

El teléfono ahora utiliza Gorilla Glass 7i, lo que supone una mayor resistencia frente a caídas y arañazos comparado con generaciones anteriores que utilizaban Gorilla Glass 3.

Aunque el diseño es muy similar al del Pixel 9a, el acabado se siente algo más refinado.

Pantalla del Google Pixel 10a

Uno de los cambios más interesantes está en la pantalla. El Pixel 10a incorpora un panel OLED de 6.3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza una experiencia fluida al navegar, ver videos o jugar.

Además, el brillo máximo alcanza hasta 3.000 nits, lo que mejora significativamente la visibilidad en exteriores y bajo luz solar directa.

El Pixel 10a básico tiene una capacidad de 128 GB, pero se puede pedir también con 256 GB. Crédito: Google | Cortesía

Procesador del Pixel 10a: por qué Google no usó el Tensor G5

Una de las decisiones más debatidas de este modelo es su procesador. Mientras los Pixel 10 y Pixel 10 Pro utilizan el nuevo Tensor G5, el Pixel 10a funciona con el chip Tensor G4, el mismo que utilizaba la generación anterior.

Esto significa que el salto de rendimiento frente al Pixel 9a es prácticamente inexistente.

Sin embargo, usuarios que vienen de modelos más antiguos como el Pixel 6a o Pixel 7a, sí notarán una mejora en el rendimiento para el uso diario.

Inteligencia artificial en el Pixel 10a

Como es habitual en los teléfonos de Google, el software y la inteligencia artificial juegan un papel clave. El Google Pixel 10a incluye funciones avanzadas de fotografía y edición basadas en IA, entre ellas:

· Camera Coach, que ofrece recomendaciones para mejorar las fotos.

· Mejoras en Best Take, que permite elegir automáticamente la mejor imagen de una serie de fotos.

· Herramientas de edición inteligente integradas en Google Photos.

Estas funciones ayudan a mantener la reputación del Pixel como uno de los mejores teléfonos para fotografía en la gama media.

Batería del Google Pixel 10a

El Pixel 10a incluye una batería de 5.100 mAh, una de las más grandes en un teléfono de la serie A. Además, admite carga rápida por cable de hasta 45 W, lo que reduce el tiempo necesario para recargar completamente el dispositivo.

Combinado con la eficiencia del chip Tensor G4 y las optimizaciones de Android, el teléfono ofrece una autonomía sólida para todo el día.

Google garantiza 7 años de actualizaciones para el Pixel 10a. Crédito: Google | Cortesía

Otras características destacadas

El Google Pixel 10a también incorpora varias funciones que refuerzan su atractivo en la gama media.

· 7 años de actualizaciones: Google promete siete años de actualizaciones de Android y seguridad, algo que muy pocos teléfonos ofrecen en este rango de precio.

· SOS por satélite: Por primera vez en la serie A, el Pixel 10a incluye conectividad satelital para emergencias, una función pensada para situaciones en las que no hay señal móvil.

· Cámara de 48 MP: El teléfono mantiene el sensor principal de 48 megapíxeles, que junto con el procesamiento de imagen de Google sigue ofreciendo resultados de alto nivel.

Lo peor del Google Pixel 10a

A pesar de sus virtudes, el Pixel 10a también tiene algunas limitaciones.

· Cambios mínimos respecto al Pixel 9a: El hardware es muy similar al del modelo anterior.

· Sin sistema magnético para accesorios: No incluye compatibilidad con accesorios magnéticos tipo MagSafe o Qi2.

· Almacenamiento base de 128 GB: Para algunos usuarios, especialmente quienes graban mucho video en 4K, esta capacidad puede quedarse corta.

¿Vale la pena comprar el Google Pixel 10a?

El Google Pixel 10a es un smartphone pensado para quienes buscan estabilidad, buena cámara y soporte a largo plazo, más que potencia extrema.

Es una compra recomendable si:

· Tienes un Pixel 6a o Pixel 7a.

· Vienes de otro Android de gama media con varios años.

· Quieres actualizaciones durante muchos años.

En cambio, si ya tienes un Pixel 9a, el salto generacional es demasiado pequeño para justificar la actualización.

Conclusión

El Google Pixel 10a no intenta reinventar la gama media, pero sí perfeccionar una fórmula que ya funciona. Con buena cámara, pantalla brillante, batería grande y siete años de actualizaciones, se posiciona como una de las opciones más equilibradas por menos de $500 dólares.

Sigue leyendo:

· De voz a imagen: cómo pedirle a Gemini que abra Nano Banana y genere contenido

· Google Pixel Tablet: lo bueno y lo mejorable