Madre fue arrestada tras muerte por ahogamiento de su hija de cuatro años en piscina de Florida

Una mujer identificada como Rosette Pierrecius fue arrestada en Bradenton, Florida, luego de que su hija de cuatro años muriera ahogada durante una reunión familiar en la piscina de un complejo residencial. La policía sostiene que la menor permaneció sumergida durante varios minutos sin supervisión.

Oficiales del Departamento de Policía de Bradenton respondieron la noche del sábado a una llamada de emergencia en el complejo de apartamentos Kendall Ridge, ubicado cerca de Tampa, reseñó Fox 13.

Las autoridades llegaron al lugar pocos minutos después de las 9:00 de la noche y encontraron a la niña inconsciente tras haber sido sacada del agua por personas presentes en el lugar.

Los agentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de que la menor fuera trasladada a un hospital, donde posteriormente fue declarada muerta.

Policía señala falta de supervisión durante la fiesta

La investigación determinó que la niña participaba en una reunión familiar alrededor de la piscina cuando desapareció bajo el agua sin que los adultos presentes lo notaran.

Según los detectives, la menor permaneció sumergida durante varios minutos mientras la fiesta continuaba en el área común del complejo residencial.

La madre de la niña, identificada como Rosette Pierrecius, fue arrestada el domingo y acusada de negligencia infantil con resultado de graves daños corporales.

Las autoridades describieron la actividad como una fiesta no autorizada fuera del horario permitido en la piscina del complejo.

Videos de seguridad contradijeron testimonios

La portavoz policial Meredith Censullo indicó que los investigadores revisaron grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar y concluyeron que la menor estuvo bajo el agua durante un “periodo significativo” antes de ser descubierta.

Además, aseguró que las imágenes no coincidían con las declaraciones ofrecidas por la madre y otros testigos presentes en la escena.

La policía sostuvo que ninguno de los adultos estaba vigilando activamente a la niña en el momento del incidente.

“Es una decisión difícil acusar a una madre que acaba de perder a su hija”, declaró Censullo, aunque añadió que los investigadores consideran que existió una falla grave de supervisión.

El Departamento de Policía recordó que el ahogamiento sigue siendo la principal causa de muerte entre niños de uno a cuatro años en Estados Unidos.

Las autoridades exhortaron a las familias a designar siempre un adulto responsable exclusivamente de vigilar a los menores cuando estén cerca de piscinas o cuerpos de agua.

La investigación continúa abierta y la policía no descartó la posibilidad de presentar cargos adicionales relacionados con la muerte de la niña.

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